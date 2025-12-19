Victime colaterale ale protestului fermierilor din Bruxelles: Un BMW s-a blocat în cartofii deversați de fermieri

Care sunt urmările protestelor din Bruxelles care dus la împrăștierea a tone de cartofi pe străzile Bruxelles-ului? O amânare a acordului Mercosur, mulți oameni bucuroși că pot lua cartofi pe gratis și … un șofer de BMW nervos.

Tone de cartofi au fost aruncate pe străzile din capitala Belgiei iar un șofer, încrezător în capacitățile mașinii sale, a încercat să treacă pe o stradă acoperită în totalitate de cartofi, doar că a rămas în cele din urmă blocat. Oricât a încercat șoferul să iasă din încurcătură, tentativele au fost în zadar.

Cartofii deversați pe străzile capitalei belgiene au dat peste cap traficul seara trecută și astăzi. Odată zdrobiți, legumele au făcut aproape imposibilă circulația mașinilor în zonele din centrul orașului.

