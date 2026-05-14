Comună cu 2% rată de colectare a impozitelor, alta cu 90%. Se întâmplă în județul Iași

În timp ce comuna Tătăruși din județul Iași se apropie de un grad de colectare de 90%, comuna Grajduri are puțin peste 2%, iar orașul Podu Iloaiei este raportat cu un grad de colectare de 9,38%, potrivit unui raport al Ministerului Finanțelor.

Cifrele publicate de minister nu sunt însă acceptate de toți edilii din județul Iași, scrie Ziarul de iași.

Unii recunosc problemele grave și spun că au ajuns la popriri și executări silite, iar alții pun la îndoială datele oficiale.

Ministerul Finanțelor arată că Moldova se află printre regiunile cu cele mai multe UAT-uri care au un grad redus de colectare, sub 40%.

Explicațiile țin de lipsa zonelor urbane funcționale, gradul ridicat de sărăcie și veniturile reduse ale cetățenilor.

În contrast, în alte zone ale României există localități care trec frecvent de gradul de colectare de 90%.

