Prima pagină » Actualitate » Ce record personal de viteză a reușit un tânăr șofer începător în proximitatea Horezu. Amenda a fost pe măsură

Un tânăr șofer a stabilit un record de viteză într-o zonă limitată. Amenda a fost pe măsura isprăvii sale. Începătorul de 20 de ani a fost surprins de polițiștii rutieri din Horezu conducând cu 150 km/h pe un sector de drum unde limita era de 70 km/h.

Incidentul a avut loc la data de 27 martie 2026, în jurul orei 11:00, când polițiștii rutieri efectuau activități de supraveghere și control al traficului rutier pe DJ665, publică Mediafax.

„Polițiștii din cadrul Poliției orașului Horezu – Formațiunea Rutieră au depistat un tânăr în vârstă de 20 de ani, conducător auto începător, în timp ce circula din direcția Vaideeni către Horezu cu viteza de 150 km/h, pe un sector de drum unde limita maximă admisă este de 70 km/h”, au transmis reprezentanții poliției.

„Conducătorului auto i-a fost reținut permisul de conducere pentru o perioadă de 120 de zile, fiind eliberată o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație. De asemenea, a fost aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 4.050 lei”, au precizat oamenii legii.

Recomandările poliției pentru începători

Polițiștii atrag atenția că viteza excesivă rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave.

„Respectarea limitelor legale de viteză este esențială pentru siguranța rutieră. Viteza excesivă reprezintă una dintre principalele cauze generatoare de accidente grave, cu consecințe dramatice”, au transmis reprezentanții poliției.

Apelul autorităților se îndreaptă în special către șoferii aflați la început de drum.

„Facem apel, în special către conducătorii auto începători, să adopte un comportament responsabil la volan, să respecte regulile de circulație și să conștientizeze riscurile la care se expun atât pe ei înșiși, cât și pe ceilalți participanți la trafic.”

