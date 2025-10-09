TABEL PENSII | Ce pensie ar trebui să ai în 2025 pentru un trai decent în România, pentru fiecare oraș în parte

Gândul.ro a întocmit un tabel în care arată ce pensie ar trebui să ai în 2025 pentru un trai decent în România, pentru 24 de orașe. Vezi mai jos, în articol, o estimare a unei pensii „decente” pentru un senior care fie are propria locuință, fie plătește chirie.
În articol, mai jos, se găsește tabelul cu pensiile estimate pentru un trai decent în România, pentru mai multe orașe. În prima parte a tabelului se pot observa estimările aferente senilorilor care au locuință proprie. Estimarea este între 4.200 – 4.500 de lei pe lună, în orașele foarte mari. În cea de-a doua coloană se găsesc sumele aferente unui trai în chirie. În acest caz, în centrele urbane mari, această pensie necesara pentru un trai decent poate să urce la 6.000 – 6.800 lei pe lună.
De menționat faptul că un „trai decent” se referă, în acest caz, la achitarea facturilor, a mâncării, a medicamentelor și a altor cheltuieli necesare. Pornind de la reperele menționate anterior, a fost ajustată estimativ suma, în funcție de costul vieții, pentru fiecare dintre cele 24 de orașe din tabel.
În cazul Capitalei, un senior care locuiește în chirie ar trebui să aibă o pensie de 6.500 de lei, pentru a avea un trai decent. O astfel de sumă se menține ridicată și în alte orașe, precum Cluj-Napoca (6.300 lei), Timișoara (6.200 lei) sau Brașov (6.000 lei). De altfel, la coada clasamentului se află orașe precum Târgu Jiu (5.600 lei), Alexandria (5.500 lei) și Petroșani (5.500 lei).
București
Cluj-Napoca
Timișoara
Brașov
Constanța
Iași
Galați
Buzău
Focșani
Piatra Neamț
Târgu Mureș
Craiova
Arad
Oradea
Satu Mare
Suceava
Vaslui
Botoșani
Tulcea
Ploiești
Pitești
Târgu Jiu
Alexandria
Petroșani
Pensie cu 1.300 lei mai mare pentru pensionarii români din acest orașe
La ce vârstă te poți PENSIONA. A fost actualizat tabelul pentru femei și bărbați până în anul 2030
Unele perioade nu aduc vechime în muncă. Ce ani nu se iau în calcul pentru PENSIE
Caz uluitor în Galați. Peste 100 de pensionari primesc o PENSIE calculată la valoarea de 1 leu