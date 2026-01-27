Prima pagină » Actualitate » Grecii care au murit în accidentul din Timiș erau suporterii echipei PAOK. Președintele clubului: ”O tragedie de nedescris ne-a lovit”

Grecii care au murit în accidentul din Timiș erau suporterii echipei PAOK. Președintele clubului: ”O tragedie de nedescris ne-a lovit”

27 ian. 2026, 17:49, Actualitate
Grecii care au murit în accidentul din Timiș erau suporterii echipei PAOK. Președintele clubului: ”O tragedie de nedescris ne-a lovit”

Cetățenii greci care și-au pierdut viața în accidentul care s-a produs în Timis, marți, erau suporteri ai clubului de fotbal antrenat de Răzan Lucescu. Ivan Savvidis, președintele clubului de fotbal PAOK Salonic, a transmis un comunicat prin care și-a exprimat regretul cu privire la tragedia în urma căreia 7 persoane și-au pierdut viața, relatează Mediafax. 

Cetățenii greci care au murit în accidentul produs în Timiș erau suporteri ai clubului PAOK Salonic

Președintele clubului PAOK Salonic spune că este îndurerat de pierderea suporterilor echipei, în urma accidentului cu șapte morți și alte 3 persoane grav rănite, produs marți în județul Timiș.

O tragedie de nedescris ne-a lovit astăzi. Sunt profund îndurerat de pierderea atât de nedreaptă a unor tineri, suporteri ai echipei noastre iubite, care călătoreau pentru a fi alături de PAOK”, spune Ivan Savvidis, potrivit unui comunicat postat pe site-ul clubului.

Acesta spune că victimele „sunt membri ai unei mari familii. Și noi facem totul pentru familia noastră și nu lăsăm pe nimeni singur”.

De asemenea, Ivan Savvidis a transmis că se roagă ca totul să fie bine pentru cei care au fost grav răniți în urma impactului.

Suporterii se îndreptau cu un microbuz spre Franța, unde intenționau să asiste joi la meciul din Europa League dintre PAOK și Lyon.

În urma verificărilor făcute, polițiștii au constatat că un bărbat de 29 de ani care a condus un microbuz dinspre municipiul Caransebeș înspre Lugoj, la un moment dat, a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune frontală cu un TIR.

În urma impactului, 7 persoane au decedat: șoferul microbuzului și 6 pasageri ai acestuia, în timp ce alte 3 persoane au fost rănite, acestea fiind pasagere în microbuz. Polițiștii  încă fac cercetări în acest caz.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Șapte oameni au murit în urma unui accident deosebit de grav produs în Timiș pe drumul european E70

Accident grav pe DN 7 soldat cu un mort și patru răniți, după ce un TIR și un autoturism s-au ciocnit violent. Trafic îngreunat în zona Seaca

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Orașul în care merită să trăiești în România, conform unui clasament european
17:11
Orașul în care merită să trăiești în România, conform unui clasament european
MEDIU Garda de Mediu anunță că în 2025 au fost aplicate amenzi în valoare de 163 milioane lei. Mai puține controale decât de 2024
16:59
Garda de Mediu anunță că în 2025 au fost aplicate amenzi în valoare de 163 milioane lei. Mai puține controale decât de 2024
INEDIT Un bărbat din Sri Lanka e pasionat de România, deși nu a vizitat niciodată țara noastră. Ne-a învățat limba și știe să cânte „Deșteaptă-te, române!”
16:47
Un bărbat din Sri Lanka e pasionat de România, deși nu a vizitat niciodată țara noastră. Ne-a învățat limba și știe să cânte „Deșteaptă-te, române!”
CONTROVERSĂ Șoferul de TIR care a refuzat salariul de 3.600 de euro și bonusuri
16:47
Șoferul de TIR care a refuzat salariul de 3.600 de euro și bonusuri
FLASH NEWS Orașul din România în care au avut loc cele mai multe crime în 2025. Nu este București
16:40
Orașul din România în care au avut loc cele mai multe crime în 2025. Nu este București
ACTUALITATE Pe 15 ianuarie 2013, Florentina Nițescu era data dispărută, după o ceartă cu iubitul. Ce s-a întâmplat acum, după 13 ani de căutări
16:21
Pe 15 ianuarie 2013, Florentina Nițescu era data dispărută, după o ceartă cu iubitul. Ce s-a întâmplat acum, după 13 ani de căutări
Mediafax
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Cancan.ro
Cine este mama lui Alin Mario, tânărul ucis în Cenei de un minor. Cum au făcut avere Octavia Berinde și fostul soț
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Adevarul
Lecția pentru Bolojan din ultimul sondaj de opinie: „Va fi nevoit să facă compromisuri. Oamenii văd doar că au crescut taxele și prețurile”
Mediafax
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Click
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
Digi24
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din accidentul produs în Timiș
Cancan.ro
Cine este bunica lui Mario Berinde, adolescentul omorât de cei mai buni prieteni. Femeia e cunoscută în online
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Omagiu pentru Florin Piersic: 'Mi-a plăcut viața'
Promotor.ro
De ce tancul Abrams e un risc pentru România: Insulă „într-o mare diesel”
Descopera.ro
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
Oameni care se îmbată fără să bea alcool. Descoperirea care explică sindromul de fermentație intestinală, cunoscut ca „auto-brewery”
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 28 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
18:08
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 28 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
CONTROVERSĂ O nouă „criză a rachetelor în Cuba”? China devine protectorul Cubei în „curtea din spate” a Statelor Unite
18:04
O nouă „criză a rachetelor în Cuba”? China devine protectorul Cubei în „curtea din spate” a Statelor Unite
EXCLUSIV Crin Antonescu ironizează gafa lui Nicușor Dan din Danemarca: „Mi-e rușine de momentul când Macron îl duce de mână pe președintele României”
17:41
Crin Antonescu ironizează gafa lui Nicușor Dan din Danemarca: „Mi-e rușine de momentul când Macron îl duce de mână pe președintele României”
EDUCAȚIE Sindicatele din educație se pregătesc de noi proteste împotriva măsurilor propuse de Guvernul Bolojan
17:35
Sindicatele din educație se pregătesc de noi proteste împotriva măsurilor propuse de Guvernul Bolojan
UPDATE Kelemen Hunor „liniștește” comunitatea maghiară, supărată pe măririle de taxe ale lui Bolojan: „Dacă există o veste bună… nu sunt necesare măsuri noi”
17:02
Kelemen Hunor „liniștește” comunitatea maghiară, supărată pe măririle de taxe ale lui Bolojan: „Dacă există o veste bună… nu sunt necesare măsuri noi”
FLASH NEWS Prima Doamnă a Americii, Melania Trump, a îndemnat cetățenii SUA la unitate, pe fondul protestelor împotriva agenților ICE din Minnesota
17:01
Prima Doamnă a Americii, Melania Trump, a îndemnat cetățenii SUA la unitate, pe fondul protestelor împotriva agenților ICE din Minnesota

Cele mai noi

Trimite acest link pe