Mbappé a dat lovitura. Cum a câștigat atacantul francez 61 de milioane de euro într-o singură zi

Victorie uriașă pentru atacantul francez Kylian Mbappé. Consiliul de arbitraj din Paris a decis, marți, că fostul club al fotbalistului – Paris Saint-Germain (PSG) – va fi obligat să îi plătească 60,9 milioane de euro, despăgubiri pentru bonusurile și salariile neplătite în cadrul contractului său din 2024, cu efect imediat, relatează Le Monde.

În schimb, recalificarea contractului jucătorului de la contract pe durată determinată (CDD) la contract pe durată nedeterminată (CDI) a fost respinsă. La fel și cererile PSG, care se ridicau la 440 de milioane de euro.

PSG are opțiunea de a face apel la această decizie.

Avocații clubului au refuzat să comenteze. Pe de altă parte, repreșentanții fotbalistului au transmis că „echipa juridică a domnului Kylian Mbappé ia act cu satisfacție de decizia pronunțată astăzi de Tribunalul Muncii”.

„Această hotărâre confirmă că angajamentele asumate trebuie respectate. Reafirmă un adevăr simplu: chiar și în industria fotbalului profesionist, dreptul muncii se aplică tuturor”, au adăugat avocații atacantului francez.

Atacantul francez a dat în judecată PSG pentru venituri care, potrivit lui, i-au fost reținute în lunile aprilie, mai și iunie 2024, cu puțin timp înainte de a părăsi clubul și a se alătura celor de la Real Madrid. Mai exact, Mbappé a încercat în zadar să obțină, în fața instanțelor sportive, 55 de milioane de euro reprezentând salarii și bonusuri neplătite.

În timpul audierii din 17 noiembrie, avocații căpitanului naționalei Franței au cerut 263 de milioane de euro de la PSG, în special pe baza reclasificării contractului său pe durată determinată ca fiind unul permanent. De asemenea, au denunțat, printre altele, concediere abuzivă (44,6 milioane de euro), hărțuire psihologică și muncă nedeclarată (două sume de 37,5 milioane de euro) și încălcarea contractului (19 milioane de euro).

La rândul său, clubul din capitală, conștient că legislația franceză a muncii îi protejează pe angajați, a optat pentru o strategie de contraatac, cerând un total de 440 de milioane de euro de la fostul său atacant, care joacă acum la Real Madrid.

