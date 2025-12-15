TOP 10 | Orașele din România cu cei mai fericiți locuitori. Pe ce loc este București

V-ați gândit vreodată care sunt orașele din România cu cei mai fericiți locuitori? În baza mai multor studii și analize care măsoară calitatea vieții și satisfacția urbană în România a fost întocmit un top de acest tip. Aceste rezultate pot varia ușor, în funcție de mai mulți factori. Fiecărui oraș i-a fost atribuit un calificativ de fericire (de la 1 stea la 5 stele). Vezi mai jos topul.

Gândul.ro vă arată, astăzi, un top al orașelor din România în care se găsesc cei mai fericiți locuitori. Există mai multe studii și analize care măsoară calitatea vieții și satisfacția urbană în România, iar rezultatele pot varia ușor în funcție de metodologia folosită (factori luați în considerare: siguranță, curățenie, acces la natură, dezvoltare urbană, economie etc.). Pentru fiecare oraș a fost utilizat un calificativ de fericire, marcat cu stele – de la 1 la 5.

Orașele din România cu cei mai fericiți locuitori

Pe baza informațiilor din studiile recente (cum ar fi cele menționate în rezultatele căutării, inclusiv analize internaționale și sondaje locale de satisfacție), un top al orașelor din România cu cei mai fericiți/mulțumiți locuitori ar arăta astfel:

Locul 1: Brașov – 5 stele

Locul 2: Cluj-Napoca – 5 stele

Locul 3: Sibiu – 4 stele

Locul 4: Oradea – 4 stele

Locul 5: Alba Iulia – 4 stele

Locul 6: Timișoara – 3 stele

Locul 7: Sighișoara – 3 stele

Locul 8: Drobeta-Turnu Severin – 3 stele

Locul 9: București – 2 stele

Locul 10: Iași – 2 stele

Cum se interpretează stelele

Însă, cum se interpretează aceste stele, de la 1 la 5? Ultimele două calificative mari, de 4 și 5 stele, sunt oferite centrelor urbane în care se găsesc locuitori mulțumiți, calitatea vieții find mai ridicată. Desigur, toate aceste aspecte sunt influențate de anumiți factori, așa cum am precizat anterior. Din topul de mai sus putem observa, de exemplu, că orașul București, principalul centru urban al țării, se clasează spre coadă, ocupând locul 9.

5 stele: Orașe care se clasează constant pe primele locuri la nivel național, incluse în topuri internaționale, cu scoruri ridicate la calitatea vieții, mediu, dezvoltare urbană și satisfacția subiectivă a cetățenilor.

4 stele: Orașe cu un scor excelent la mulțumirea locuitorilor, cu îmbunătățiri majore în infrastructură și administrație, dar care pot fi depășite la anumiți factori (ex. economia/costul vieții).

3 stele: Orașe care se mențin în topul național, cu un nivel bun de satisfacție, dar cu variații mai mari între diferiți indicatori.

2 stele: Orașe mari sau medii care oferă un nivel de satisfacție peste medie la nivel național, dar care au și provocări semnificative (trafic, poluare, costul vieții etc.).

