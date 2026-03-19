19 Martie, calendarul zilei: Bruce Willis împlinește 71 de ani. Se sting Ion Dolănescu și Andrei Gheorghe

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 19 martie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Bruce Willis este un actor și producător american, născut pe 19 martie 1955, în Germania de Vest. A devenit celebru în anii ‘80, cu rolul din serialul Moonlighting, dar consacrarea internațională a venit odată cu filmul Die Hard, unde a interpretat personajul John McClane. A jucat în numeroase producții de succes, printre care Pulp Fiction (regizat de Quentin Tarantino), The Sixth Sense, Armageddon, Unbreakable și The Fifth Element. A demonstrat astfel că poate interpreta atât eroi de acțiune, cât și personaje complexe, cu profunzime emoțională. A avut și o scurtă carieră muzicală și a apărut pe Broadway. În viața personală, a fost căsătorit cu actrița Demi Moore, cu care are trei fiice, iar ulterior s-a recăsătorit. În 2022, familia sa a anunțat retragerea din actorie din cauza unei afecțiuni neurologice. Această veste a generat un val de susținere din partea fanilor și a industriei cinematografice. Bruce Willis rămâne o legendă a filmului de acțiune, influențând generații de actori și cineaști.

Ion Dolănescu, născut pe 25 ianuarie 1944 în Perșinari, județul Dâmbovița, a fost unul dintre cei mai îndrăgiți cântăreți de muzică populară din România. Cariera sa muzicală a început în anii ‘60 și s-a întins pe mai multe decenii, timp în care a lansat zeci de albume și numeroase hituri, printre care Mă dusei să trec la Olt, Pe valea Prahovei și Cine iubește și lasă. Dolănescu a fost apreciat pentru promovarea folclorului autentic românesc, interpretând cântece din diverse regiuni ale țării și păstrând tradițiile vii prin repertoriul său. A fost implicat și în politică, fiind ales deputat în Parlamentul României. Din relaţia cu Maria Ciobanu s-a născut fiul lor Ionuţ, care i-a urmat pasiunea pentru folclor. Ion Dolănescu s-a stins din viaţă pe 19 martie 2009 din cauza unei afecțiuni cardiace și a fost înmormântat la cimitirul Bellu din București. Artistul a rămas celebru pentru vocea sa puternică, timbrul inconfundabil și abilitatea de a transmite emoție în fiecare interpretare.

Andrei Gheorghe, născut pe 14 ianuarie 1962, în Lipețk, Rusia, a fost unul dintre cei mai cunoscuți și non‑conformiști oameni de media din România, remarcându‑se în radio, televiziune și presa scrisă. Născut într‑o familie mixtă – tatăl român și mama rusoaică – Andrei Gheorghe s‑a stabilit în România unde a urmat Facultatea de Limbi și Literaturi Străine din cadrul Universității din București (secția engleză-rusă). Cariera sa a început în 1991 la Radio Constanța, iar mai târziu a devenit vocea unor emisiuni de referință precum 13‑14 la Pro FM și Lanțul Slăbiciunilor la PRO TV, care i‑au adus o audiență largă și fani fideli. A făcut și scurt‑metraje, a jucat în filme precum Amen și Tinerețe fără tinerețe și a colaborat cu trupa Paraziții. Stilul său incisiv, ironia subtilă și abordarea directă a subiectelor sociale și politice i‑au adus atât aprecieri, cât și critici de‑a lungul vieții. Andrei Gheorghe a murit pe 19 martie 2018, la vârsta de 56 de ani, în locuința sa din Voluntari. Cauza oficială a decesului a fost un stop cardio-respirator.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1848: Wyatt Earp 🇺🇸🔫 legendarul justițiar, unul dintre cei mai cunoscuți pistolari din Vestul sălbatic

🎂1895: Ion Barbu 🇷🇴✒️ (Riga Crypto și lapona Enigel)

🎂1906: Adolf Eichmann 🇩🇪 ofițer nazist și criminal de război

🎂1912: Adolf Galland 🇩🇪🛩 general al Forțelor Aeriene ale Germaniei Naziste (Luftwaffe) și as al aviației în cel de-al Doilea Război Mondial

🎂1912: Marina Știrbei 🇷🇴🛩

🎂1917: Dinu Lipatti 🇷🇴🎹 Înregistrările pe discuri, cu toate imperfecțiunile tehnice de atunci, au rămas documente vii asupra artei pianistice a lui Dinu Lipatti, interpretări pline de căldură umană și înaltă desăvârșire stilistică. A trăit numai 33 de ani

🎂1948: Dan Ioan Popescu 🇷🇴🗣

🎂1955: Bruce Willis 🇺🇸🎬

🎂1976: Alessandro Nesta 🇮🇹⚽️

🎂1982: Eduardo Saverin 🇧🇷📱 cofondator Facebook

Decese 🕯

🕯️1822: Valentin Haüy 🇫🇷😎 savant, întemeietorul primei școli pentru nevăzători din lume

🕯️1865: Nicolae Filimon 🇷🇴✒️ cunoscut pentru crearea personajului Dinu Păturică, eroul primului roman realist românesc, Ciocoii vechi și noi

🕯️1965: Gheorghe Gheorghiu-Dej 🇷🇴🗣

🕯️2005: John DeLorean 🇺🇸🚗 a fondat compania auto DeLorean Motor Company. S-a născut în Detroit, tatăl său, Zachary, fiind român originar din Șugag, Județul Alba, iar mama sa, Kathryn (n. Pribak) de origine maghiară

🕯️2008: Arthur C. Clarke 🇬🇧✒️ Pentru o bună perioadă de timp, Robert A. Heinlein, Isaac Asimov și Arthur C. Clarke au fost cunoscuți ca „Cei Trei Mari” din science fiction

🕯️2009: Ion Dolănescu 🇷🇴🎤

🕯️2011: Knut 🐻‍❄️(urs polar) a fost un urs polar care s-a născut în captivitate la Grădina Zoologică din Berlin. Respins de mama sa la naștere, a fost crescut de angajații de la zoo înainte de a deveni obiectul unei popularități și a unei polemici internaționale

🕯️2013: Irina Petrescu 🇷🇴🎭

🕯️2018: Andrei Gheorghe 🇷🇴🇷🇺🎙 Tatăl lui, originar din România, a studiat la școala de aviație din Lipețk, Rusia, iar mama sa, rusoaică, era fiica comandantului școlii de aviație. A realizat mai multe emisiuni la Radio Sky Constanța (1993-1996; „Videomania”, „Vineri 13”), Pro FM (1996-2003; „Midnight Killer” „13-14”) și „Lanțul Slăbiciunilor” la Pro TV

Evenimente📋

📋Ziua tatălui, în Spania, Portugalia Italia și Belgia (Ziua Sf. Iosif)

📋🇷🇴🪪Ziua pașaportului românesc

Calendar 🗒

🗒1452: Regele Friedrich al III-lea este încoronat. Este ultima încoronare imperială din Roma

🗒1888: A demisionat Guvernul condus de Ion C. Brătianu. S-a format un nou Guvern, condus de junimistul Theodor Rosetti

🗒1895: Auguste și Louis Lumière înregistrează primele lor imagini folosind noua lor cameră cinematografică brevetată

🗒1911: Inițiată de Clara Zetkin, se sărbătorește pentru prima dată Ziua Internațională a Femeii în Germania, Danemarca, Austro-Ungaria și Elveția

🗒1912: Regele Carol I a promulgat prima lege modernă cu privire la pașapoartele din România

🗒1915: Planeta Pluto este fotografiată pentru prima dată, dar nu este recunoscută ca planetă.

🗒1919: La Universitatea din București, în cadrul măsurilor de pedepsire a celor care au pactizat cu germanii, se instituie o „comisie de cercetare” a profesorilor universitari. Sunt incriminați mai mulți universitari care s-au comportat servil în timpul ocupației germane

🗒1931: City Bank din New York este prima bancă din istoria Statelor Unite ce cade victimă unui jaf armat

🗒1945: Hitler semnează Decretul Nero privind distrugerea infrastructurii economiei germane pentru a nu mai putea fi utilizată de trupele aliate

🗒1953: Au fost televizate pentru prima oară Premiile Oscar

🗒1958: A fost creat Parlamentul European

🗒1962: Bob Dylan lansează primul său album

🗒2018: Sudan; ultimul mascul de rinocer alb nordic de pe Terra a fost eutanasiat în Kenya, sinonim cu stingerea acestei subspecii

