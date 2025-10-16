Ce se întâmplă cu pensiile de la 1 ianuarie 2026, de fapt. Toți pensionarii din România sunt afectați

La început de 2026, România o să intre într-o nouă etapă de dezechilibru social. În vreme ce salariul minim brut pe economie urmează a fi majorat, pensiile vor rămâne la același nivel, deși legea impune actualizarea lor. Guvernul invocă lipsa fondurilor și presiunea uriașă a deficitului bugetar, însă decizia de a aplica o lege și de a ignora o alta ridică semne serioase de întrebare în ce privește coerența politicilor economice, potrivit Cancan.ro.

Potrivit legislației adoptate în 2024, executivul are obligația de a actualiza annual salariul minim pe economie în funcție de inflație și de productivitate. Creșterea trebuie aplicată de la 1 ianuarie al fiecărui an. În schimb, pentru pensionary, legea prevede o indexare automata, calculate după rata inflației și creșterea veniturilor medii. În mod normal însă, și pensiile ar fi trebuit să crească în ianuarie 2026 cu circa 7%, dar Guvernul a spus că nu sunt bani pentru această măsură.

