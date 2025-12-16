Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Viorel Cataramă, previziune sumbră pentru Iohannis: Va sfârși în pușcărie pentru ce a făcut!

Viorel Cataramă, previziune sumbră pentru Iohannis: Va sfârși în pușcărie pentru ce a făcut!

16 dec. 2025, 15:37, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, omul de afaceri Viorel Catarama, unul din membrii marcanți ai PNL, a lansat o previziune sumbră la adresa fostului președinte Klaus Iohannis, pe care îl consideră unul din vinovații deciziei de anulare a alegerilor din 2024, în care vede o lovitură dată democrației în moalele capului”.

Liberalul Viorel Cataramă a criticat vehement, în studioul Gândul, decizia de anulare a alegerilor din 2024, în care vede chiar o lovitură de stat. Omul de afaceri s-a declarat convins că fostul președinte Iohannis va plăti pentru vina sa în acest context.

„O lovitură dată democrației în moalele capului”

Eu vă spun că mai devreme sau mai târziu, acea lovitură dată democrației în moalele capului, lovitură mai gravă decât aia nu se poate, să nu ții cont de ce vor oamenii… Aceste politici de a promova binele colectiv în detrimentul drepturilor și libertăților inviduale, dar binele colectiv fiind stabilit de Guvern și nu de altcineva, (asta) se va întoarce. Iohannis va sfârși în pușcărie pentru ce a făcut! , a comentat Cataramă. 

Liberalul mai apreciază că în prezent se luptă crâncen pentru a fi readuși la putere „cei ce au făcut nenorociri”. În viziunea omului de afaceri, în prezent suntem martorii unei reconfigurări a lumii, care se va face simțită și în România.

Lumea se schimbă, iar aceste politici (n.r. – progresiste, globaliste) nu mai au fundament, a completat invitatul.

Cele mai noi