Ce obicei are Cătălin Măruță înainte de a intra la emisiune. ”Nu am talismane, dar țin mult la rutina asta”

22 dec. 2025, 14:30, Actualitate
Cătălin Măruță, în vârstă de 47 de ani, a dezvăluit ce ritual are înainte de a intra în emisiunea pe care o moderează la postul de televiziune Pro TV.

Andra și partenerul ei de viață, Cătălin Măruță, sunt căsătoriți de 17 ani, dar relația lor durează de 19 ani.

Cei doi au împreună doi copii, David și Eva. Cântăreața și prezentatorul de televiziune formează unul dintre cele mai unite cupluri dn showbiz-ul românesc.

Cătălin Măruță este de foarte mulți ani moderatorul emisiunii ”La Măruță”, de la Pro TV. Acesta a dezvăluit, pentru revista Viva, ce ritual are înainte de a intra în emisie.

Ce obicei are Cătălin Măruță înainte de a intra la emisiune. ”Îmi place să intru în platou cu mai multe minute înainte”

”Nu sunt superstițios în sens clasic, dar am câteva obiceiuri pe care ai putea să le numești ritualuri. Îmi place să intru în platou cu mai multe minute înainte, să simt energia locului, să glumesc cu echipa. De cele mai multe ori, mai rămân puțin și după, tot ca să mă conectez la ce urmează după filmare. E modul meu de a-mi regla „busola”. Nu am talismane, dar țin mult la rutina asta”, a mărturisit Cătălin Măruță.

Acesta a spus și care este cea mai mare temere a sa atunci când este în direct:

”Să nu pierd contactul cu publicul. Poți greși un cuvânt, o cifră… astea sunt detalii, se întâmplă. Crede-mă! (râde) Dar dacă oamenii nu mai simt că ești autentic, dacă se rupe legătura aceea sinceră dintre tine și ei, acolo apare adevărata problemă. Dar, să fiu sincer, nici nu mă focusez pe temerea asta. (…) Eu cred cu tărie că e important să te concentrezi pe ce poți aduce, pe ce poți trăi frumos și pozitiv, nu pe ce te-ar putea bloca. Energia pe care o dai din suflet, aia se întoarce înapoi, eu așa simt”.

