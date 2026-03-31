Ce s-a întâmplat cu Robert Powell, actorul care l-a jucat pe „Iisus din Nazareth”. Cum arată acum, la 80 de ani

Au trecut aproape cinci decenii de când imaginea lui Robert Powell a devenit sinonimă cu figura lui Iisus pentru milioane de telespectatori. Deși s-a retras discret din prim-plan, actorul britanic continuă să fie activ și respectat, păstrând o eleganță care nu a trecut neobservată nici la 80 de ani.

Departe de imaginea aproape mistică din tinerețe, Robert Powell afișează astăzi o prezență calmă, rafinată, cu aceleași trăsături expresive care l-au consacrat. Timpul nu i-a șters farmecul, ci l-a transformat într-un actor cu o prestanță aparte.

Aparițiile sale în film și televiziune s-au rărit vizibil, însă nu a dispărut complet din industrie. A ales, în schimb, un ritm mai așezat, în acord cu etapa actuală a vieții.

Rolul care i-a schimbat definitiv viața lui Robert Powell

În ultimii ani, Powell s-a orientat către zona de narare, unde vocea sa distinctă a devenit principalul atu. A lucrat intens la documentare istorice și producții audio, fiind implicat inclusiv în proiecte inspirate din operele Agatha Christie.

De asemenea, a contribuit la materiale dedicate celui de-Al Doilea Război Mondial și a colaborat la producții audio din universul Doctor Who. Este o repoziționare inteligentă, care i-a permis să rămână relevant fără expunerea constantă din trecut.

Pentru mulți actori, un rol de succes înseamnă un pas înainte. Pentru Robert Powell, interpretarea din Iisus din Nazareth a fost mult mai mult: o etichetă imposibil de desprins.

După lansarea miniseriei regizate de Franco Zeffirelli, publicul a început să-l identifice aproape complet cu figura lui Iisus. Această asociere i-a adus notorietate globală, dar i-a și limitat opțiunile ulterioare în carieră.

Actorul a recunoscut în mai multe rânduri că experiența a fost una intensă și dificilă, dar pe care nu ar schimba-o. A tratat rolul cu seriozitate maximă, conștient de încărcătura simbolică și de responsabilitatea uriașă.

„Iisus din Nazareth”,  un reper cinematografic

Lansată în 1977, miniseria continuă să fie difuzată și astăzi, mai ales în perioada sărbătorilor pascale. Povestea urmărește momentele esențiale din viața lui Iisus, de la naștere până la înviere, într-o manieră amplă și fidelă textelor biblice.

Alături de Olivia Hussey, Robert Powell a oferit o interpretare care a ridicat standardele genului. O producție greu de egalat.

Chiar și după zeci de ani și numeroase alte ecranizări, această miniserie rămâne una dintre cele mai respectate reprezentări cinematografice ale vieții lui Iisus. Iar numele lui Robert Powell este, inevitabil, legat de această performanță.

