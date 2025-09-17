Prima pagină » Actualitate » Serviciul SECRET al Ministerului de Interne a făcut curățenie în jurul lui Călin Georgescu. Ce au pățit foștii polițiști care îl păzeau

Serviciul SECRET al Ministerului de Interne a făcut curățenie în jurul lui Călin Georgescu. Ce au pățit foștii polițiști care îl păzeau

Andrei Dumitrescu
17 sept. 2025, 07:00, Actualitate
Serviciul SECRET al Ministerului de Interne a făcut curățenie în jurul lui Călin Georgescu. Ce au pățit foștii polițiști care îl păzeau

Foștii polițiști care lucrau pentru Călin Georgescu ca bodyguarzi au dispărut de lângă fostul candidat la președinție înainte ca acesta să fie trimis în judecată de către procurorii Parchetului General. Ex-luptători în cadrul serviciilor de intervenție rapidă, aceștia ar fi fost plătiți cu ziua și ar fi încasat sume importante de la politicianul acuzat că pregătea o lovitură de stat, ajutat de faimosul recrutor de mercenari, Horațiu Potra.

Imediat după ce a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale, Călin Georgescu a început să se afișeze public însoțit de o mulțime de bodyguarzi, coordonați de Marin Burcea, un mercenar care a servit, ani buni, în Legiunea Străină Franceză.

Cu toate că, din poziția de candidat la funcția de șef al statului, Georgescu avea dreptul la pază SPP, el ar fi optat să folosească gărzi de corp din afara sistemului.

În acest sens, lângă el au ajuns, pe lângă foști luptători în Legiunea Străină, foști sportivi, cascadori dar și foști polițiști pensionați de la Serviciul Acțiuni Speciale (SAS) al Poliției Capitalei.

Foștii polițiști primeau 200 de euro pe zi

Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că este vorba despre patru foști luptători SAS, care, atunci când erau întrebați, spuneau că îl păzesc pe Călin Georgescu în mod gratuit, din convingere. Totuși, sursele Gândul au afirmat faptul că există informații potrivit cărora foștii polițiști erau plătiți cu 200 de euro pe zi.

Trei dintre ei îl urmau pe Georgescu, în timp ce al patrulea îi asigura  securitatea fiului acestuia, în vârstă de 15 ani, pe care îl ducea la antrenament, la clubul Sport Team, unde băiatul joacă fotbal.

Odată cu declanșarea cercetărilor în dosarul deschis de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ), polițiștii respectivi ar fi plecat din slujba fostului candidat la președinție.

Surse din rândul anchetatorilor au dezvăluit că foștii polițiști ar fi fost abordați de ofițeri ai Direcției Generale de Protecție Internă (DGPI) care le-ar fi recomandat, într-un mod foarte serios, să renunțe la legăturile pe care le au cu Georgescu.

Procurorii au trimis în judecată 22 de persoane

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) au finalizat, în data de 15 septembrie 2025, rechizitoriul și au dispus trimiterea în judecată a 22 de persoane acuzate de tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și alte infracțiuni conexe.

Este vorba despre dosarul deschis după ce Horațiu Potra și mercenarii lui au fost opriți în trafic în timp ce veneau înspre București.

Călin Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicare de informații false. Totodată, Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică.

În același dosar au fost trimiși în judecată și Dorian Potra și Alexandru-Cosmin Potra, dar și alți 20 de mercenari. Totodată, în același dosar a mai fost trimis în judecată Eugen Sechila, unul dintre apropiații lui Georgescu cu viziuni legionare, potrivit surselor judiciare.

AUTORUL RECOMANDĂ

Citește și

ACTUALITATE 17 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Se nasc George Bacovia și Ken Kesey/ Moare Dem Rădulescu
07:15
17 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Se nasc George Bacovia și Ken Kesey/ Moare Dem Rădulescu
ACTUALITATE Victor Ponta: „Chiar dacă nu îmi plac anumiți oameni, n-aș putea să mă bucur niciodată de MOARTEA unui om”
23:30
Victor Ponta: „Chiar dacă nu îmi plac anumiți oameni, n-aș putea să mă bucur niciodată de MOARTEA unui om”
EXTERNE Procurorul de caz va cere pedeapsa cu MOARTEA pentru Tyler Robinson, acuzat de uciderea activistului Charlie Kirk
23:02
Procurorul de caz va cere pedeapsa cu MOARTEA pentru Tyler Robinson, acuzat de uciderea activistului Charlie Kirk
RELIGIE Papa Leon al XIV-lea a anunţat că se ROAGĂ pentru activistul american Charlie Kirk, ucis săptămâna trecută, dar și pentru familia acestuia
22:48
Papa Leon al XIV-lea a anunţat că se ROAGĂ pentru activistul american Charlie Kirk, ucis săptămâna trecută, dar și pentru familia acestuia
POLITICĂ Bolojan, sfidare totală la adresa categoriilor speciale, obligate la plata CASS: „Fiecare om care beneficiază de un serviciu trebuie să contribuie”
22:41
Bolojan, sfidare totală la adresa categoriilor speciale, obligate la plata CASS: „Fiecare om care beneficiază de un serviciu trebuie să contribuie”
ACTUALITATE Victor Ponta: „Fiica mea mi-a spus că toată lumea știe cine este CHARLIE”
22:30
Victor Ponta: „Fiica mea mi-a spus că toată lumea știe cine este CHARLIE”
Mediafax
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost prins: era căutat după ce a fugit de la locul accidentului
Digi24
Cine e „escrocul de pe Tinder”, care a fost arestat pe un aeroport din Georgia, la cererea Interpol
Cancan.ro
De nerecunoscut! Cum arată Kate Middleton după tratamentul oncologic
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Lupul care a înfiorat un sat ascuns în munți, răpus de o femeie. „Era ceva necurat cu el. Avea trăsături de om”
Mediafax
Procurorii au mers pe urmele candidaturii lui Călin Georgescu. Cum a plănuit candidatura și „rețeaua de suport”
Click
Victor Ponta, confesiuni despre divorțul cu Daciana Sârbu. Regretul care îl macină pe fostul premier: „Îmi doresc ca...”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Maria a murit în mod tragic, în urmă cu 41 de ani. Acum, un bărbat și-a mărturisit fapta, iar poliția este surprinsă de un detaliu
Digi24
Cum e organizată apărarea antiaeriană a NATO în Europa și cât de eficientă e în respingerea dronelor rusești
Cancan.ro
Cum își 'negociază' Toto Dumitrescu pedeapsa, după 6 ore de audieri. Imagini cu fiul lui Ilie Dumitrescu în custodia Poliției!
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
observatornews.ro
Planul lui Iohannis pentru a nu plăti ANAF 1 milion de euro, bani câştigaţi ilegal din chirii
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Ce au descoperit anchetatorii în sângele lui Toto Dumitrescu. Fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu a fost găsit după două zile de căutări: „M-am speriat”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prețul unei Dacia Duster cu GPL și 100.000 km
Descopera.ro
„Extratereștrii au declanșat viața pe Pământ”: adevăr sau ficțiune?
Capital.ro
Dumitru Dragomir a dezvăluit adevărul despre Elena Udrea: Asta e miza! Face peste 300 de milioane de euro
Evz.ro
Animalul de companie ideal potrivit semnului tău zodiacal
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
Ce spune Nicușor Dan cu privire la SPP-istul care a întors privirile domnișoarelor. Mai este sau nu în slujba edilului?
RadioImpuls
Unde a dispărut SPP-istul lui Nicușor Dan? De ce nu a mai fost văzut Ionuț, tânărul care a pus româncele pe jar, alături de președintele României: „E o persoană foarte profesionistă și foarte pozitivă”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Omul care a învins cancerul şi a făcut înconjurul istoric al lumii cu barca
ANALIZĂ Le Monde: Trump ezită să susțină apărarea NATO / Alianța este pusă la încercare din cauza pătrunderii dronelor ruse în ROMÂNIA și Polonia
07:30
Le Monde: Trump ezită să susțină apărarea NATO / Alianța este pusă la încercare din cauza pătrunderii dronelor ruse în ROMÂNIA și Polonia
MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta: „Nici măcar parlamentarii USR nu au vrut să știe de ce s-au anulat alegerile chiar dacă au avut candidat care intrase în turul 2”
07:00
Victor Ponta: „Nici măcar parlamentarii USR nu au vrut să știe de ce s-au anulat alegerile chiar dacă au avut candidat care intrase în turul 2”
ENERGIE Ilie Bolojan, în războiul DECLARAȚIILOR tarifelor de la energie: Domnul Recean a făcut o afirmație corectă, nici Ivan nu a dezinformat
22:58
Ilie Bolojan, în războiul DECLARAȚIILOR tarifelor de la energie: Domnul Recean a făcut o afirmație corectă, nici Ivan nu a dezinformat
POLITICĂ Bolojan, AVERTISMENT subtil la adresa PSD: „Nu merge altfel”
22:25
Bolojan, AVERTISMENT subtil la adresa PSD: „Nu merge altfel”
ANCHETĂ Scandal într-un mall din sectorul 6. Un bărbat s-a transformat din agresor în victimă, fiind dezarmat și ÎNJUNGHIAT cu propriul cuțit de un alt bărbat
22:24
Scandal într-un mall din sectorul 6. Un bărbat s-a transformat din agresor în victimă, fiind dezarmat și ÎNJUNGHIAT cu propriul cuțit de un alt bărbat
POLITICĂ Ilie Bolojan, insensibil la oda lui Gabriel Liiceanu, care îl compara cu „Moise”: „Nu descrierea este importantă”
22:14
Ilie Bolojan, insensibil la oda lui Gabriel Liiceanu, care îl compara cu „Moise”: „Nu descrierea este importantă”