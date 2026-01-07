Ce s-a schimbat în viața lui Mihai Mitoșeru de când are iubită. ”Acum pot să invit și eu lumea la mine”

Mihai Mitoșeru a dezvăluit, pentru revista Viva, că locuința sa s-a transformat radical de când locuiește cu actuala sa parteneră.

Ce s-a schimbat în viața lui Mihai Mitoșeru de când are iubită. ”Într-adevăr, casa arată superb. Nu a arătat niciodată așa casa mea”

”De când a venit Alexandra la mine în casă i-am zis să arunce și să schimbe orice în afară de mine și de cățel. Și chiar a schimbat. Că ea e nebună cu ordinea și curățenia. Exagerează, dar în sensul bun. Într-adevăr, casa arată superb. Nu a arătat niciodată așa casa mea! Acum pot să invit și eu lumea la mine, că până acum nu puteam, că nu arăta bine casa. Și acum invit pe toată lumea la mine”, a declarat Mihai Mitoșeru.

”Asta clar (n.r. nu mai e casa lui casă de burlac). În dresing nici nu puteai să intri, să cauți ceva, că erau toate hainele pe jos. Era ceva rău. Acum vrem să muncim. Dar muncim amândoi. De plimbat ne-am plimbat, iar acum muncim”, a mai spus acesta.