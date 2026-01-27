Prima pagină » Știri externe » O nouă „criză a rachetelor în Cuba”? China devine protectorul Cubei în „curtea din spate” a Statelor Unite

27 ian. 2026, 18:04, Știri externe
După ce Donald Trump a spus Cubei că s-ar putea să plătească un preț similar cu cel al Venezuelei, Beijingul a promis marți „sprijin și asistență” în fața amenințărilor repetate venite din partea Statelor Unite, arată presa chineză. După Uniunea Sovietică și ulterior Rusia, China a preluat acum rolul de „protector” al Cubei.

Asistăm la un nou episod al „Crizei rachetelor din Cuba”?

În prezent, influența Chinei din Cuba aduce aminte de episodul crizei rachetelor din Cuba din 1962, dar contextul este cu mult diferit față de cel de atunci. Statele Unite sunt îngrijorate de prezența chineză în Cuba, în special datorită facilităților de spionaj electronic (SIGINT) și de posibila utilizare a insulei ca hub pentru un război cibernetic.

Deși retorica este încă ideologică, miza este competiția pentru hegemonia globală, iar China vrea să securizeze un avanpost strategic în „curtea din spate” a Americii, ca răspuns la prezența militară a Statelor Unite în apropierea Taiwanului.

Miguel Díaz-Canel, președintele Cubei, și Xi Jinping, președintele Chinei

China oferă Cubei „sprijin și asistență” în fața amenințărilor SUA

China a promis marți că va oferi Cubei „sprijin și asistență” în fața amenințărilor repetate venite din partea Statelor Unite. Chinezii au cerut Washingtonului să ridice imediat blocada economică și toate sancțiunile unilaterale și, mai mult, Beijingul a autorizat un pachet de asistență umanitară pentru Cuba, care include 80 de milioane de dolari în asistență financiară și o donație de 60.000 de tone de orez pentru a atenua criza alimentară de pe insulă.

„China își exprimă profunda îngrijorare și opoziția față de acțiunile Statelor Unite” privind Cuba, a declarat marți purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Guo Jiakun, într-o conferință de presă.

„China își exprimă îngrijorarea și opoziția față de acțiunile Statelor Unite” în Cuba, a declarat marți purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Guo Jiakun. „Îndemnăm Statele Unite să înceteze să submineze pacea și stabilitatea regională, cerând totodată Washingtonului „să ridice imediat blocada și sancțiunile împotriva Cubei”.

Guo Jiakun, purtător de cuvânt al MAE chinez

Donald Trump: „Cuba este gata să cadă”

Beijingul și Havana sunt aliați de multă vreme, iar autoritățile chineze s-au opus în repetate rânduri blocadei economice impuse Cubei. Tensiunile s-au intensificat luna aceasta, după ce președintele american Donald Trump a avertizat că Cuba „este gata să cadă”. Trump i-a spus Havanei să „facă o înțelegere” cu SUA sau să plătească un preț similar cu cel al Venezuelei, al cărei fost lider, Nicolas Maduro, a fost capturat la începutul acestui an.

În lipsa ajutorului venezuelean, China a devenit acum un partener crucial pentru supraviețuirea regimului cubanez. Sprijinul acordat de Beijing Havanei face parte dintr-o strategie mai largă a chinezilor de a contracara influența SUA în America Latină și Caraibe prin investiții în infrastructură și linii de credit. Acest „sprijin” chinezesc este văzut ca o tentativă de a stabiliza regimul de la Havana într-un moment în care Washingtonul pare să exercite o presiune maximă pentru o schimbare de sistem politic în Cuba.

