Europarlamentarul Gheorghe Piperea a lansat un nou avertisment privind impozitele de locuințe, majorate chiar și de zeci de ori în anumite situații. Politicianul aduce exemple concrete pentru modul în care românii vor trebui să plătească impozite uriașe pentru dreptul de proprietate. Cazurile aduse la cunoștință de Piperea se referă la majorarea impozitelor locale, care le permite autorităților, potrivit Codului Fiscal, să le mărească chiar și cu 500%.

Într-un amplu comentariu pe contul său de socializare, europarlamentarul AUR arată că a primit mărturii de la români care au primit noile decizii de impunere de la ANAF.

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Astfel, Gheorghe Piperea exemplifică cu situația unui cetățean din Craiova, care s-a trezit cu o majorare semnificativă la plata taxei locale pe imobile. Acesta a trecut de la un impozit pe locuință de 1500 lei anual la unul de 1600 lei pe lună.

„Codul Fiscal permite”

La acest caz se adaugă încă unul din Timișoara, în aceeași speță. Cunoscutul avocat de drept comercial explică de ce majorarea uriașă decisă de autoritățile locale pe motiv de locuințe neîngrijite, la care se adaugă penalități, ar putea afecta mulți români.

„Dacă ieri îmi scria cineva din Craiova cu un caz de majorare excesivă a taxei locale pe imobile, azi mi-a scris cineva din Timișoara.

Nu e un caz izolat.

Mai grav decât cazul de ieri este că în acest caz de azi problema juridică și sociologic – psihologică ne privește pe toți pentru că, de data asta, chiar e vorba de o locuință familială, iar nu de un imobil non-rezidențial.





În Timișoara, încă din anul 2023, prin HCL, s-a luat decizia majorării cu 300% a clădirilor neîngrijite.

Conform documentului datat 9 octombrie 2026 (pe care îl vedeți în primul comentariu, anonimizat), i s-a aplicat proprietarului unei case o majorare de 300% a taxei locale pe motiv de “clădire neîngrijită”.

Omisiunea plății la scadență se penalizează cu 1% pe luna de întârziere, adică, 12% pe an.



Codul fiscal permite o astfel de majorare chiar și cu 500%, iar nu doar cu 300%, ca în Timișoara.

Cum poate fi contestată taxa

În continuare, cunoscutul avocat îndeamnă contribuabilii să conteste în justiție această taxă, pe care o contestă vehement, considerând-o nelegitimă. Concret, românii nemulțumiți pot intenta proces în instanță pe motiv că le-a fost lezat dreptul de proprietate.

„Asta nu înseamnă, însă, ca taxa este și legitimă și factual corectă.

În instanță, taxa se poate contesta sub aspectul atingerii aduse dreptului de proprietate.

Pe cale administrativă și în instanță, taxa se poate contesta sub aspectul rezultatului demersului primăriei de a stabili caracterul „neîngrijit” al clădirii.

A se observa că, dacă o întreagă clădire este „neîngrijită”, orice apartament din clădire, indiferent de proprietar și indiferent de intenția proprietarului de a se preocupa de îngrijirea clădirii (inclusiv sub aspectul rezistenței la cutremur sau la inundații ori cu privire la fațadă și acoperiș) va putea fi supus unui impozit majorat.

Nu subestimați acest risc.

Puneți mereu această problemă în asociația de locatari și pretindeți mereu administratorului blocului să nu lase clădirea neîngrijită.

După majorarea taxei, urmează executarea silită

Oricum, înainte de a vă duce după fentele actualilor primari sau miniștri, verificați dacă nu cumva clădirea unde stați este sau poate fi încadrată la categoria „imobil neîngrijit”. Este valabil – mai ales – pentru cei care sunt plecați la muncă în străinătate și care au lăsat apartamentul neocupat. Mai grav este riscul pentru cei care au avut „plăcerea” să găsească apartamentul ocupat, fără drept, de squatters/ocupas. Este evident că acești ocupanți ilegali ai casei nu se vor preocupa de îngrijirea blocului …

Iar după majorarea taxei, urmează executarea silită, conchide acesta.

Gheorghe Piperea a avertizat în mod repetat că românii riscă să-și piardă locuințele prin executare silită din cauza incapacității de plată a noilor taxe,