Ce salariu primește un îngrijitor de animale care lucrează la stat. Sunt incluse cazarea și sporul de toxicitate

16 dec. 2025, 13:16, Actualitate
Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor „Popăuți” – Botoșani caută în perioada aceasta un îngrijitor pentru animale. Candidatul care va obține postul urmează să primească cazare gratuită, spor de toxicitate, iar salariul se va stabili în funcție de vechime.

Salariile pornesc de la 2.574 de lei net, pentru un angajat care nu are vechime în domeniu, și pot ajunge până la 3.000 de lei net, pentru un angajat cu peste 20 de ani experiență. Pe lângă salariul lunar, angajatul va avea și cazare și transport asigurate, iar venitul este completat de o indemnizație pentru hrană de 347 de lei brut pe lună și un spor de toxicitate de 300 de lei pe lună.

Salariul pe care îl primește un îngrijitor de animale la stat

La nivelul județului Botoșani, în perioada ianuarie – noiembrie 2025, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani anunță că au fost integrate pe piața muncii 2.921 de persoane.

Din totalul persoanelor încadrate până la data de 30 noiembrie 2025, 1.373 au peste 45 de ani, 412 au vârste cuprinse între 35 și 45 de ani, 133 între 30 și 35 de ani, 280 între 25 și 30 de ani, iar 723 sunt tineri sub 25 de ani. De asemenea, 1.003 persoane sunt tineri.

Din perspectiva distribuției pe gen, 1.282 sunt femei, iar 1.639 sunt bărbați, reprezentând 43,89%, respectiv 56,11% din totalul persoanelor încadrate. Din punct de vedere al rezidenței, 1.344 provin din mediul urban, iar 1.577 din mediul rural.

Nivelul de pregătire al persoanelor angajate arată că cele mai multe au studii liceale (1.077), urmate de studii profesionale (741), gimnaziale (706), superioare (248) și postliceale (70). Totodată, 753 de persoane încadrate prin intermediul  Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani fac parte din categoria celor greu și foarte greu ocupabile.

