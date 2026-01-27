Un bărbat din Sri Lanka e pasionat de România, deși nu a vizitat niciodată țara noastră. Ne-a învățat limba și știe să cânte „Deșteaptă-te, române!”

Un turist român a descoperit în Sri Lanka un localnic care este pasionat de țara noastră, fără să ne fi vizitate România măcar o dată. De 10 de ani învață limba română și știe să cânte și imnul național, „Deșteaptă-te, române!”.

Alexandru Lascăr, un antreprenor român, a avut parte de o surpriză uriașă în timp ce se plimba pe străzile orașului Galle, în timpul unei vacanțe în Sri Lanka, scrie Libertatea.

„Ceva aproape incredibil… Am găsit un vorbitor de română!”, a spus Alexandru, într-un clip video postat pe rețelele sociale.

Localnicul este fascinat de România și de poveștile turiștilor români care vizitează Sri Lanka, a învățat singur limba română și a ajuns să cânte și imnul național, deși nu a ajuns niciodată la noi.

„Eu de 10 ani am învățat în Sri Lanka româna. Limba română e mult dificilă”, a spus bărbatul.

Bărbatul din Sri Lanka este îndrăgostit de 20 de ani de România, iar de aproximativ 10 ani încearcă să învețe limba română dintr-o carte, fără a folosi internetul.

„Omul a povestit că a întâlnit acum 20 de ani o familie de români. S-a îndrăgostit de România și de atunci visează să ajungă odată în România. A învățat limba română dintr-o carte, a învățat așa cum a putut el și imnul românesc.”, a spus Alexandru Lascăr, în clipul video postat pe Facebook. Videoclipul a ajuns viral pe internet.

Bărbatul chiar a interpretat câteva versuri din imnul național al României, păstrând tonul și ritmul original.

„Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,/În care te-adânciră barbarii de tirani!”, a spus srilankezul, recunoscând că și-ar dori să ajungă, măcar o dată, în România.

„Omul merită o vacanță în România. Oricum, inteligent”, a comentat un român, pe Facebook, în timp ce altul a spus că bărbatul „iubește România mai mult decât mulți români”.

Câte persoane din Sri Lanka lucrează în România

În România lucrează aproximativ 22.000 de persoane din Sri Lanka, având permis de ședere temporară în scop de muncă, conform celor mai recente date oficiale disponibile pentru anul 2025.

Aceștia reprezintă una dintre cele mai mari comunități de lucrători extracomunitari din țară, după cei din Nepal, fiind angajați în principal în domenii precum construcții, HoReCa, industrie și producție, agricultură sau logistică și transport, precizează sursa citată.

