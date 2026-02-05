Republica Moldova a trimis un nou ambasador în România. A fost şeful Protocolului din aparatul prezidenţial moldovean

Republica Moldova şi-a desemnat un nou ambasador în România. Acesta este Mihail Mîţu, numit prin decret prezidenţial de preşedintele Maia Sandu.

Alături de România, şi Ucraina, Franţa şi China vor avea noi ambasadori. Predecesorul lui Mîţu, Victor Chirilă, va primi prerogativele funcţiei de ambasador în Ucraina.

Mihai Mîţu este născut în 1983 şi din 2022 deţine funcţia de secretar General în Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene de la Chişinău. În perioada 2021 – 2022, a fost şef de Protocol, Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova, iar anterior, timp de doi ani, a fost consilier în cadrul Ambasadei Republicii Moldova în România, scriu cei de la Moldpres.

Între 2013 şi 2016, a deţinut funcţia de consul în cadrul Ambasadei Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii.

De asemenea, Vladislav Kulminski, ambasador al Republicii Moldova în SUA, a fost numit în funcţia de Ambasador în Mexic, prin cumul. La fel, Viorel Ursu, ambasador în Suedia, va ocupa, prin cumul, postul de ambasador în Republica Islanda, Regatul Norvegiei şi Republica Finlanda.

Lorina Bălteanu a fost numită ambasador în Franţa, iar Petru Frunze va fi ambasador în China.

Joi au fost făcute şi două rechemări pentru Ştefan Gorda din funcţia de ambasador al Republicii Moldova în Kazahstan şi pentru Corina Călugăru, din postul de ambasador în Franţa.

