Călin Georgescu, la ieșirea de la IPJ Ilfov: „Acuzele aduse mie sunt false. Le cer să DEMONSTREZE că nu sunt false”

Călin Georgescu fostul candidat la prezidențiale, cercetat acum în mai multe dosare penale, a fost așteptat de simpatizanții săi în fața sediului de poliție din Ilfov, acolo unde merge să semneze controlul judiciar.

UPDATE: Călin Georgescu a ieșit de la sediul Poliție unde s-a prezentat pentru control judiciar. Fostul candidat la președinție a declarat că toate acuzațiile din dosar sunt false.

„Acuzele aduse mie sunt false și cei care pretind că nu sunt false le cer acuzatorilor mei cei care și-au vândut sufletul și țara pe o mână de arginți să demonstreze că nu sunt false. În ceea ce mă privește, cert este, că cel mai aprig judecător este conștința mea”, a declarat Călin Georgescu la ieșirea de la IPJ Ilfov.

Zeci de oameni îl așteaptă pe fostul prezidențiabil în timp ce scandează „Călin Georgescu, președinte” sau „Jos Guvernul!.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată

Călin Georgescu, fost candidat la Președinția României, a fost trimis în judecată. Alături de el, a fost trimis în judecată și Horațiu Potra.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) a finalizat, în data de 15 septembrie 2025, rechizitoriul în dosarul 6720/284/P/2024 și a dispus trimiterea în judecată a 22 de persoane acuzate de tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și alte infracțiuni conexe.

Procurorii îi acuză pe Călin Georgescu, Horațiu Potra și pe celelalte 20 de persoane de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și alte infracțiuni.

Planul ar fi fost pus la cale într-o întâlnire, pe 7 decembrie 2024, între Călin Georgescu și Horațiu Potra, lider cu pregătire paramilitară.

Discuția ar fi vizat organizarea unor manifestații violente în București, cu scopul de a schimba ordinea constituțională sau de a împiedica exercitarea puterii de stat.

7 decembrie 2024 – Mediaș – Grupul condus de Potra Horațiu s-a întrunit și a decis deplasarea spre București cu 7 autoturisme.

FOTO/VIDEO: Gândul

