Prima pagină » Actualitate » Ce salariu are o femeie de serviciu care face curat în blocurile din București. Câți bani primește lunar acum, în 2026

Ce salariu are o femeie de serviciu care face curat în blocurile din București. Câți bani primește lunar acum, în 2026

29 ian. 2026, 15:31, Actualitate
Ce salariu are o femeie de serviciu care face curat în blocurile din București. Câți bani primește lunar acum, în 2026

Asociațiile de proprietari din marile orașe preferă,în general, să angajeze firme de curățenie specializate pentru întreținerea spațiilor comune, scara blocului, holuri, lift etc. Totul la vedere, cu facturi, contract. Dar mai există încă și varianta clasică a femeii de serviciu. De preferință PFA, dar…

Venitul net poate fi considerabil, în funcție și de spațiul care trebuie întreținut. Un calcul simplu arată că în regim full-time salariul net este aproximativ 2.574 lei. Dar venitul total (cu bonuri de masa), poate ajunge la 3.200 – 3.500 lei.

Varianta part-time

Mai există și varienta pert-time, per scara de bloc. Asociatiile de proprietari care angajeaza direct prefera adesea plata per scara sau un program redus (de exemplu, 2-4 ore/zi). Suma medie per scara: în general, se plătește între 400 si 800 lei net pentru o scara de bloc, în funcție de numărul de etaje și de frecvența vizitelor (de 2 sau 3 ori pe săptamână)
În cazul cumulului de scări, o femeie de serviciu care se ocupă de 4-5 scări în aceeasi zonă poate ajunge la un venit net de 3.000 – 4.000 lei, dar efortul fizic este considerabil mai mare.

Recomandarea video

Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Digi24
Noi date în cazul accidentului din Timiș: ce avea șoferul în sânge, conform raportului toxicologic
Cancan.ro
Zodia care va avea un final de ianuarie dezastruos: pierde bani și are probleme de sănătate
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
La birou ca pe front: paradoxul pensionării la 48 de ani în Armata Română
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Click
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Digi24
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE
Cancan.ro
Câți bani au primit Adda și Cătălin Rizea, pentru cele 4 săptămâni la Power Couple de la Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Succes Dacia în Marea Britanie! 3 modele, în TOP 10 cele mai ieftine mașini
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Descopera.ro
Stelele de mare controlează sute de picioare, deși nu au creier. Cum reușesc?
FLASH NEWS Culisele revenirii Melaniei Trump la Casa Albă: Ce dezvăluiri face prima doamnă a Statelor Unite. „Nu sunt șefa nimănui”
16:31
Culisele revenirii Melaniei Trump la Casa Albă: Ce dezvăluiri face prima doamnă a Statelor Unite. „Nu sunt șefa nimănui”
EXCLUSIV George Simion: „Nu mă așteptam ca Bolojan să fie un eșec atât de lamentabil. Nu e capabil să guverneze România”
16:18
George Simion: „Nu mă așteptam ca Bolojan să fie un eșec atât de lamentabil. Nu e capabil să guverneze România”
SPORT Gimnasta Ana Maria Bărbosu a rămas fără medalia de la Jocurile Olimpice. Cazul a fost trimis de Tribunalul Federal Elvețian spre rejudecare la TAS
16:17
Gimnasta Ana Maria Bărbosu a rămas fără medalia de la Jocurile Olimpice. Cazul a fost trimis de Tribunalul Federal Elvețian spre rejudecare la TAS
SPORT Ce se întâmplă la FCSB. Mihai Stoica dă detalii: „Nu mai saluți pe nimeni”
16:10
Ce se întâmplă la FCSB. Mihai Stoica dă detalii: „Nu mai saluți pe nimeni”
EXCLUSIV George Simion anunță că va deschide un sediu AUR la Washington. ”Vom avea un sediu permanent”
16:03
George Simion anunță că va deschide un sediu AUR la Washington. ”Vom avea un sediu permanent”
FLASH NEWS Ofițerii ICE din Minnesota au primit ordine să nu mai interacționeze cu „agitatorii” și să aresteze doar imigranții cu antecedente penale
16:02
Ofițerii ICE din Minnesota au primit ordine să nu mai interacționeze cu „agitatorii” și să aresteze doar imigranții cu antecedente penale

Cele mai noi

Trimite acest link pe