Mihai Tănase
19 mart. 2026, 07:17, Știri externe
Lupte în Orient, ziua 20: Trump amenință că va distruge zăcământul de gaze iranian South Pars. Un petrolier, în flăcări în Strâmtoarea Ormuz
Lupte în Orientul Mijlociu / Sursa FOTO: Profimedia
08:25

UPDATE: Un petrolier, în flăcări după ce a fost lovit de un „proiectil necunoscut” în în Golful Persic

Centrul britanic pentru operațiuni comerciale maritime (UKMTO) a semnalat că o altă navă a fost lovită, joi, de un „proiectil necunoscut” în Golful Persic, scrie The Guardian.com.

Toți membrii echipajului sunt „în siguranță și în stare bună” după incidentul petrecut la est de Ras Laffan, în Qatar, a precizat agenția.

UKMTO a declarat anterior că o altă navă a fost lovită la est de portul Khawr Fakkan din Emiratele Arabe Unite, în Golful Oman, de un proiectil necunoscut care a provocat un incendiu la bord. Raportul respectiv a fost primit miercuri, la ora 23.00 GMT.

08:00

UPDATE: A treia serie de rachete balistice iraniene lansate în ultima oră către nordul Israelului

Armata israeliană (IDF) afirmă că Iranul a lansat din nou rachete balistice către nordul Israelului, pentru a treia oară în ultima oră, sirenele sunând în mai multe localități.

07:40

UPDATE: Atac cu rachete asupra centralei nucleare Bushehr din Iran

Atac cu rachete asupra centralei nucleare Bushehr din Iran. Din primele informații se pare că o rachetă de croazieră ar fi lovit o clădire din interiorul centralei nucleare iraniene, Bushehr.

Sursa video: X/@MarioNawfal

07:30

UPDATE: Irakul își reia o parte din exporturile de petrol prin Turcia

Irakul a anunțat miercuri reluarea unei părți din exporturile sale de petrol, adică 250.000 de barili pe zi transportați prin conducte către un port turcesc, în urma unui acord cu autoritățile din regiunea autonomă Kurdistan.

Compania petrolieră de stat, care administrează câmpurile petroliere din nordul Irakului, a anunțat miercuri „începerea operațiunilor la stația de pompare Sarlo, pentru reluarea operațiunilor de pompare și export de petrol din Kirkuk către portul turcesc Ceyhan, cu o capacitate inițială de export de 250.000 de barili pe zi”.

07:20

UPDATE: Iranul a lansat noi atacuri asupra unui important nod de distribuție a gazelor din Qatar

Iranul a lansat noi atacuri asupra unui important nod de distribuție a gazelor din Qatar joi dimineață,  provocând pagube semnificative.

Principalul nod energetic al Qatarului, orașul industrial Ras Laffan, a suferit „pagube extinse” după ce a fost atacat de două ori de rachete iraniene în decurs de 12 ore. Echipele de intervenție în situații de urgență se ocupau de stingerea incendiilor la instalație, cea mai mare uzină de GNL din lume.

07:10

Trump amenință să distrugă un zăcământ masiv de gaze dacă Iranul va ataca din nou o instalaţie de GNL din Qatar

Donald Trump a ameninţat miercuri că va distruge imensul zăcământ de gaze iranian South Pars în cazul unui nou atac al Iranului asupra unei importante instalaţii din Qatar de producţie a gazului natural lichefiat (GNL).

Israelul nu va mai lansa niciun atac asupra acestui zăcământ extrem de important şi preţios din South Pars, cu excepţia cazului în care Iranul ar decide, în mod imprudent, să atace o ţară complet nevinovată, şi anume Qatarul. În acest caz, Statele Unite ale Americii, cu sau fără ajutorul sau consimţământul Israelului, vor distruge în totalitate zăcământul de gaze South Pars cu o forţă şi o putere pe care Iranul nu le-a mai văzut şi nici nu le-a cunoscut până acum”, a scris Donald Trump.

Războiul din Orient a ajuns joi în ziua cu numărul 20 și contină să escaladeze, după ce Iranul a atacat și incendiat cea mai mare instalație de GNL din lume, ca ripostă a regimului islamic de la Teheran la atacurile israeliene care au lovit instalațiile energetice din cel mai mare câmp gazifer din lume, South Pars. GÂNDUL vă ține la curent cu cele mai noi evoluții din conflictul din Orientul Mijlociu.

Iranul a lansat noi atacuri asupra unui important nod de distribuție a gazelor din Qatar joi dimineață provocând pagube semnificative.

În paralel, criza din Strâmtoarea Ormuz face o nouă victimă, după ce un nou petrolier a fost atacat, joi dimineață, cu un proiectil necunoscut. Imediat la bordul navei a izbucnit un incendiu, scrie CNN.

