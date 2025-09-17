Călin Georgescu continuă să dea cu subsemnatul la poliție, în urma respingerii de către judecători a contestației cu privire la ridicarea măsurii restrictive. Miercuri va avea loc prima sa apariție, după ce Parchetul General a dispus trimiterea sa în judecată.

UPDATE 12:00: În fața sediului IPJ Ilfov a izbucnit un conflict între susținătorii lui Călin Georgescu și jandarmi. Autoritățile au anunțat că au sancționat două persoane, pentru comportament agresiv.

„În cursul zilei de astăzi, pe timpul desfășurării unei adunări publice organizate în proximitatea sediului Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, jandarmii au acționat pentru extragerea a două persoane care au manifestat un comportament recalcitrant.

Deși echipele de dialog au intervenit în primă instanță pentru detensionarea situației și menținerea ordinii publice, o parte dintre participanți au continuat să manifeste atitudini agresive, forțând cordonul de jandarmi și dispozitivele de protecție.

Ca urmare a acestor acțiuni, s-a impus intervenția forțelor de ordine. O primă persoană, care a încercat să forțeze cordonul de jandarmi, a fost extrasă din mulțime și sancționată contravențional cu amendă în valoare de 2.000 lei, conform prevederilor Legii nr. 61/1991 republicată, pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

O a doua persoană, care a intervenit pentru a împiedica acțiunea forțelor de ordine, a fost de asemenea extrasă și sancționată contravențional cu amendă de 3.000 lei, pentru obstrucționarea intervenției jandarmilor.

Menționăm că situația a fost rapid restabilită, iar efectivele de ordine publică au continuat să asigure măsurile necesare prevenirii producerii altor incidente”, a tranmis Jandarmeria.

UPDATE 11:13 Călin Georgescu a ajuns la sediul IPJ Ilfov, unde a oferit o serie de declarații despre noile acuzații care i s-au adus ieri de procurorii DIICOT

„Rechizitoriul de ieri este un discurs. Atât. Dosarul e o copie la indigo a dosarului din 2016 al președintelui Trump, cu aceleași acuze, dar s-au schimbat actorii. Așa cum a arătat adevărul în cazul lui Trump, așa se va arăta adevărul aici. Vinovăția creează minciuna, iar minciuna creează șantajul, care conduce această țară.

„, a declarat Călin Georgescu în fața sediului IPJ Ilfov.

UPDATE Peste 100 de oameni îl așteaptă pe Călin Georgescu la sediul IJP Ilfov cu pancarte pe care scrie: „Vocea adevărului, vocea demnității”.

Călin Georgescu semnează miercuri, 17 septembrie, pentru controlul judiciar menținut de oamenii legii asupra sa. Susținătorii săi s-au strâns deja în fața sediului de poliție, unde așteaptă apariția fostul candidat la prezidențiale.

Avocatul acestuia, Lucian Catrinoiu, a declarat că dosarul în care clientul său este acuzat de răsturnarea ordinii constituționale este un simulacru, iar acuzațiile sunt nefondate.

„Un simulacru de rechizitoriu, care va fi desființat de Justiție, pentru că, să nu uităm, Justiția se înfăptuiește de către Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și de către celelalte instanțe judecătorești”, a declarat avocatul, pentru Realitatea Plus.

