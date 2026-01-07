Prima pagină » Actualitate » Ce s-a schimbat în viața lui Mihai Mitoșeru de când are iubită. ”Acum pot să invit și eu lumea la mine”

Ce s-a schimbat în viața lui Mihai Mitoșeru de când are iubită. "Acum pot să invit și eu lumea la mine"

07 ian. 2026, 15:30
Ce s-a schimbat în viața lui Mihai Mitoșeru de când are iubită. ”Acum pot să invit și eu lumea la mine”
Ce s-a schimbat în viața lui Mihai Mitoșeru de când are iubită

Mihai Mitoșeru  a dezvăluit ce s-a schimbat în viața sa de când are o relație cu Alexandra. ”Acum pot să invit și eu lumea la mine”, a afirmat acesta.

Mihai Mitoșeru este cunoscut ca actor și prezentator de televiziune. În plan personal, Mihai Mitoșeru a format un cuplu cu Noemi Dragomir, însă căsnicia lor s-a destrămat în octombrie 2019.

Camelia Mitoșeru, mama actorului și prezentatorului de televiziune, a avut o relație foarte apropiată cu nora sa. În anul 2000, Mihai Mitoșeru a trecut prin momente cumplite, iubita sa de la acea vreme, cu care avea o relație de 10 ani, pierzându-și viața. În prezent, Mihai Mitoșeru are o nouă relație, actuala sa parteneră, Alexandra, locuind o perioadă în Italia.  Mihai Mitoșeru a cerut-o pe Alexandra de soție în timpul unei vacanțe la Barcelona.

Mihai Mitoșeru a dezvăluit, pentru revista Viva, că locuința sa s-a transformat radical de când locuiește cu actuala sa parteneră.

Ce s-a schimbat în viața lui Mihai Mitoșeru de când are iubită. ”Într-adevăr, casa arată superb. Nu a arătat niciodată așa casa mea”

”De când a venit Alexandra la mine în casă i-am zis să arunce și să schimbe orice în afară de mine și de cățel. Și chiar a schimbat. Că ea e nebună cu ordinea și curățenia. Exagerează, dar în sensul bun. Într-adevăr, casa arată superb. Nu a arătat niciodată așa casa mea! Acum pot să invit și eu lumea la mine, că până acum nu puteam, că nu arăta bine casa. Și acum invit pe toată lumea la mine”, a declarat Mihai Mitoșeru.

”Asta clar (n.r. nu mai e casa lui casă de burlac). În dresing nici nu puteai să intri, să cauți ceva, că erau toate hainele pe jos. Era ceva rău. Acum vrem să muncim. Dar muncim amândoi. De plimbat ne-am plimbat, iar acum muncim”, a mai spus acesta.

