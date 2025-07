Ce salariu încasează o româncă în America, lucrând ca ospătar. Cât ajunge să câștige într-o singură zi de muncă

V-ați întrebat vreodată ce salariu încasează o persoană care activează ca ospătar în America? O tânără româncă a expus câteva detalii legate de experiența profesională din străinătate, punând accent pe remunerație. Iată cât ajunge să câștige într-o singură zi de muncă.

O tânără româncă se află în America, acolo unde lucrează ca ospătar. Angajata susține că încasează sume considerabile, în urma turelor prestate la local. Desigur, munca este pe măsură. Pe o platformă de socializare, a încărcat un videoclip în care le-a arătat prietenilor virtuali, estimativ, cât câștigă într-o singură zi de muncă.

Ce salariu încasează o româncă în America, lucrând ca ospătar

Persoanele care doresc să lucreze peste Ocean trebuie să îndeplinească anumite condiții pentru angajare și ședere. De exemplu, o tânără româncă se află în America, acolo unde activează ca ospătar în cadrul unui local. Pentru prestarea activității, aceasta deține o viză de muncă.

Pe platforma Tik Tok, aceasta a încărcat un videoclip în care relevă ce salariu încasează ca ospătar și câți bani câștigă după fiecare tură. De exemplu, în videoclipul postat, tânăra arată că prima tură de muncă a avut loc între 07:00 și 13:30. Apoi, se bucură de o pauză până la ora 16:30. A doua tură are loc până la ora 20:00.

În prima tură a câștigat 256 de dolari. În urma celei de-a doua ture, angajata a mai primit 168 de dolari. În 10 ore de muncă, a încasat 424 de dolari. Într-o lună de muncă, ar putea ajunge la aproape 10.000 de dolari, arată Fanatik.

„M-am gândit să vă arăt câți bani fac într-o săptămână, respectiv pe zi, ca ospătar în America. S-a terminat tura de dimineață cu frumoasa sumă de 256 de dolari. Am o pauză de la ora 13:50 până la ora 16:30, după care îmi începe a doua tură.

S-a terminat și a doua tură de muncă. Am lucrat de la 16:30 până la ora 20:00 și am făcut 168 de dolari. Plus cei 256 de dolari de dimineață, asta înseamnă 424 de dolari făcuți în 10 ore, dar nu 10 ore lucrate cap-coadă, ci cu o pauză de vreo două ore jumătate”, a spus utilizatoarea în videoclip.

