Trump: „Pentru Iran, ceasul ticăie și ar fi mai bine să se miște mai repede sau nu va mai rămâne nimic din ei”

Donald Trump a amenințat regimul de la Teheran cu noi bombardamente dacă nu se ajunge cât mai repede la un acord nuclear care să fie pe placul acestuia.

Președintele american spune că „ceasul ticăie” pentru Iran și a îndemnat la încheierea cât mai rapidă a unui acord. În aprilie, Trump a amenințat Iranul cu anihilarea infrastructurii vitale (poduri și centrale electrice).

„Pentru Iran, ceasul ticăie, și ar fi bine să se miște mai repede sau nu va mai rămâne nimic din ei. Timpul este esențial.”, a scris Trump pe Truth Social.

Sursa Foto: Mediafax Foto

Autorul recomandă: