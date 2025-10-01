Prima pagină » Actualitate » Călin Georgescu, la ieșirea de la IPJ Ilfov: „Acuzele aduse mie sunt false. Le cer să DEMONSTREZE că nu sunt false”

Călin Georgescu, la ieșirea de la IPJ Ilfov: „Acuzele aduse mie sunt false. Le cer să DEMONSTREZE că nu sunt false”

Ruxandra Radulescu
01 oct. 2025, 10:16, Video
Călin Georgescu, la ieșirea de la IPJ Ilfov:
Galerie Foto 14

Călin Georgescu fostul candidat la prezidențiale, cercetat acum în mai multe dosare penale, a fost așteptat de simpatizanții săi în fața sediului de poliție din Ilfov, acolo unde merge să semneze controlul judiciar.

Vezi galeria foto
14 poze

UPDATE: Călin Georgescu a ieșit de la sediul Poliție unde s-a prezentat pentru control judiciar. Fostul candidat la președinție a declarat că toate acuzațiile din dosar sunt false.

„Acuzele aduse mie sunt false și cei care pretind că nu sunt false le cer acuzatorilor mei cei care și-au vândut sufletul și țara pe o mână de arginți să demonstreze că nu sunt false. În ceea ce mă privește, cert este, că cel mai aprig judecător este conștința mea”, a declarat Călin Georgescu la ieșirea de la IPJ Ilfov.

Zeci de oameni îl așteaptă pe fostul prezidențiabil în timp ce scandează „Călin Georgescu, președinte” sau „Jos Guvernul!.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată

Călin Georgescu, fost candidat la Președinția României, a fost trimis în judecată. Alături de el, a fost trimis în judecată și Horațiu Potra.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) a finalizat, în data de 15 septembrie 2025, rechizitoriul în dosarul 6720/284/P/2024 și a dispus trimiterea în judecată a 22 de persoane acuzate de tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și alte infracțiuni conexe.

Procurorii îi acuză pe Călin Georgescu, Horațiu Potra și pe celelalte 20 de persoane de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și alte infracțiuni.
Planul ar fi fost pus la cale într-o întâlnire, pe 7 decembrie 2024, între Călin Georgescu și Horațiu Potra, lider cu pregătire paramilitară.
Discuția ar fi vizat organizarea unor manifestații violente în București, cu scopul de a schimba ordinea constituțională sau de a împiedica exercitarea puterii de stat.
7 decembrie 2024 – Mediaș – Grupul condus de Potra Horațiu s-a întrunit și a decis deplasarea spre București cu 7 autoturisme.

FOTO/VIDEO: Gândul

Recomandarea autorului:

Citește și

POLITICĂ Nicușor Dan depășește termen după termen, date chiar de el. După ce a spus că-și alege echipa în două luni, acum mai AMÂNĂ cu „una-două săptămâni”
12:19
Nicușor Dan depășește termen după termen, date chiar de el. După ce a spus că-și alege echipa în două luni, acum mai AMÂNĂ cu „una-două săptămâni”
FOTO-VIDEO CEREMONII grandioase de Ziua Națională a Chinei. Mesajul transmis de Xi Jinping
12:08
CEREMONII grandioase de Ziua Națională a Chinei. Mesajul transmis de Xi Jinping
ACTUALITATE Victor Ponta: „Eu nu vreau să câștige ALEGERILE nicio forță anti-europeană, dar vreau să câștige cine este votat de popor”
12:00
Victor Ponta: „Eu nu vreau să câștige ALEGERILE nicio forță anti-europeană, dar vreau să câștige cine este votat de popor”
ACTUALITATE Victor Ponta: „Alegerile s-au anulat în decembrie pentru că urma să câștige GEORGESCU”
11:30
Victor Ponta: „Alegerile s-au anulat în decembrie pentru că urma să câștige GEORGESCU”
POLITICĂ Gafa de protocol de la Timișoara, a lui Nicușor Dan, nu a fost singurul moment amuzant. O plimbare banală a președintelui a încins internetul. Cum a fost surprins
11:29
Gafa de protocol de la Timișoara, a lui Nicușor Dan, nu a fost singurul moment amuzant. O plimbare banală a președintelui a încins internetul. Cum a fost surprins
ACTUALITATE Victor Ponta: „Cea mai bună apărare împotriva rușilor este să avem o ECONOMIE puternică”
10:50
Victor Ponta: „Cea mai bună apărare împotriva rușilor este să avem o ECONOMIE puternică”
Mediafax
METEO. Vortexul polar lovește România: ninsori viscolite, ploi și vreme deosebit de rece
Digi24
Replica lui Medvedev după amenințarea lui Trump cu submarinele americane trimise lângă Rusia
Cancan.ro
Cum arată Florentina, prima soție a lui Ilie Bolojan. A părăsit-o cu mult timp înainte să se cupleze cu asistenta Ioana
Prosport.ro
FOTO. Serena Williams, mai slabă ca oricând! N-a arătat niciodată așa
Adevarul
Cine sunt parlamentarii Alianței „Întâi România" și care este scopul ei: „Practica asta a mai fost folosită pentru a mai răsturna majoritățile"
Mediafax
Liderii europeni discută la Copenhaga despre securitate și războiul din Ucraina, în urma incidentelor cu drone
Click
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el
Digi24
GALERIE FOTO Prințesa care face armata: Amalia are 21 de ani și este moștenitoarea coroanei unui vechi regat european
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță că se întoarce vara în România! Data exactă cand revin temperaturile peste 20 de grade în București
Ce se întâmplă doctore
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
observatornews.ro
Jumătate de țară intră sub alertă de cod portocaliu și galben de ploi abundente. La munte, viscol
StirileKanalD
El este criminalul care și-a ucis în bătaie soția bolnavă de cancer, după care a fugit cu amanta din țară. Maricica s-a stins după mai multe săptămâni de comă
KanalD
A murit ambasadorul Traian Chebeleu! Anunțul a fost făcut de Adrian Nastase
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dosar penal și permis suspendat după ce a tractat o remorcă. Greșeală banală făcută de un șofer din Ghimbav
Descopera.ro
Mister rezolvat: Creierul ne controlează pe noi sau noi pe el?
Capital.ro
Elena Udrea revine în politică? Apariția care a uimit toată România. A mers direct în Parlament
Evz.ro
Democrații vor iarăși să-l demită pe Trump. Un guvernator îl acuză de demță și invocă Amendamentul 25
A1
Adriana Bahmuțeanu și sora ei vor 3 milioane de euro de la frații Prigoană: „Băieții mei mă urăsc!” | VIDEO
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
De ce își îneca amarul Ioana Popescu în alcool și care a fost ultima ei dorință: „Spunea că se simte singură.”
RadioImpuls
E INCREDIBIL până unde s-a ajuns! Ce s-a întâmplat între Alexandru Ciucu şi părinții Alinei Sorescu: "Voia să se dea jos din maşină". Designerul recunoaște tensiunile cu familia artistei: "Au existat certuri și discuții"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Probabil îți speli hainele greșit. Iată de ce!
POLITICĂ Nicușor Dan la Copenhaga, Mirabela Grădinaru la Cotroceni. Partenera președintelui aprinde lumina la un eveniment caritabil
12:21
Nicușor Dan la Copenhaga, Mirabela Grădinaru la Cotroceni. Partenera președintelui aprinde lumina la un eveniment caritabil
EXTERNE Se repetă scenariul Navalnîi? Pavel Durov denunță o posibilă tentativă de otrăvire comisă asupra sa
12:20
Se repetă scenariul Navalnîi? Pavel Durov denunță o posibilă tentativă de otrăvire comisă asupra sa
ULTIMA ORĂ Ambasada SUA ÎȘI ÎNCHIDE pagina de facebook: „În lipsa fondurilor alocate pentru desfăşurarea activităţii”
12:08
Ambasada SUA ÎȘI ÎNCHIDE pagina de facebook: „În lipsa fondurilor alocate pentru desfăşurarea activităţii”
VIDEO Furtună devastatoare în regiunea Odesa, soldată cu 9 morți. Sute de oameni au fost evacuați de urgență
11:39
Furtună devastatoare în regiunea Odesa, soldată cu 9 morți. Sute de oameni au fost evacuați de urgență
EXTERNE Un avion a decolat de la Paris spre Washington. După numai două ore și jumătate, a aterizat tot la Paris din cauza unei DEFECȚIUNI la toaletă
11:34
Un avion a decolat de la Paris spre Washington. După numai două ore și jumătate, a aterizat tot la Paris din cauza unei DEFECȚIUNI la toaletă
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan, întâlnire la Palatul Victoria după ALEGERILE din Moldova. Care este agenda discuțiilor cu preşedintele Parlamentului de la Chişinău
11:29
Ilie Bolojan, întâlnire la Palatul Victoria după ALEGERILE din Moldova. Care este agenda discuțiilor cu preşedintele Parlamentului de la Chişinău