Acest srilankez a recunoscut ce SALARIU câștigă în România, de fapt: „Rămân aici să mă însor!”

Denis Andrei
23 sept. 2025, 09:24, Actualitate
România se confruntă cu o criză acută de forță de muncă, având anul trecut peste 600.000 de locuri vacante. Pentru a acoperi lipsa de personal, tot mai mulți muncitori asiatici ajung să își facă o viață aici. Un srilankez a mărturisit într-un videoclip pe TikTok căt câștigă pe lună în țara noastră și ce planuri are de viitor pe pământ românesc.

Deficitul de forță de muncă îi face pe angajatorii români să apeleze masiv la lucrători străini. Dacă anul trecut erau vacante peste 600.000 de posturi, România primește anual în jur de 100.000 de muncitori din Asia. În prezent, peste 120.000 de străini numesc deja țara noastră a doua casă, mulți dintre ei învățând limba, având copii aici și așteptând obținerea cetățeniei.

Un exemplu a devenit viral pe TikTok, unde trei muncitori din Sri Lanka au vorbit despre experiența lor în România și despre salariile pe care le primesc.

„Câștig 4.000 de lei”, a declarat unul dintre bărbați. Întrebat dacă în pachetul salarial sunt incluse beneficii precum cazarea și masa, acesta a răspuns: „Da, sunt incluse”.

Mai mult, muncitorul a spus că nu își dorește să se întoarcă în Sri Lanka, ci să își construiască viitorul aici.

„Vreau să stau aici și vreau să mă însor aici. După mergem în vacanță, apoi ne întoarcem în România”, a spus bărbatul.

Cele mai mari nevoi de pe piața muncii sunt în domenii precum curierat, manipulare mărfuri, construcții, horeca și servicii hoteliere, unde românii nu mai sunt interesați să lucreze.

Totuși, adaptarea nu este mereu ușoară. Mulți dintre muncitorii veniți din Asia ajung în România prin firme obscure, care promit locuri de muncă inexistente. Cu toate acestea, cererea este uriașă: doar în 2025 au fost eliberate aproape 50.000 de avize noi, majoritatea pentru muncitori din Nepal.

