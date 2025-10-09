TABEL PENSII | Ce pensie ar trebui să ai în 2025 pentru un trai decent în România, pentru fiecare oraș în parte

Gândul.ro a întocmit un tabel în care arată ce pensie ar trebui să ai în 2025 pentru un trai decent în România, pentru 24 de orașe. Vezi mai jos, în articol, o estimare a unei pensii „decente” pentru un senior care fie are propria locuință, fie plătește chirie.

În articol, mai jos, se găsește tabelul cu pensiile estimate pentru un trai decent în România, pentru mai multe orașe. În prima parte a tabelului se pot observa estimările aferente senilorilor care au locuință proprie. Estimarea este între 4.200 – 4.500 de lei pe lună, în orașele foarte mari. În cea de-a doua coloană se găsesc sumele aferente unui trai în chirie. În acest caz, în centrele urbane mari, această pensie necesara pentru un trai decent poate să urce la 6.000 – 6.800 lei pe lună.

De menționat faptul că un „trai decent” se referă, în acest caz, la achitarea facturilor, a mâncării, a medicamentelor și a altor cheltuieli necesare. Pornind de la reperele menționate anterior, a fost ajustată estimativ suma, în funcție de costul vieții, pentru fiecare dintre cele 24 de orașe din tabel.

Pensie cu locuință proprie vs. pensie cu chirie

În cazul Capitalei, un senior care locuiește în chirie ar trebui să aibă o pensie de 6.500 de lei, pentru a avea un trai decent. O astfel de sumă se menține ridicată și în alte orașe, precum Cluj-Napoca (6.300 lei), Timișoara (6.200 lei) sau Brașov (6.000 lei). De altfel, la coada clasamentului se află orașe precum Târgu Jiu (5.600 lei), Alexandria (5.500 lei) și Petroșani (5.500 lei).

București

Pensie minimă (locuință proprie): 4.500 de lei

Pensie cu chirie: 6.500 de lei

Cluj-Napoca

Pensie minimă (locuință proprie): 4.400 de lei

Pensie cu chirie: 6.300 de lei

Timișoara

Pensie minimă (locuință proprie): 4.300 de lei

Pensie cu chirie: 6.200 de lei

Brașov

Pensie minimă (locuință proprie): 4.200 de lei

Pensie cu chirie: 6.000 de lei

Constanța

Pensie minimă (locuință proprie): 4.200 de lei

Pensie cu chirie: 6.000 de lei

Iași

Pensie minimă (locuință proprie): 4.000 de lei

Pensie cu chirie: 5.800 de lei

Alte estimări ale pensiilor

Galați

Pensie minimă (locuință proprie): 3.900 de lei

Pensie cu chirie: 5.700 de lei

Buzău

Pensie minimă (locuință proprie): 3.800 de lei

Pensie cu chirie: 5.600 de lei

Focșani

Pensie minimă (locuință proprie): 3.800 de lei

Pensie cu chirie: 5.600 de lei

Piatra Neamț

Pensie minimă (locuință proprie): 3.900 de lei

Pensie cu chirie: 5.700 de lei

Târgu Mureș

Pensie minimă (locuință proprie): 4.000 de lei

Pensie cu chirie: 5.800 de lei

Craiova

Pensie minimă (locuință proprie): 3.900 de lei

Pensie cu chirie: 5.700 de lei

Arad

Pensie minimă (locuință proprie): 3.900 de lei

Pensie cu chirie: 5.700 de lei

Oradea

Pensie minimă (locuință proprie): 4.000 de lei

Pensie cu chirie: 5.800 de lei

Satu Mare

Pensie minimă (locuință proprie): 3.800 de lei

Pensie cu chirie: 5.600 de lei

Suceava

Pensie minimă (locuință proprie): 3.800 de lei

Pensie cu chirie: 5.600 de lei

Vaslui

Pensie minimă (locuință proprie): 3.700 de lei

Pensie cu chirie: 5.500 de lei

Botoșani

Pensie minimă (locuință proprie): 3.700 de lei

Pensie cu chirie: 5.500 de lei

Tulcea

Pensie minimă (locuință proprie): 3.800 de lei

Pensie cu chirie: 5.600 de lei

Ploiești

Pensie minimă (locuință proprie): 4.200 de lei

Pensie cu chirie: 6.000 de lei

Pitești

Pensie minimă (locuință proprie): 4.100 de lei

Pensie cu chirie: 5.900 de lei

Târgu Jiu

Pensie minimă (locuință proprie): 3.800 de lei

Pensie cu chirie: 5.600 de lei

Alexandria

Pensie minimă (locuință proprie): 3.700 de lei

Pensie cu chirie: 5.500 de lei

Petroșani

Pensie minimă (locuință proprie): 3.700 de lei

Pensie cu chirie: 5.500 de lei

