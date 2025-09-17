Foștii polițiști care lucrau pentru Călin Georgescu ca bodyguarzi au dispărut de lângă fostul candidat la președinție înainte ca acesta să fie trimis în judecată de către procurorii Parchetului General. Ex-luptători în cadrul serviciilor de intervenție rapidă, aceștia ar fi fost plătiți cu ziua și ar fi încasat sume importante de la politicianul acuzat că pregătea o lovitură de stat, ajutat de faimosul recrutor de mercenari, Horațiu Potra.

Imediat după ce a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale, Călin Georgescu a început să se afișeze public însoțit de o mulțime de bodyguarzi, coordonați de Marin Burcea, un mercenar care a servit, ani buni, în Legiunea Străină Franceză.

Cu toate că, din poziția de candidat la funcția de șef al statului, Georgescu avea dreptul la pază SPP, el ar fi optat să folosească gărzi de corp din afara sistemului.

În acest sens, lângă el au ajuns, pe lângă foști luptători în Legiunea Străină, foști sportivi, cascadori dar și foști polițiști pensionați de la Serviciul Acțiuni Speciale (SAS) al Poliției Capitalei.

Foștii polițiști primeau 200 de euro pe zi

Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că este vorba despre patru foști luptători SAS, care, atunci când erau întrebați, spuneau că îl păzesc pe Călin Georgescu în mod gratuit, din convingere. Totuși, sursele Gândul au afirmat faptul că există informații potrivit cărora foștii polițiști erau plătiți cu 200 de euro pe zi.

Trei dintre ei îl urmau pe Georgescu, în timp ce al patrulea îi asigura securitatea fiului acestuia, în vârstă de 15 ani, pe care îl ducea la antrenament, la clubul Sport Team, unde băiatul joacă fotbal.

Odată cu declanșarea cercetărilor în dosarul deschis de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ), polițiștii respectivi ar fi plecat din slujba fostului candidat la președinție.

Surse din rândul anchetatorilor au dezvăluit că foștii polițiști ar fi fost abordați de ofițeri ai Direcției Generale de Protecție Internă (DGPI) care le-ar fi recomandat, într-un mod foarte serios, să renunțe la legăturile pe care le au cu Georgescu.

Procurorii au trimis în judecată 22 de persoane

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) au finalizat, în data de 15 septembrie 2025, rechizitoriul și au dispus trimiterea în judecată a 22 de persoane acuzate de tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și alte infracțiuni conexe.

Este vorba despre dosarul deschis după ce Horațiu Potra și mercenarii lui au fost opriți în trafic în timp ce veneau înspre București.

Călin Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicare de informații false. Totodată, Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică.

În același dosar au fost trimiși în judecată și Dorian Potra și Alexandru-Cosmin Potra, dar și alți 20 de mercenari. Totodată, în același dosar a mai fost trimis în judecată Eugen Sechila, unul dintre apropiații lui Georgescu cu viziuni legionare, potrivit surselor judiciare.

AUTORUL RECOMANDĂ