Prima pagină » Actualitate » Ce relație are în prezent Carmen Tănase cu Gheorghe Visu. ”El e frățiorul meu și eu sunt surioara lui”

Ce relație are în prezent Carmen Tănase cu Gheorghe Visu. ”El e frățiorul meu și eu sunt surioara lui”

27 ian. 2026, 18:30, Actualitate
Ce relație are în prezent Carmen Tănase cu Gheorghe Visu. ”El e frățiorul meu și eu sunt surioara lui”
Galerie Foto 15
Ce relație are în prezent Carmen Tănase cu Gheorghe Visu

Carmen Tănase, în vârstă de 65 de ani, a spus ce relație are în prezent cu Gheorghe Visu, în vârstă de 74 de ani. Cei doi au format un cuplu de mare succes în telenovele.

Carmen Tănase este una dintre cele mai apreciate actrițe din România. De-a lungul anilor, acesta și-a cucerit publicul cu rolurile din filme, teatru și televiziune.

Începând de anul acesta, Carmen Tănase este jurat la emisiunea ”Românii au talent”, de la Pro TV. Actrița l-a înlocuit la masa juriului pe Dragoș Bucur.

Carmen Tănase a jucat rolul Flăcăricăi în serialul de televiziune ”Inimă de țigan”, difuzat de postul de televiziune Pro TV, care s-a bucurat de foarte mare succes la public. De asemenea, vedeta a jucat acest rol și în serialele ”Regina” și ”State de România”. În aceste producții, actrița l-a avut ca partener pe celebrul Gheorghe Visu. Despre relația pe care o are în prezent cu acesta a făcut declarații vedeta pentru revista Viva.

Ce relație are în prezent Carmen Tănase cu Gheorghe Visu. ”După patru ani de filmat împreună, vă dați seama că s-a creat o legătură foarte puternică între noi”

”Nu ne mai întâlnim atât de des ca atunci, la filmări, când eram în fiecare zi împreună. Fiecare are acum treaba lui, viața lui, dar sigur că da, ne mai vedem. El e frățiorul meu și eu sunt surioara lui”, a declarat Carmen Tănase.


”Țin legătura cu foștii colegi. După patru ani de filmat împreună, vă dați seama că s-a creat o legătură foarte puternică între noi. Viața noastră nu mai era acasă, era acolo, pe platourile de filmat”, a mai spus artista.

Recomandarea video

Mediafax
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Cancan.ro
Cine este mama lui Alin Mario, tânărul ucis în Cenei de un minor. Cum au făcut avere Octavia Berinde și fostul soț
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Adevarul
Lecția pentru Bolojan din ultimul sondaj de opinie: „Va fi nevoit să facă compromisuri. Oamenii văd doar că au crescut taxele și prețurile”
Mediafax
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Click
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
Digi24
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din accidentul produs în Timiș
Cancan.ro
Cine este bunica lui Mario Berinde, adolescentul omorât de cei mai buni prieteni. Femeia e cunoscută în online
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Omagiu pentru Florin Piersic: 'Mi-a plăcut viața'
Promotor.ro
De ce tancul Abrams e un risc pentru România: Insulă „într-o mare diesel”
Descopera.ro
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
Oameni care se îmbată fără să bea alcool. Descoperirea care explică sindromul de fermentație intestinală, cunoscut ca „auto-brewery”
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 28 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
18:08
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 28 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
CONTROVERSĂ O nouă „criză a rachetelor în Cuba”? China devine protectorul Cubei în „curtea din spate” a Statelor Unite
18:04
O nouă „criză a rachetelor în Cuba”? China devine protectorul Cubei în „curtea din spate” a Statelor Unite
EXCLUSIV Crin Antonescu ironizează gafa lui Nicușor Dan din Danemarca: „Mi-e rușine de momentul când Macron îl duce de mână pe președintele României”
17:41
Crin Antonescu ironizează gafa lui Nicușor Dan din Danemarca: „Mi-e rușine de momentul când Macron îl duce de mână pe președintele României”
EDUCAȚIE Sindicatele din educație se pregătesc de noi proteste împotriva măsurilor propuse de Guvernul Bolojan
17:35
Sindicatele din educație se pregătesc de noi proteste împotriva măsurilor propuse de Guvernul Bolojan
UPDATE Kelemen Hunor „liniștește” comunitatea maghiară, supărată pe măririle de taxe ale lui Bolojan: „Dacă există o veste bună… nu sunt necesare măsuri noi”
17:02
Kelemen Hunor „liniștește” comunitatea maghiară, supărată pe măririle de taxe ale lui Bolojan: „Dacă există o veste bună… nu sunt necesare măsuri noi”
FLASH NEWS Prima Doamnă a Americii, Melania Trump, a îndemnat cetățenii SUA la unitate, pe fondul protestelor împotriva agenților ICE din Minnesota
17:01
Prima Doamnă a Americii, Melania Trump, a îndemnat cetățenii SUA la unitate, pe fondul protestelor împotriva agenților ICE din Minnesota

Cele mai noi

Trimite acest link pe