Ce pedeapsă riscă profesorul universitar Corneliu Gașpar, trimis în judecată pentru „viol în circumstanțe agravante”. Va fi judecat în stare de arest

Profesorul Corneliu Gașpar, fost cadru didactic la Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV), aflat încă în arest preventiv, ajunge în fața instanței, după mai multe luni de anchetă penală și investigații interne declanșate în urma acuzațiilor grave formulate de o studentă. Dosarul universitarului Corneliu Gașpar a fost instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași, iar în cursul urmăririi penale au fost administrate probe care au dus inițial la reținerea, iar ulterior la arestarea preventivă a profesorului, măsură care este menținută și în prezent, notează ziaruldeiasi.ro.

Potrivit prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătorie, Liviu Păiuși, dosarul privindu-l pe Gașpar a fost trimis instanței marți, 3 februarie, urmând să fie judecat în stare de arest pentru viol în circumstanțe agravante, întrucât profesorul s-a folosit de autoritatea funcției sale. În toamna anului trecut, „Ziarul de Iași” relata că faptele pentru care profesorul a fost trimis în judecată ar fi avut loc în incinta universității, iar anchetatorii au reținut inclusiv raportul de autoritate existent între cadru didactic și studentă. Acest element a stat la baza încadrării juridice a faptei ca viol în circumstanțe agravante.

