Nicușor Dan și Mark Rutte, întâlnire la sediul NATO din Bruxelles: "Au fost acțiuni în ultimele zile care au arătat că NATO e pregătită să intervină"

🚨 Nicușor Dan și Mark Rutte, întâlnire la sediul NATO din Bruxelles: ”Au fost acțiuni în ultimele zile care au arătat că NATO e pregătită să intervină”

Mihai Tănase
19 mart. 2026, 08:35, Știri externe
10:46

Răspunsurile oferite de Nicușor Dan și Mark Rutte la întrebările jurnaliștilor

Q: Ați discutat despre garanții suplimentare pentru România?

Mark Rutte: România este sigură. Noi vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO.

Știm că trebuie să facem mai multe în privința dronelor. Colaborăm cu Ucraina, pentru că au foarte multă experiență.
Nicușor Dan: Am discutat de noi capabilități pentru România în cadrul programului Santinela estică. Am discutat despre Marea Neagră – hub de securitate. Va fi o întâlnire pe acest subiect înainte de marele summit NATo de la Ankara.
Am discutat despre provocările pe hibrid.
10:35

Nicușor Dan, declarații oficiale la conferința de presă

”Domnule secretar general, dragă Mark, mulțumesc pentru invitație și pentru încrederea bună pe care am avut-o.

Am discutat de noi capabilități pentru România în cadrul programului Santinela estică. Am discutat despre Marea Neagră – hub de securitate. Va fi o întâlnire pe acest subiect înainte de marele summit NATO de la Ankara. Am discutat despre provocările pe hibrid.
L-am informat de discuțiile cu partenerii din Ucraina. Am reafirmat sprijinul nostru pentru Ucraina, pentru că e vorba de securitatea Europei, și despre acordul pentru cooperarea în producția de drone cu Ucraina.
Am vorbit despre relația transtlantică și România s-a poziționat clar găzduind câteva echipamentate SUA. Suntem aliați și asta înseamnă să fii aliat.
România își respectă angajamentele în cadrul NATO. În bugetul de anul ăsta vor fi 2,5% din PIB pentru apărare, din care aproape 40% pentru echipamente. L-am invitat pe dl secretar general la summitul B9 de la București și invitația a fost acceptată”

10:33

Decarații Mark Rutte

Am adus mai multe forțe aliate pentru a proteja Flancul Estic
Au fost acțiuni în ultimele zile care au arătat că NATO e pregătită să apere acest sector
Vă sunt recunoscător că postura noastră pe Flancul Estic este una puternică
România este in siguranță În ultimele saptamani am văzut interceptarea rachetelor balistice din Iran. Avem capacitățile vitale pentru a garanta apararea, inclusiv sistemele de apărare anti-rachetă în care jucați un rol foarte important.
România este deja peste 2% din PIB la Apărare de bază și va crește acest procent la 2,5 anul acesta. Exact acest lucru trebuie să-l facă toți aliații. O creștere constantă a investițiilor. Nu e vorba doar de investiții. Trebuie să avem capacități care să fie cumpărate de aceste investiții. Industria, prin urmare, trebuie să crească producția. Și în acest domeniu România își joacă rolul său.
În noiembrie am avut plăcerea de a participa la Forumul industriei NATO pe care l-ati gazduit in Bucuresti.

10:14

Nicușor Dan a ajuns la sediul NATO din Bruxelles și discută acum cu secretarul general al organizației, Mark Rutte. Cei doi vor susține o conferință de presă după dialogul oficial.

Președintele Nicușor Dan se întâlnește joi la Bruxelles cu Mark Rutte, dar va participa și la Consiliul European, unde principalele teme de pe agenda discuțiilor se vor concentra în jurul securității relionale, sprijinul pentru Ucraina și nu în ultimul rând,  economia UE și principalele provocări în contextul crizei din Orientul Mijlociu.

Președintele Nicuşor Dan efectuează astăzi o vizită oficială la Bruxelles, unde are programate întâlniri la cel mai înalt nivel privind securitatea regională și viitorul Uniunii Europene. Șeful statului se va întâlni cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru a analiza evoluțiile de securitate din plan internațional, cu accent pe Flancul Estic și regiunea Mării Negre, scrie Mediafax.ro.

„Preşedintele României, Nicuşor Dan, va avea joi, 19 martie 2026, o întrevedere cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, la sediul Alianţei Nord-Atlantice. Agenda discuţiilor va include evoluţiile de securitate din mediul internaţional şi cele de pe Flancul Estic, cu accent pe regiunea Mării Negre, context în care vor fi abordate măsuri de consolidare a descurajării şi apărării colective, precum şi de creştere a securităţii României prin intermediul şi cu sprijinul NATO”, a anunţat Administraţia Prezidenţială.

Securitatea României și sprijinul pentru Ucraina, în prim-plan

În cadrul discuțiilor, președintele va reafirma rolul României ca aliat strategic și va evidenția importanța relației transatlantice.

„Preşedintele Nicuşor Dan va sublinia că România îşi respectă angajamentele asumate la Summitul NATO de la Haga privind creşterea cheltuielilor de apărare şi va evidenţia asistenţa multidimensională pentru Ucraina. Totodată, va reaminti necesitatea consolidării sprijinului NATO pentru parteneri, în special Republica Moldova, vizaţi de acţiunile hibride ale Rusiei”, arată sursa citată.

Întâlnirea este programată la ora 10.00, ora României, și va fi urmată de declarații de presă comune.

Nicușor Dan va participa și la Consiliul European. Principalele teme: economie, energie și conflicte globale

Ulterior, de la ora 11.00, Nicușor Dan va participa la reuniunea Consiliului European și la Summitul Euro în format extins, unde liderii UE vor aborda teme majore pentru viitorul blocului comunitar.

„Pe agenda reuniunii se vor regăsi o serie de subiecte de o importanţă majoră pentru Uniunea Europeană, în mare măsură interconectate şi care reflectă dinamica actuală globală. Printre temele principale care vor fi dezbătute de liderii europeni se numără consolidarea competitivităţii economice a UE, conflictul din Orientul Mijlociu şi implicaţiile sale, sprijinul pentru Ucraina, viitorul buget european, precum şi măsurile necesare pentru întărirea securităţii şi apărării Uniunii Europene”, mai arată Administraţia Prezidenţială.

În cadrul reuniunii, liderii europeni vor avea și o discuție cu secretarul general al ONU, António Guterres, pe tema situației geopolitice globale și a cooperării multilaterale.

„În privinţa creşterii competitivităţii economice a Uniunii şi a consolidării pieţei unice europene, care reprezintă tema principală, discuţiile vor avansa prin transpunerea concluziilor convenite în reuniunile anterioare în măsuri concrete şi termene ambiţioase”, se mai arată în comunicatul oficial.

Pentru România, una dintre prioritățile majore rămâne identificarea unor soluții rapide pentru reducerea prețurilor la energie, care afectează atât populația, cât și mediul economic.

Trump amenință Iranul cu distrugerea zăcământului de gaze South Pars, după atacul Teheranului asupra complexului GNL „Ras Laffan” din Qatar

POLITICĂ Orban amenință UE cu blocarea împrumutului de 90 de miliarde de euro, crucial pentru Ucraina. Dilema liderilor europeni: între compromis și confruntare
10:16
Orban amenință UE cu blocarea împrumutului de 90 de miliarde de euro, crucial pentru Ucraina. Dilema liderilor europeni: între compromis și confruntare
VIDEO Phantom MK-1: robotul umanoid care ar putea schimba războiul pe frontul din Ucraina
10:12
Phantom MK-1: robotul umanoid care ar putea schimba războiul pe frontul din Ucraina
ANALIZA de 10 Ipocrizie și cinism la nivel înalt. Cum s-a transformat Rusia lui Putin, la ONU, în „avocatul” Iranului. „Moscova încalcă zilnic chiar principiile pe care, acum, le cere altora să le respecte”
10:00
Ipocrizie și cinism la nivel înalt. Cum s-a transformat Rusia lui Putin, la ONU, în „avocatul” Iranului. „Moscova încalcă zilnic chiar principiile pe care, acum, le cere altora să le respecte”
RĂZBOI Iranul a lansat noi atacuri cu rachete asupra instalațiilor de petrol și gaze din Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite
09:11
Iranul a lansat noi atacuri cu rachete asupra instalațiilor de petrol și gaze din Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite
FLASH NEWS „Explozie” pe piața petrolului. Prețul barilului pe Brent a ajuns la 112 dolari, după atacurile Iranului asupra infrastructurii energetice din Golf
08:04
„Explozie” pe piața petrolului. Prețul barilului pe Brent a ajuns la 112 dolari, după atacurile Iranului asupra infrastructurii energetice din Golf
FLASH NEWS Trump amenință Iranul cu distrugerea zăcământului de gaze South Pars, după atacul Teheranului asupra complexului GNL „Ras Laffan” din Qatar
07:41
Trump amenință Iranul cu distrugerea zăcământului de gaze South Pars, după atacul Teheranului asupra complexului GNL „Ras Laffan” din Qatar
Mediafax
Criza bugetului se mută la vârful coaliției: Surse: Grindeanu a convocat liderii puterii în această dimineață
Digi24
Încă o țară din Orientul Mijlociu s-ar putea alătura SUA și Israelului în războiul din Iran
Cancan.ro
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Adevarul
Moștenirea lui Nicușor Dan: Primăria Capitalei a înlocuit aproape 250 km de magistrală principală de termoficare în ultimii 5 ani
Mediafax
Nicușor Dan se întâlnește astăzi cu Mark Rutte la sediul NATO din Bruxelles
Click
Zodiile care vor face furori, începând cu luna aprilie. Vor simți că norocul le surâde din plin. Se vor scălda în bani mulți și vor primi o veste neașteptată
Digi24
Actorul Val Kilmer, „înviat” cu ajutorul inteligenței artificiale pentru un nou film
Cancan.ro
Se întoarce iarna în martie. Anunțul ANM despre lapoviță și ninsori în România
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a tăiat sau nu stomacul?
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar putea folosi AFM pentru ecotichete
Descopera.ro
O coliziune catastrofală detectată în spațiul cosmic!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Descopera.ro
CERN a descoperit o nouă particulă după modernizarea acceleratorului de particule Large Hadron Collider
Gândul de Vreme Schimbare radicală a vremii. Ploi, ninsori și vânt în mai multe regiuni. Prognoza detaliată de la ANM, pentru Gândul
10:38
Schimbare radicală a vremii. Ploi, ninsori și vânt în mai multe regiuni. Prognoza detaliată de la ANM, pentru Gândul
FLASH NEWS Varujan Pambuccian a ajuns în biroul lui Grindeanu pentru discuțiile pe buget: ”Nu am glob de cristal”
10:22
Varujan Pambuccian a ajuns în biroul lui Grindeanu pentru discuțiile pe buget: ”Nu am glob de cristal”
AUTO Top 10 – cele mai bune mașini în 2025. Auto Bild le-a testat și a aflat ce autoturisme au fost „la putere”, anul trecut
10:04
Top 10 – cele mai bune mașini în 2025. Auto Bild le-a testat și a aflat ce autoturisme au fost „la putere”, anul trecut
FILM Val Kilmer „revine” pe ecrane după moarte. Filmul care ridică întrebarea: cât de departe poate merge inteligența artificială
09:33
Val Kilmer „revine” pe ecrane după moarte. Filmul care ridică întrebarea: cât de departe poate merge inteligența artificială
ULTIMA ORĂ Nou protest la Damen Mangalia. Oamenii muncesc pe promisiuni de trei luni. Miniştrii vin, promit şi pleacă
09:19
Nou protest la Damen Mangalia. Oamenii muncesc pe promisiuni de trei luni. Miniştrii vin, promit şi pleacă
NEWS ALERT Incendiu la Spitalul de Psihiatrie din Bălăceanca. Zeci de persoane au fost evacuate. De la ce au pornit flăcările
09:14
Incendiu la Spitalul de Psihiatrie din Bălăceanca. Zeci de persoane au fost evacuate. De la ce au pornit flăcările

Cele mai noi

Trimite acest link pe