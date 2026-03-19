19 Martie, calendarul zilei: Bruce Willis împlinește 71 de ani. Se sting Ion Dolănescu și Andrei Gheorghe

Elena Stănică-Ezeanu
19 mart. 2026, 07:15, Actualitate
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Wikipedia, Mediafaxfoto

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 19 martie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Bruce Willis este un actor și producător american, născut pe 19 martie 1955, în Germania de Vest. A devenit celebru în anii ‘80, cu rolul din serialul Moonlighting, dar consacrarea internațională a venit odată cu filmul Die Hard, unde a interpretat personajul John McClane. A jucat în numeroase producții de succes, printre care Pulp Fiction (regizat de Quentin Tarantino), The Sixth Sense, Armageddon, Unbreakable și The Fifth Element. A demonstrat astfel că poate interpreta atât eroi de acțiune, cât și personaje complexe, cu profunzime emoțională. A avut și o scurtă carieră muzicală și a apărut pe Broadway. În viața personală, a fost căsătorit cu actrița Demi Moore, cu care are trei fiice, iar ulterior s-a recăsătorit. În 2022, familia sa a anunțat retragerea din actorie din cauza unei afecțiuni neurologice. Această veste a generat un val de susținere din partea fanilor și a industriei cinematografice. Bruce Willis rămâne o legendă a filmului de acțiune, influențând generații de actori și cineaști.

Ion Dolănescu, născut pe 25 ianuarie 1944 în Perșinari, județul Dâmbovița, a fost unul dintre cei mai îndrăgiți cântăreți de muzică populară din România. Cariera sa muzicală a început în anii ‘60 și s-a întins pe mai multe decenii, timp în care a lansat zeci de albume și numeroase hituri, printre care Mă dusei să trec la Olt, Pe valea Prahovei și Cine iubește și lasă. Dolănescu a fost apreciat pentru promovarea folclorului autentic românesc, interpretând cântece din diverse regiuni ale țării și păstrând tradițiile vii prin repertoriul său. A fost implicat și în politică, fiind ales deputat în Parlamentul României. Din relaţia cu Maria Ciobanu s-a născut fiul lor Ionuţ, care i-a urmat pasiunea pentru folclor. Ion Dolănescu s-a stins din viaţă pe 19 martie 2009 din cauza unei afecțiuni cardiace și a fost înmormântat la cimitirul Bellu din București. Artistul a rămas celebru pentru vocea sa puternică, timbrul inconfundabil și abilitatea de a transmite emoție în fiecare interpretare.

Andrei Gheorghe, născut pe 14 ianuarie 1962, în Lipețk, Rusia, a fost unul dintre cei mai cunoscuți și non‑conformiști oameni de media din România, remarcându‑se în radio, televiziune și presa scrisă. Născut într‑o familie mixtă – tatăl român și mama rusoaică – Andrei Gheorghe s‑a stabilit în România unde a urmat Facultatea de Limbi și Literaturi Străine din cadrul Universității din București (secția engleză-rusă). Cariera sa a început în 1991 la Radio Constanța, iar mai târziu a devenit vocea unor emisiuni de referință precum 13‑14 la Pro FM și Lanțul Slăbiciunilor la PRO TV, care i‑au adus o audiență largă și fani fideli. A făcut și scurt‑metraje, a jucat în filme precum Amen și Tinerețe fără tinerețe și a colaborat cu trupa Paraziții. Stilul său incisiv, ironia subtilă și abordarea directă a subiectelor sociale și politice i‑au adus atât aprecieri, cât și critici de‑a lungul vieții. Andrei Gheorghe a murit pe 19 martie 2018, la vârsta de 56 de ani, în locuința sa din Voluntari. Cauza oficială a decesului a fost un stop cardio-respirator.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1848: Wyatt Earp 🇺🇸🔫 legendarul justițiar, unul dintre cei mai cunoscuți pistolari din Vestul sălbatic
🎂1895: Ion Barbu 🇷🇴✒️ (Riga Crypto și lapona Enigel)
🎂1906: Adolf Eichmann 🇩🇪 ofițer nazist și criminal de război
🎂1912: Adolf Galland 🇩🇪🛩 general al Forțelor Aeriene ale Germaniei Naziste (Luftwaffe) și as al aviației în cel de-al Doilea Război Mondial
🎂1912: Marina Știrbei 🇷🇴🛩
🎂1917: Dinu Lipatti 🇷🇴🎹 Înregistrările pe discuri, cu toate imperfecțiunile tehnice de atunci, au rămas documente vii asupra artei pianistice a lui Dinu Lipatti, interpretări pline de căldură umană și înaltă desăvârșire stilistică. A trăit numai 33 de ani
🎂1948: Dan Ioan Popescu 🇷🇴🗣
🎂1955: Bruce Willis 🇺🇸🎬
🎂1976: Alessandro Nesta 🇮🇹⚽️
🎂1982: Eduardo Saverin 🇧🇷📱 cofondator Facebook

Decese 🕯

🕯️1822: Valentin Haüy 🇫🇷😎 savant, întemeietorul primei școli pentru nevăzători din lume
🕯️1865: Nicolae Filimon 🇷🇴✒️ cunoscut pentru crearea personajului Dinu Păturică, eroul primului roman realist românesc, Ciocoii vechi și noi
🕯️1965: Gheorghe Gheorghiu-Dej 🇷🇴🗣
🕯️2005: John DeLorean 🇺🇸🚗 a fondat compania auto DeLorean Motor Company. S-a născut în Detroit, tatăl său, Zachary, fiind român originar din Șugag, Județul Alba, iar mama sa, Kathryn (n. Pribak) de origine maghiară
🕯️2008: Arthur C. Clarke 🇬🇧✒️ Pentru o bună perioadă de timp, Robert A. Heinlein, Isaac Asimov și Arthur C. Clarke au fost cunoscuți ca „Cei Trei Mari” din science fiction
🕯️2009: Ion Dolănescu 🇷🇴🎤
🕯️2011: Knut 🐻‍❄️(urs polar) a fost un urs polar care s-a născut în captivitate la Grădina Zoologică din Berlin. Respins de mama sa la naștere, a fost crescut de angajații de la zoo înainte de a deveni obiectul unei popularități și a unei polemici internaționale
🕯️2013: Irina Petrescu 🇷🇴🎭
🕯️2018: Andrei Gheorghe 🇷🇴🇷🇺🎙 Tatăl lui, originar din România, a studiat la școala de aviație din Lipețk, Rusia, iar mama sa, rusoaică, era fiica comandantului școlii de aviație. A realizat mai multe emisiuni la Radio Sky Constanța (1993-1996; „Videomania”, „Vineri 13”), Pro FM (1996-2003; „Midnight Killer” „13-14”) și „Lanțul Slăbiciunilor” la Pro TV

Evenimente📋

📋Ziua tatălui, în Spania, Portugalia Italia și Belgia (Ziua Sf. Iosif)
📋🇷🇴🪪Ziua pașaportului românesc

Calendar 🗒

🗒1452: Regele Friedrich al III-lea este încoronat. Este ultima încoronare imperială din Roma
🗒1888: A demisionat Guvernul condus de Ion C. Brătianu. S-a format un nou Guvern, condus de junimistul Theodor Rosetti
🗒1895: Auguste și Louis Lumière înregistrează primele lor imagini folosind noua lor cameră cinematografică brevetată
🗒1911: Inițiată de Clara Zetkin, se sărbătorește pentru prima dată Ziua Internațională a Femeii în Germania, Danemarca, Austro-Ungaria și Elveția
🗒1912: Regele Carol I a promulgat prima lege modernă cu privire la pașapoartele din România
🗒1915: Planeta Pluto este fotografiată pentru prima dată, dar nu este recunoscută ca planetă.
🗒1919: La Universitatea din București, în cadrul măsurilor de pedepsire a celor care au pactizat cu germanii, se instituie o „comisie de cercetare” a profesorilor universitari. Sunt incriminați mai mulți universitari care s-au comportat servil în timpul ocupației germane
🗒1931: City Bank din New York este prima bancă din istoria Statelor Unite ce cade victimă unui jaf armat
🗒1945: Hitler semnează Decretul Nero privind distrugerea infrastructurii economiei germane pentru a nu mai putea fi utilizată de trupele aliate
🗒1953: Au fost televizate pentru prima oară Premiile Oscar
🗒1958: A fost creat Parlamentul European
🗒1962: Bob Dylan lansează primul său album
🗒2018: Sudan; ultimul mascul de rinocer alb nordic de pe Terra a fost eutanasiat în Kenya, sinonim cu stingerea acestei subspecii

