30 sept. 2025, 11:36, Justiție
Călin Georgescu urma să fie JUDECAT azi pentru propagandă legionară, dar procesul a fost amânat din cauza protestului magistraților

Fostul candidat prezidențial Călin Georgescu ajunge azi în fața magistraților, pentru primul termen în dosarul în care este trimis în judecată pentru propagandă legionară. El este aflat și sub control judiciar din luna februarie.

UPDATE  – Procesul a fost amânat

Magistrații Judecătoriei Sectorului 1 au amânat judecarea dosarului după ce au considerat că nu procesul în care urma să fie trimis în judecată fostul candidat prezidențial acuzat pentru propagandă legionară NU era „o urgență”. Este pentru a doua oară când judecătorii amână acest proces, după amânarea din 1 septembrie

Până la finalul protestului, doar dosarele în care trebuie să se pronunțe cu privire la drepturi și libertăți, adică arestări preventive sau prelungiri de măsuri preventive, vor fi judecate. Călin Georgescu va încerca să conteste rechizitoriul și să întoarcă dosarul la procurori, urmând să se decidă  prelungirea ori înlocuirea măsurii de control judiciar care îl vizează.

Știrea inițială

Georgescu, care s-a plasat pe primul loc la primul tur al alegerile prezidențiale anulate din 2024, este acuzat de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de crime de război,  și pentru promovarea, în public, a unor idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată, începând din iunie 2020.

Fostul candidat prezidențial se află sub control judiciar din 26 februarie 2025, având interdicția de a candida la alegerile prezidențiale repetate în mai 2025, de a părăsi țara fără încuviințarea autorităților judiciare și de a mai posta pe rețelele de socializare conținut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.

El este acuzat și pentru că a efectuat salutul legionar în public și că l-ar fi imitat pe mareșalul Ion Antonescu. Potrivit legii, promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unei infracțiuni contra păcii şi omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propagandă, săvârșită prin orice mijloace, în public, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Pe numele fostului candidat prezidențial naționalist mai sunt deschise și alte anchete la Parchetul General. Georgescu va cere întoarcerea dosarului la Parchet pe motiv ca probele procurorilor nu sunt solide. El este acuzat și  și trimis în judecată pentru complicitate la acțiuni împotriva ordinii constituționale după ce ar fi plănuit o acțiune de destabilizare în Capitală, împreună cu Horațiu Potra și mercenarii lui.

Potrivit comunicatului Ministerului Justiției, autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea, la solicitarea statului român, a lui Horațiu Potra, a fiului și nepotului său, aflați pe teritoriul acestui stat. Cei trei se află în prezent în custodia autorităților din Emirate, în vederea parcurgerii procedurilor judiciare de extrădare. Liderul mercenarilor ar putea fi extrădat din Dubai pentru a fi judecat alături de Georgescu.

Sursa Foto: Profimedia / Mediafax Foto

