Prima pagină » Actualitate » Ce planuri are Primăria Sectorului 6 cu drumul de la Podul Ciurel spre ieșirea din București. Anunțul primarului Paul Moldovan, în exclusivitate la Gândul: „Vrem să-l scoatem spre Chiajna”

Ce planuri are Primăria Sectorului 6 cu drumul de la Podul Ciurel spre ieșirea din București. Anunțul primarului Paul Moldovan, în exclusivitate la Gândul: „Vrem să-l scoatem spre Chiajna”

Nicolae Oprea
12 mart. 2026, 06:00, Actualitate

Primarul Sectorului 6, Paul Moldovan, a declarat, joi, în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”, că Primăria Sectorului 6 are în plan să construiască un drum de la Podul Ciurel spre ieșirea din București. O variantă fezabilă ar fi spre Chiajna, iar drumul ar mai elibera din traficul de pe Iuliu Maniu.

„Din punctul nostru de vedere, din punctul meu de vedere, la Sectorul 6 este absolut necesar să găsim o variantă prin care să continuăm totuși această investiție, pentru că vorbim, totuși de un viraj la stânga, sau la dreapta, de aproximativ 300 de milioane de lei. Avem un viraj care nu rezolvă mai nimic. Tot Iuliu Maniu a rămas unica ieșire”, a declarat Paul Moldovan în emisiunea „Cu Gândul la București”.

Pe de altă parte, spune edilul Sectorului 6, se dorește o fluidizare a traficului spre ieșire, dar nu se vrea încurajarea traficului la intrare în oraș, pe acest drum.

Drumul de la Podul Ciurel: Ne dorim  să-l ducem spre comuna Chiajna, sau în Centura Capitalei și A1

„Noi avem o soluție pe care vrem să i-o propunem primarului general. Am făcut câteva proiecții cu ce va exista acolo. Ne dorim totuși să ducem acest drum spre comuna Chiajna, sau în Centura Capitalei și A1. Avem o variantă pe care putem să începem niște discuții. Este o discuție destul de complicată. Avem nevoie de acest drum, dar pe de altă parte nu ne dorim să aducem foarte mult trafic înspre oraș. Și să încurajăm mai mult transportul public (…) Nu sunt necesare exproprieri la valoarea care s-a vehiculat. Din ce am verificat noi, traseul este liber, fără blocuri sau case de locuit. A existat un Plan Urbanistic Zonal care stabilea și un culoar de exproprieri, și acolo există o interdicție de construire”, a precizat Moldovan.

Potrivit edilului, drumul ar putea continua pe malul lacului Morii, „după care, undeva, va traversa Uverturii, sau să vedem ce variante găsim, cât mai puțin invazive”.

Întreaga emisiune cu Paul Moldovan, primarul Sectorului 6, poate fi urmărită AICI:

