Prima pagină » Actualitate » Salariul uriaș pe care îl poți primi ca inginer zootehnist, la o fermă modernă din Moldova. Nu e nevoie de experiență și ai și bonusuri

Salariul uriaș pe care îl poți primi ca inginer zootehnist, la o fermă modernă din Moldova. Nu e nevoie de experiență și ai și bonusuri

02 oct. 2025, 12:58, Actualitate
Salariul uriaș pe care îl poți primi ca inginer zootehnist, la o fermă modernă din Moldova. Nu e nevoie de experiență și ai și bonusuri
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Un tânăr absolvent al Facultății de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare din cadrul USV Iași poate câștiga, chiar de la primul său loc de muncă, un salariu mult mai mare decât media multor domenii considerate bănoaseîn România.

Astfel, o fermă de vaci din localitatea Bălțătești, județul Neamț, oferă nu mai puțin de 7.000 de lei net pe lună, plus alte bonusuri, pentru un post de inginer zootehnist. Poziția este deschisă și celor care nu au experiență, dar au dorință de muncă și de adaptare la un mediu agricol modernizat.

Această ofertă a fost făcută publică chiar de Facultatea de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare din Iași, care a distribuit anunțul de angajare al fermei în rețelele online dedicate studenților și absolvenților. Postul presupune implicare în activitatea zilnică a unei exploatații zootehnice robotizate, în care furajarea și mulsul sunt complet automatizate.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Tânărul inginer care s-ar putea angaja ar urma să supravegheze aceste procese, să se asigure de respectarea standardelor de bunăstare animală și de eficiența producției, precum și să gestioneze partea de documentație obligatorie, conform legislației în vigoare.

Fermierul care are exploatația susține că nu caută neapărat experiență, ci caută, mai degrabă, o persoană activă și deschisă la învățare, care să se integreze rapid într-o echipă dinamică. Cerințele de angajare includ studii superioare în domeniul zootehnic, permis de conducere de categoria B, dar și cunoștințe de operare pe calculator. De asemenea, cunoașterea limbii engleze este un avantaj, însă nu o condiție eliminatorie.

Salariul de bază este deci 7.000 de lei net lunar, la care se mai adaugă și bonusuri de performanță. Mai mult, ferma promite un mediu de lucru plăcut, traininguri de specialitate și șansa de a lucre într-un sistem agricol modernizat, cu tehnologie de ultimă generație.

CV-urile pot fi trimise la adresa [email protected], iar informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0756 066 933.

Autorul recomandă:

O fermă funcționa în condiții insalubre, de 25 de ani/Piedone: Aici era bine -l aduci pe Dracula. fii inconștient cumperi miel de-aici

Citește și

EXCLUSIV Cum funcționează ACUM mecanismul de autoexcludere de la jocurile de noroc. Toate explicațiile și cifrele exacte sunt oferite de Vlad-Cristian Soare, președintele ONJN, în exclusivitate pentru Gândul
14:48
Cum funcționează ACUM mecanismul de autoexcludere de la jocurile de noroc. Toate explicațiile și cifrele exacte sunt oferite de Vlad-Cristian Soare, președintele ONJN, în exclusivitate pentru Gândul
ACTUALITATE Controversatul proiect de reamenajare a Parcului Izvor, o copie kitsch a Grădinilor din Singapore, este DESFIINȚAT de arhitecți
14:48
Controversatul proiect de reamenajare a Parcului Izvor, o copie kitsch a Grădinilor din Singapore, este DESFIINȚAT de arhitecți
INEDIT Curge cu IRONII la adresa lui Nicușor Dan, pe rețelele sociale / „Ce frumos faceți cu MÂNUȚELE”
14:46
Curge cu IRONII la adresa lui Nicușor Dan, pe rețelele sociale / „Ce frumos faceți cu MÂNUȚELE”
ACTUALITATE O româncă din Italia a ocupat abuziv apartamentul unui bătrân și refuză să plece. Ce a putut să spună când a fost confruntată
14:35
O româncă din Italia a ocupat abuziv apartamentul unui bătrân și refuză să plece. Ce a putut să spună când a fost confruntată
VIDEO Armata Voluntară în România. MApN pune pe masă 3.000 de euro fiecărui voluntar. Anunțul ministrului Moșteanu despre condițiile de încadrare
14:26
Armata Voluntară în România. MApN pune pe masă 3.000 de euro fiecărui voluntar. Anunțul ministrului Moșteanu despre condițiile de încadrare
VIDEO România NU va interveni în spațiul aerian ucrainean, afirmă ministrul apărării Ionuț Moșteanu
14:17
România NU va interveni în spațiul aerian ucrainean, afirmă ministrul apărării Ionuț Moșteanu
Mediafax
Energie mai ieftină pentru românii vulnerabili
Digi24
Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu răspunde, e o provocare”. Orban: „Suntem mai puternici decât Rusia”
Cancan.ro
Obiceiul dezgustător pe care îl are Anda Adam. Ce face când crede că nu o vede nimeni
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Adevarul
Ce se întâmplă când citești Acatistul Sfântului Ciprian, dezlegător de vrăji și blesteme. Moaște făcătoare de minuni, în București
Mediafax
Risc major de inundații. S-a emis Cod roșu pe mai multe râuri din țară. Sute de angajați ai Apelor Române, mobilizați
Click
Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul. Au ales un nume special în onoarea lui Gheorghe Hagi
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el
Digi24
Alertă în Germania: „Amenințări de spionaj și sabotaj”. Guvernul va autoriza doborârea dronelor și înființează un centru de apărare
Cancan.ro
Povestea livratorului de la Glovo care lucrează 14 ore pe zi, ca să strângă bani pentru tratamentul iubitei: 'Uneori simt că nu mai pot' 😢
Ce se întâmplă doctore
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
observatornews.ro
Cod roșu de ploi în 2 judeţe: Va ploua cât pentru 2 luni în câteva ore. București, sub Cod portocaliu de vânt
StirileKanalD
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
KanalD
O femeie de 31 de ani a fost atacată cu cuțitul pe o alee din Sectorul 2 de un individ necunoscut. Femeia s-a luptat cu agresorul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cine e amendat dacă pietonul nu traversează pe trecere și e lovit de mașină? Regula din noul Codul Rutier 2025
Descopera.ro
O planetă fără Soare CONTRAZICE tot ce știau astronomii
Capital.ro
Revenirea lui Călin Georgescu. Ar fi sfârșitul lui George Simion: Disprețul lui Georgescu este cât se poate de vizibil
Evz.ro
Ilie Bolojan, retras de la Guvern și lansat în cursa pentru Primăria Capitalei. Scenariu exploziv
A1
Tony One va fi tătitc, iar Costel Biju bunic! Fiul manelistului s-a căsătorit chiar în ziua în care a împlinit 19 ani și a anunțat că așteaptă primul copil
Stirile Kanal D
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Kfetele
Maestrul Nicolae Botgros a oferit noi declarații cu privire la starea de sănătate a nepotului său, Cristian! Cum se simte în prezent fiul foștilor soți Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros?
RadioImpuls
Încă un eșec în dragoste pentru Florin Ristei? Relația artistului cu Yasmin Awad ar fi ajuns la final. Detaliile care au alimentat zvonurile cu privire la despărțirea celor doi: „Când crezi că te-ai îndrăgostit, dar a dispărut flacăra”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Genele din spatele dislexiei, dezvăluite de cel mai mare studiu de până acum
EXTERNE Donald Tusk anunță un „incident” de natură nespecificată în apropiere de orașul-port Szczecin de la Marea BALTICĂ
14:50
Donald Tusk anunță un „incident” de natură nespecificată în apropiere de orașul-port Szczecin de la Marea BALTICĂ
COMUNICAT BAT susține reducerea riscurilor asociate fumatului prin știință și o abordare progresivă în reglementare
14:22
BAT susține reducerea riscurilor asociate fumatului prin știință și o abordare progresivă în reglementare
VIDEO Macron afirmă că dronele ruse pot fi DOBORÂTE /„Principala reacție trebuie să fie mai multă ambiguitate strategică”
14:20
Macron afirmă că dronele ruse pot fi DOBORÂTE /„Principala reacție trebuie să fie mai multă ambiguitate strategică”
COD ROȘU Alertă maximă de inundații. Va ploua cât pentru două luni. Care sunt județele vizate
14:12
Alertă maximă de inundații. Va ploua cât pentru două luni. Care sunt județele vizate
VIDEO Continuă seria momentelor „marca Nicușor Dan” la Copenhaga. Zâmbește, ești la televizor! Un fost ministru de Externe îl trage de mânecă pe președinte să se uite în camera de luat vederi
14:10
Continuă seria momentelor „marca Nicușor Dan” la Copenhaga. Zâmbește, ești la televizor! Un fost ministru de Externe îl trage de mânecă pe președinte să se uite în camera de luat vederi
SPORT Suntem campioni europeni la nivel de juniori în tenis! George Cosac este optimist: „Începem să urcăm tot mai mult”
13:55
Suntem campioni europeni la nivel de juniori în tenis! George Cosac este optimist: „Începem să urcăm tot mai mult”