🚨 Nicușor Dan și Mark Rutte, întâlnire la sediul NATO din Bruxelles: ”Au fost acțiuni în ultimele zile care au arătat că NATO e pregătită să intervină”

10:46 Răspunsurile oferite de Nicușor Dan și Mark Rutte la întrebările jurnaliștilor Q: Ați discutat despre garanții suplimentare pentru România? Mark Rutte: România este sigură. Noi vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO. Știm că trebuie să facem mai multe în privința dronelor. Colaborăm cu Ucraina, pentru că au foarte multă experiență. Nicușor Dan: Am discutat de noi capabilități pentru România în cadrul programului Santinela estică. Am discutat despre Marea Neagră – hub de securitate. Va fi o întâlnire pe acest subiect înainte de marele summit NATo de la Ankara. Am discutat despre provocările pe hibrid. 10:35 Nicușor Dan, declarații oficiale la conferința de presă ”Domnule secretar general, dragă Mark, mulțumesc pentru invitație și pentru încrederea bună pe care am avut-o. Am discutat de noi capabilități pentru România în cadrul programului Santinela estică. Am discutat despre Marea Neagră – hub de securitate. Va fi o întâlnire pe acest subiect înainte de marele summit NATO de la Ankara. Am discutat despre provocările pe hibrid.

L-am informat de discuțiile cu partenerii din Ucraina. Am reafirmat sprijinul nostru pentru Ucraina, pentru că e vorba de securitatea Europei, și despre acordul pentru cooperarea în producția de drone cu Ucraina.

Am vorbit despre relația transtlantică și România s-a poziționat clar găzduind câteva echipamentate SUA. Suntem aliați și asta înseamnă să fii aliat.

România își respectă angajamentele în cadrul NATO. În bugetul de anul ăsta vor fi 2,5% din PIB pentru apărare, din care aproape 40% pentru echipamente. L-am invitat pe dl secretar general la summitul B9 de la București și invitația a fost acceptată” 10:33 Decarații Mark Rutte Am adus mai multe forțe aliate pentru a proteja Flancul Estic

Au fost acțiuni în ultimele zile care au arătat că NATO e pregătită să apere acest sector

Vă sunt recunoscător că postura noastră pe Flancul Estic este una puternică

România este in siguranță În ultimele saptamani am văzut interceptarea rachetelor balistice din Iran. Avem capacitățile vitale pentru a garanta apararea, inclusiv sistemele de apărare anti-rachetă în care jucați un rol foarte important.

România este deja peste 2% din PIB la Apărare de bază și va crește acest procent la 2,5 anul acesta. Exact acest lucru trebuie să-l facă toți aliații. O creștere constantă a investițiilor. Nu e vorba doar de investiții. Trebuie să avem capacități care să fie cumpărate de aceste investiții. Industria, prin urmare, trebuie să crească producția. Și în acest domeniu România își joacă rolul său.

În noiembrie am avut plăcerea de a participa la Forumul industriei NATO pe care l-ati gazduit in Bucuresti. 10:14 Nicușor Dan a ajuns la sediul NATO din Bruxelles și discută acum cu secretarul general al organizației, Mark Rutte. Cei doi vor susține o conferință de presă după dialogul oficial.

Președintele Nicușor Dan se întâlnește joi la Bruxelles cu Mark Rutte, dar va participa și la Consiliul European, unde principalele teme de pe agenda discuțiilor se vor concentra în jurul securității relionale, sprijinul pentru Ucraina și nu în ultimul rând, economia UE și principalele provocări în contextul crizei din Orientul Mijlociu.

Președintele Nicuşor Dan efectuează astăzi o vizită oficială la Bruxelles, unde are programate întâlniri la cel mai înalt nivel privind securitatea regională și viitorul Uniunii Europene. Șeful statului se va întâlni cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru a analiza evoluțiile de securitate din plan internațional, cu accent pe Flancul Estic și regiunea Mării Negre, scrie Mediafax.ro.

„Preşedintele României, Nicuşor Dan, va avea joi, 19 martie 2026, o întrevedere cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, la sediul Alianţei Nord-Atlantice. Agenda discuţiilor va include evoluţiile de securitate din mediul internaţional şi cele de pe Flancul Estic, cu accent pe regiunea Mării Negre, context în care vor fi abordate măsuri de consolidare a descurajării şi apărării colective, precum şi de creştere a securităţii României prin intermediul şi cu sprijinul NATO”, a anunţat Administraţia Prezidenţială.

Securitatea României și sprijinul pentru Ucraina, în prim-plan

În cadrul discuțiilor, președintele va reafirma rolul României ca aliat strategic și va evidenția importanța relației transatlantice.

„Preşedintele Nicuşor Dan va sublinia că România îşi respectă angajamentele asumate la Summitul NATO de la Haga privind creşterea cheltuielilor de apărare şi va evidenţia asistenţa multidimensională pentru Ucraina. Totodată, va reaminti necesitatea consolidării sprijinului NATO pentru parteneri, în special Republica Moldova, vizaţi de acţiunile hibride ale Rusiei”, arată sursa citată.

Întâlnirea este programată la ora 10.00, ora României, și va fi urmată de declarații de presă comune.

Nicușor Dan va participa și la Consiliul European. Principalele teme: economie, energie și conflicte globale

Ulterior, de la ora 11.00, Nicușor Dan va participa la reuniunea Consiliului European și la Summitul Euro în format extins, unde liderii UE vor aborda teme majore pentru viitorul blocului comunitar.

„Pe agenda reuniunii se vor regăsi o serie de subiecte de o importanţă majoră pentru Uniunea Europeană, în mare măsură interconectate şi care reflectă dinamica actuală globală. Printre temele principale care vor fi dezbătute de liderii europeni se numără consolidarea competitivităţii economice a UE, conflictul din Orientul Mijlociu şi implicaţiile sale, sprijinul pentru Ucraina, viitorul buget european, precum şi măsurile necesare pentru întărirea securităţii şi apărării Uniunii Europene”, mai arată Administraţia Prezidenţială.

În cadrul reuniunii, liderii europeni vor avea și o discuție cu secretarul general al ONU, António Guterres, pe tema situației geopolitice globale și a cooperării multilaterale.

„În privinţa creşterii competitivităţii economice a Uniunii şi a consolidării pieţei unice europene, care reprezintă tema principală, discuţiile vor avansa prin transpunerea concluziilor convenite în reuniunile anterioare în măsuri concrete şi termene ambiţioase”, se mai arată în comunicatul oficial.

Pentru România, una dintre prioritățile majore rămâne identificarea unor soluții rapide pentru reducerea prețurilor la energie, care afectează atât populația, cât și mediul economic.

