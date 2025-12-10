Prima pagină » Actualitate » Ce nu tolerează Lili Sandu într-o relație. ”Nu aș putea să accept așa ceva”

Ce nu tolerează Lili Sandu într-o relație. ”Nu aș putea să accept așa ceva”

10 dec. 2025, 18:30, Actualitate
Ce nu tolerează Lili Sandu într-o relație. ”Nu aș putea să accept așa ceva”
Ce nu tolerează Lili Sandu într-o relație

Vedeta de televiziune Lili Sandu, în vârstă de 46 de ani, a spus foarte clar ce nu ar putea accepta niciodată într-o relație de cuplu.

Lili Sandu și partenerul ei de viață, Silviu Țolu, formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz. În data de 10 august 2020, Lili Sandu a devenit mămică pentru prima oară. Vedeta a adus pe lume un băiețel care a primit numele Thomas Jay.

Prezentă la podcastul „Tot ce nu spunem”, moderat de cântăreața Sore, a vorbit despre lucrurile pe care nu le-ar tolera într-o relație.

Vedeta nu ar accepta sub nicio formă violența. De asemenea, Lili Sandu a afirmat că este important ca partenerul de cuplu să îi respecte mama, dar să o aprecieze și pe ea pentru ceea ce este și face.

Ce nu tolerează Lili Sandu într-o relație. ”Violența verbală și fizică nu ar exista în viața mea”

”Nu aș putea să accept așa ceva, nici nu am avut. Un om care este violent lângă mine, care nu mă respectă, (…). Violența verbală și fizică nu ar exista în viața mea. Le rog pe toate femeile care ne urmăresc! Știu că este foarte greu, că se întâmplă lucruri și spui: «n-am ce să fac, trebuie să stau că am copil, mama mea așa a făcut, a stat că a avut copil»…, dar plecați! Există ajutor, există cadre speciale care vă pot ajuta”, a declarat Lili sandu, potrivit click.ro.

”Și nu îmi respectă mama, pentru mine este cel mai important, pentru mine mama este îngerul meu. Mama chiar a stat o perioadă cu noi de doi ani și jumătate într-un apartament cu trei camere, pentru că ne-a ajutat foarte mult. Silviu a înțeles asta și vreau să o am tot timpul lângă mine. Are 80 de ani, chiar am trecut printr-o cumpănă cu ea”, a adăugat aceasta.

”Respectul pentru ceea ce face și ceea ce sunt eu. Dacă încerci să mă schimbi, simt. Nu are cum să se mai întâmple asta. Dar a rămas alergia”, a încheiat vedeta.

