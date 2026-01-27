Grecii care au murit în accidentul din Timiș erau suporterii echipei PAOK. Președintele clubului: ”O tragedie de nedescris ne-a lovit”

Cetățenii greci care și-au pierdut viața în accidentul care s-a produs în Timis, marți, erau suporteri ai clubului de fotbal antrenat de Răzan Lucescu. Ivan Savvidis, președintele clubului de fotbal PAOK Salonic, a transmis un comunicat prin care și-a exprimat regretul cu privire la tragedia în urma căreia 7 persoane și-au pierdut viața, relatează Mediafax.

Cetățenii greci care au murit în accidentul produs în Timiș erau suporteri ai clubului PAOK Salonic

Președintele clubului PAOK Salonic spune că este îndurerat de pierderea suporterilor echipei, în urma accidentului cu șapte morți și alte 3 persoane grav rănite, produs marți în județul Timiș.

„O tragedie de nedescris ne-a lovit astăzi. Sunt profund îndurerat de pierderea atât de nedreaptă a unor tineri, suporteri ai echipei noastre iubite, care călătoreau pentru a fi alături de PAOK”, spune Ivan Savvidis, potrivit unui comunicat postat pe site-ul clubului.

Acesta spune că victimele „sunt membri ai unei mari familii. Și noi facem totul pentru familia noastră și nu lăsăm pe nimeni singur”.

De asemenea, Ivan Savvidis a transmis că se roagă ca totul să fie bine pentru cei care au fost grav răniți în urma impactului.

Suporterii se îndreptau cu un microbuz spre Franța, unde intenționau să asiste joi la meciul din Europa League dintre PAOK și Lyon.

În urma verificărilor făcute, polițiștii au constatat că un bărbat de 29 de ani care a condus un microbuz dinspre municipiul Caransebeș înspre Lugoj, la un moment dat, a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune frontală cu un TIR.

În urma impactului, 7 persoane au decedat: șoferul microbuzului și 6 pasageri ai acestuia, în timp ce alte 3 persoane au fost rănite, acestea fiind pasagere în microbuz. Polițiștii încă fac cercetări în acest caz.

