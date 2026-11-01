A murit atleta Ciara Mageean. Campioana europeană la 1500 m în 2024 avea doar 34 de ani și se căsătorise în urmă cu o săptămână

Campioană europeană în proba de 1.500 de metri în 2024, atleta Ciara Mageean a murit duminică la vârsta de 34 de ani, potrivit Gazzetta dello Sport.

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Sportiva se căsătorise în urmă cu o săptămână, așa cum anunțase pe conturile sale de socializare. Atleta din Irlanda de Nord se lupta de aproape un an și jumătate cu un cancer intestinal în stadiul patru. „Plâng pentru lucrurile pe care nu le voi avea niciodată”, a transmis ea recent.

„În această dimineață, la ora 6.30, Ciara a pierdut lupta împotriva cancerului, înconjurată de cei dragi”, se arată într-un mesaj publicat pe profilul ei de pe rețelele sociale.

„Fiică, soră, soție și prietenă iubită, precum și sursă de inspirație pentru foarte multe persoane, ne va lipsi profund”.

În urmă cu o săptămână, Ciara postase imagini de la nunta cu Thomas Moran. Pe lângă medalia de aur de la Europenele din 2024, Ciara a participat la Jocurile Olimpice de la Rio (2016) și Tokyo (2021). Aceasta a ratat participarea la Paris (2024) din cauza unei accidentări la tendonul lui Ahile.