Ce relație are în prezent Carmen Tănase cu Gheorghe Visu. ”El e frățiorul meu și eu sunt surioara lui”

Carmen Tănase, în vârstă de 65 de ani, a spus ce relație are în prezent cu Gheorghe Visu, în vârstă de 74 de ani. Cei doi au format un cuplu de mare succes în telenovele.



Carmen Tănase este una dintre cele mai apreciate actrițe din România. De-a lungul anilor, acesta și-a cucerit publicul cu rolurile din filme, teatru și televiziune.

Începând de anul acesta, Carmen Tănase este jurat la emisiunea ”Românii au talent”, de la Pro TV. Actrița l-a înlocuit la masa juriului pe Dragoș Bucur.

Carmen Tănase a jucat rolul Flăcăricăi în serialul de televiziune ”Inimă de țigan”, difuzat de postul de televiziune Pro TV, care s-a bucurat de foarte mare succes la public. De asemenea, vedeta a jucat acest rol și în serialele ”Regina” și ”State de România”. În aceste producții, actrița l-a avut ca partener pe celebrul Gheorghe Visu. Despre relația pe care o are în prezent cu acesta a făcut declarații vedeta pentru revista Viva.

”Nu ne mai întâlnim atât de des ca atunci, la filmări, când eram în fiecare zi împreună. Fiecare are acum treaba lui, viața lui, dar sigur că da, ne mai vedem. El e frățiorul meu și eu sunt surioara lui”, a declarat Carmen Tănase.



”Țin legătura cu foștii colegi. După patru ani de filmat împreună, vă dați seama că s-a creat o legătură foarte puternică între noi. Viața noastră nu mai era acasă, era acolo, pe platourile de filmat”, a mai spus artista.