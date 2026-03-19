Irakul a anunțat miercuri reluarea unei părți din exporturile sale de petrol, adică 250.000 de barili pe zi transportați prin conducte către un port turcesc, în urma unui acord cu autoritățile din regiunea autonomă Kurdistan.

Compania petrolieră de stat, care administrează câmpurile petroliere din nordul Irakului, a anunțat miercuri „începerea operațiunilor la stația de pompare Sarlo, pentru reluarea operațiunilor de pompare și export de petrol din Kirkuk către portul turcesc Ceyhan, cu o capacitate inițială de export de 250.000 de barili pe zi”.