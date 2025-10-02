Salariul uriaș pe care îl poți primi ca inginer zootehnist, la o fermă modernă din Moldova. Nu e nevoie de experiență și ai și bonusuri

Un tânăr absolvent al Facultății de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare din cadrul USV Iași poate câștiga, chiar de la primul său loc de muncă, un salariu mult mai mare decât media multor domenii considerate „bănoase” în România.

Astfel, o fermă de vaci din localitatea Bălțătești, județul Neamț, oferă nu mai puțin de 7.000 de lei net pe lună, plus alte bonusuri, pentru un post de inginer zootehnist. Poziția este deschisă și celor care nu au experiență, dar au dorință de muncă și de adaptare la un mediu agricol modernizat.

Această ofertă a fost făcută publică chiar de Facultatea de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare din Iași, care a distribuit anunțul de angajare al fermei în rețelele online dedicate studenților și absolvenților. Postul presupune implicare în activitatea zilnică a unei exploatații zootehnice robotizate, în care furajarea și mulsul sunt complet automatizate.

Tânărul inginer care s-ar putea angaja ar urma să supravegheze aceste procese, să se asigure de respectarea standardelor de bunăstare animală și de eficiența producției, precum și să gestioneze partea de documentație obligatorie, conform legislației în vigoare.

Fermierul care are exploatația susține că nu caută neapărat experiență, ci caută, mai degrabă, o persoană activă și deschisă la învățare, care să se integreze rapid într-o echipă dinamică. Cerințele de angajare includ studii superioare în domeniul zootehnic, permis de conducere de categoria B, dar și cunoștințe de operare pe calculator. De asemenea, cunoașterea limbii engleze este un avantaj, însă nu o condiție eliminatorie.

Salariul de bază este deci 7.000 de lei net lunar, la care se mai adaugă și bonusuri de performanță. Mai mult, ferma promite un mediu de lucru plăcut, traininguri de specialitate și șansa de a lucre într-un sistem agricol modernizat, cu tehnologie de ultimă generație.

CV-urile pot fi trimise la adresa [email protected], iar informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0756 066 933.

