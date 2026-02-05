Zeljko Kopic, după 3-2 la Constanța, cu Farul: „La Dinamo, totdeauna se vorbește”

Dinamo s-a impus la Constanța, 3-2 cu Farul, în poate cel mai spectaculos joc al începutului de an. După meci, antrenorul croat Zeljko Kopic a vorbit despre transferuri, un subiect mereu de actualitate la clubul „alb-roșu”.

Problema achizițiilor nu a trecut, chiar dacă de la reluarea sezonului s-au disputat, deja, patru meciuri.

Ce transferuri a făcut Dinamo

În pauza de iarnă, când perioada de transferuri s-a deschis, Dinamo a adus patru fotbaliști, dar se pare că numărul nu este mulțumitor nici pentru staff-ul tehnic, nici pentru fani.

„Câinii” sunt pe 2 în clasament, la egalitate de puncte cu liderul Rapid, și visează să câștige titlul, dar pentru asta au nevoie de un loc puternic și valoros.

Dinamo s-a întărit în mercato cu Valentin Țicu, Matteo Duțu și Ianis Tarbă, de la juniorii Celtei Vigo.

În ceea ce-l privește pe Elijah Beckett, situația lui este puțin ambiguă, scrie PROSPORT. Adus de la gruparea daneză Aalborg, jucătorul apare pe site-ul FRF ca fiind legitimat la Dinamo, dar nu a fost anunțat și nici prezentat oficial.

Kopic: „Sunt mulțumit”

După meciul de la Constanța, câștigat de Dinamo cu un gol marcat în minutul 90 de Alex Pop, după ce Farul a condus de două ori, cu 1-0 și 2-1, Zeljko Kopic a vorbit despre transferuri.

„Totdeauna se vorbește despre transferuri, dar eu sunt mulțumit de lotul pe care îl am. Duțu s-a adaptat, am încredere totală în el, este jucător tânăr. Am un sentiment bun în ceea ce îl privește. Țicu își revine, e din ce în ce mai bine. Este foarte profesionist în pregătire.

Înainte de meci am spus că va fi greu. Alibec și-a făcut treaba, a ținut posesia în față. Când a ajuns în careu, apărarea noastră a avut probleme. Mi-am dat seama și le-am spus că, pe măsură ce trece timpul, vom fi mai buni. În repriza a doua am dominat. S-a făcut 2-1 pentru ei cu acel penalty.

Dar e importantă mentalitatea, spiritul de echipă, suntem pregătiți tot timpul să luptăm. Victoria este foarte importantă. Victoria de azi este a relațiilor dintre jucători, a conectării dintre ei. Am avut evoluții bune cu U Cluj și FC Hermannstadt, dar cu Petrolul nu. Meciul acesta a fost foarte important, e greu să câștigi cu Farul în deplasare.

Nu a fost tensiune la pauză, am respect pentru adversari. Am sărbătorit pe teren. Fiecare își dorește să câștige, dar nu a fost o situație tensionată”, a spus tehnicianul croat.

Dinamo are 48 de puncte și este pe locul 2 în clasament, la egalitate de puncte cu liderul Rapid și același golaveraj, +23, dar formația antrenată de Costel Gâlcă a marcat cu un gol mai mult, 40, față de 39 câte au reușit „alb-roșii”. Următorul meci pentru Dinamo va fi în deplasare, cu Universitatea Craiova.

