După luni de zile în care nu și-a găsit niciun job, o tânără absolventă de facultate din America a ales un drum profesional neașteptat și a devenit bonă. Acum spune că meseria îi aduce stabilitate financiară și împlinire personală. Pentru mulți tineri, traseul pare clar: facultate, muncă intensă și, la final, un job bun. Pentru Nadya Grisczenkow, în vârstă de 25 de ani, din Boston, SUA, realitatea de după absolvire a fost însă mult diferită. În ciuda diplomelor și a eforturilor constante, un loc de muncă „tradițional” întârzia să apară, publică A3CNN.

În ultimul an de studii la Universitatea Monclair State, în primăvara lui 2024, Nadya a început să aplice la numeroase poziții în social media și domenii creative. Pe măsură ce absolvirea se apropia, lipsa ofertelor devenea tot mai apăsătoare. „Simțeam că fac toate lucrurile corect, dar nimic nu funcționa”, a spus ea pentru Business Insider.

O zicală pusă în practică

Inspirată de un citat care i-a ghidat deciziile – „ceea ce nu schimbi, alegi” – Nadya a decis să ia o pauză de la căutările clasice. S-a mutat înapoi cu părinții și frații ei și s-a înscris pe o platformă dedicată îngrijirii copiilor, cu gândul de a găsi un job part-time de bonă pe timpul verii. Planul era clar: un job full-time, de la 9 la 5, până în toamnă.

Însă vara respectivă avea să-i schimbe complet direcția profesională. Prima familie care a angajat-o i-a oferit un venit de până la 1.600 de dolari pe săptămână, în Boston, SUA, iar experiența a fost mult peste așteptări. „A fost momentul în care am realizat că nu mai vreau să mă întorc la altceva”, spune ea.

Inițial, Nadya a privit rolul de bonă ca pe o soluție temporară. Ca proaspătă absolventă, simțea o presiune constantă de a-și folosi diploma și de a intra într-un mediu corporate. Respingerile repetate din procesul de recrutare și comentariile celor din jur, inclusiv ale familiei, au amplificat sentimentul de nesiguranță.

Câteva luni mai târziu, familia pentru care lucra i-a propus un post full-time, bine plătit, pentru îngrijirea celui de-al doilea copil. Deși oferta era avantajoasă, decizia nu a fost una ușoară. Nadya se temea că va rămâne „blocată” într-o profesie pe care mulți nu o consideră legitimă.

Temerile au dispărut rapid odată cu primul salariu consistent – 30 de dolari pe oră – și cu relația apropiată pe care a dezvoltat-o cu familia.