Ce salariu are o femeie de serviciu care face curat în blocurile din București. Câți bani primește lunar acum, în 2026

Asociațiile de proprietari din marile orașe preferă,în general, să angajeze firme de curățenie specializate pentru întreținerea spațiilor comune, scara blocului, holuri, lift etc. Totul la vedere, cu facturi, contract. Dar mai există încă și varianta clasică a femeii de serviciu. De preferință PFA, dar…

Venitul net poate fi considerabil, în funcție și de spațiul care trebuie întreținut. Un calcul simplu arată că în regim full-time salariul net este aproximativ 2.574 lei. Dar venitul total (cu bonuri de masa), poate ajunge la 3.200 – 3.500 lei.

Varianta part-time

Mai există și varienta pert-time, per scara de bloc. Asociatiile de proprietari care angajeaza direct prefera adesea plata per scara sau un program redus (de exemplu, 2-4 ore/zi). Suma medie per scara: în general, se plătește între 400 si 800 lei net pentru o scara de bloc, în funcție de numărul de etaje și de frecvența vizitelor (de 2 sau 3 ori pe săptamână)

În cazul cumulului de scări, o femeie de serviciu care se ocupă de 4-5 scări în aceeasi zonă poate ajunge la un venit net de 3.000 – 4.000 lei, dar efortul fizic este considerabil mai mare.