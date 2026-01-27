Invitatul special al jurnalistului Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat! de marți, Crin Antonescu, a comentat o situație pe care o consideră îngrijorătoare pentru România, și anume îndepărtarea tot mai vizibilă de partenerul strategic SUA sub administrația Trump.

”Asta a fost o ocazie de a da un răspuns”

Fostul președinte al liberalilor apreciază că absența lui Nicușor Dan de la Forumul mondial de la Davos – locul unde se dă ora exactă în politica viitorului și se împart sferele de influență – este inexplicabilă.

”Nu punându-mă în locul președintelui, ceea ce este imposibil și, în orice caz, de nedorit, ci ca un cetățean al țării pe care o păstorește, cred că asta a fost o ocazie. Asta a fost o ocazie care s-a ratat. O ocazie nu neapărat în sensul că trebuia să se ducă să semneze la Davos, dar o ocazie de a da un răspuns”, a comentat Antonescu în studioul Gândul.

Schimbarea majoră la Washington nu pare cunoscută în România

Mai grav însă, apreciază fostul candidat la scrutinul prezidențial din mai 2025, este faptul că actuala garnitură politică de la vârful țării nu servește interesele externe ale acesteia, ci este influențată de puterea de la Bruxelles. Pe cale de consecință, s-a pierdut conexiunea cu principalul partener strategic al României, Statele Unite. Mai ales că Davos era locul ideal pentru a reînnoda legătura cu Casa Albă.