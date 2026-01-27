Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » De ce s-a rupt România de partenerul strategic SUA? Crin Antonescu: ”Diplomație, servicii, Nicușor Dan aparțin unei structuri europene”

De ce s-a rupt România de partenerul strategic SUA? Crin Antonescu: ”Diplomație, servicii, Nicușor Dan aparțin unei structuri europene”

27 ian. 2026, 18:12, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitatul special al jurnalistului Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat! de marți, Crin Antonescu, a comentat o situație pe care o consideră îngrijorătoare pentru România, și anume îndepărtarea tot mai vizibilă de partenerul strategic SUA sub administrația Trump.

”Asta a fost o ocazie de a da un răspuns”

Fostul președinte al liberalilor apreciază că absența lui Nicușor Dan de la Forumul mondial de la Davos – locul unde se dă ora exactă în politica viitorului și se împart sferele de influență – este inexplicabilă.

Nu punându-mă în locul președintelui, ceea ce este imposibil și, în orice caz, de nedorit, ci ca un cetățean al țării pe care o păstorește, cred că asta a fost o ocazie. Asta a fost o ocazie care s-a ratat. O ocazie nu neapărat în sensul că trebuia să se ducă să semneze la Davos, dar o ocazie de a da un răspuns, a comentat Antonescu în studioul Gândul.

Schimbarea majoră la Washington nu pare cunoscută în România

Mai grav însă, apreciază fostul candidat la scrutinul prezidențial din mai 2025,  este faptul că actuala garnitură politică de la vârful țării nu servește interesele externe ale acesteia, ci este influențată de puterea de la Bruxelles. Pe cale de consecință, s-a pierdut conexiunea cu principalul partener strategic al României, Statele Unite. Mai ales că Davos era locul ideal pentru a reînnoda legătura cu Casa Albă.

(La Davos) Era o ocazie de a-nfiripa acel dialog care, de un an de zile aproape, s-a rupt cu Washingtonul. Și s-a rupt, domnule Cristache, dintr-un motiv pe care n-are rost să-l ocolim. Nu s-a rupt pentru că diplomația românească, pentru că ambasada română de la Washington, pentru că serviciile de inteligență românești s-au gripat pur și simplu, s-au prostit mai mult decât era uzual și nu mai știu ce să facă. Ci, pur și simplu, pentru că la Washington s-a produs o schimbare majoră, iar toate aceste elemente, diplomație, servicii, politician, nicușor, dan, aparțin unei structuri europene, a mai punctat Antonescu. 

Recomandarea video

Mediafax
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Cancan.ro
Cine este mama lui Alin Mario, tânărul ucis în Cenei de un minor. Cum au făcut avere Octavia Berinde și fostul soț
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Adevarul
Lecția pentru Bolojan din ultimul sondaj de opinie: „Va fi nevoit să facă compromisuri. Oamenii văd doar că au crescut taxele și prețurile”
Mediafax
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Click
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
Digi24
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din accidentul produs în Timiș
Cancan.ro
Cine este bunica lui Mario Berinde, adolescentul omorât de cei mai buni prieteni. Femeia e cunoscută în online
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Omagiu pentru Florin Piersic: 'Mi-a plăcut viața'
Promotor.ro
De ce tancul Abrams e un risc pentru România: Insulă „într-o mare diesel”
Descopera.ro
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
Oameni care se îmbată fără să bea alcool. Descoperirea care explică sindromul de fermentație intestinală, cunoscut ca „auto-brewery”
CONTROVERSĂ O nouă „criză a rachetelor în Cuba”? China devine protectorul Cubei în „curtea din spate” a Statelor Unite
18:04
O nouă „criză a rachetelor în Cuba”? China devine protectorul Cubei în „curtea din spate” a Statelor Unite
ACCIDENT Grecii care au murit în accidentul din Timiș erau suporterii echipei PAOK. Președintele clubului: ”O tragedie de nedescris ne-a lovit”
17:49
Grecii care au murit în accidentul din Timiș erau suporterii echipei PAOK. Președintele clubului: ”O tragedie de nedescris ne-a lovit”
EDUCAȚIE Sindicatele din educație se pregătesc de noi proteste împotriva măsurilor propuse de Guvernul Bolojan
17:35
Sindicatele din educație se pregătesc de noi proteste împotriva măsurilor propuse de Guvernul Bolojan
ACTUALITATE Orașul în care merită să trăiești în România, conform unui clasament european
17:11
Orașul în care merită să trăiești în România, conform unui clasament european
UPDATE Kelemen Hunor „liniștește” comunitatea maghiară, supărată pe măririle de taxe ale lui Bolojan: „Dacă există o veste bună… nu sunt necesare măsuri noi”
17:02
Kelemen Hunor „liniștește” comunitatea maghiară, supărată pe măririle de taxe ale lui Bolojan: „Dacă există o veste bună… nu sunt necesare măsuri noi”
FLASH NEWS Prima Doamnă a Americii, Melania Trump, a îndemnat cetățenii SUA la unitate, pe fondul protestelor împotriva agenților ICE din Minnesota
17:01
Prima Doamnă a Americii, Melania Trump, a îndemnat cetățenii SUA la unitate, pe fondul protestelor împotriva agenților ICE din Minnesota

Cele mai noi

Trimite acest link pe