MESAJUL postat de Călin Georgescu la scurt timp după ce a plecat de la Poliția Ilfov. Ce a transmis fostul prezidențiabil

Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale, cercetat acum în mai multe dosare penale, a postat miercuri un mesaj, după ce a fost să semneze controlul judiciar, la sediul poliției din Ilfov. Ca de fiecare dată, fostul prezidențiabil a fost întâmpinat de simpatizanții săi.

„Adevărul lor e minciuna. Noi rămânem statornici în credință, nădejde și dragoste. Și ca orice creștin adevărat, în iertare”, a postat pe pagina sa de facebook Călin Georgescu.

Călin Georgescu respinge acuzațiile care i se aduc

Călin Georgescu a ieșit de la sediul Poliție unde s-a prezentat pentru control judiciar. Fostul candidat la președinție a declarat că toate acuzațiile din dosar sunt false.

„Acuzele aduse mie sunt false și cei care pretind că nu sunt false le cer acuzatorilor mei cei care și-au vândut sufletul și țara pe o mână de arginți să demonstreze că nu sunt false. În ceea ce mă privește, cert este, că cel mai aprig judecător este conștința mea”, a declarat Călin Georgescu la ieșirea de la IPJ Ilfov.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) a finalizat, în data de 15 septembrie 2025, rechizitoriul în dosarul 6720/284/P/2024 și a dispus trimiterea în judecată a 22 de persoane acuzate de tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și alte infracțiuni conexe.

