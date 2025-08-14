Ce se întâmplă cu proiectele ELIMINATE din PNNR. Ministrul Investițiilor: „Punem cap la cap toate sursele”

Ministrul Investițiilor, Dragoș Pîslaru, a prezentat proiectele de infrastructură rutieră incluse în Planul Național de Redresare și Reziliență și a oferit clarificări referitor la lucrările eliminate. Oficialul a discutat despre cum vor fi gestionate întârzierile, dar și măsurile pentru finalizarea lucrărilor până în august 2026.

„Unul din lucrurile pe care le veți regăsi în această ordonanță este un articol pregătit de Ministerul Transporturilor în acord cu Ministerul Finanțelor Publice, tocmai pe procedura de plată accelerată pentru zona de autostrăzi.

Cu alte cuvinte, acele suspendări temporare din lipsă de lichidități pe care le-am mai văzut în spațiul public vor înceta în condițiile în care s-au găsit aceste norme care să accelereze acest tip de finanțare. Pentru segmentele de autostradă Focșani-Bacău și două loturi din Bacău-Pașcani, am dat deja vestea bună, că 2,1 miliarde de euro din componenta de granturi, deci fonduri nerambursabile, vor fi alocate pentru aceste componente.

Termenele de livrare pentru cele două secțiuni, Focșani-Bacău și Bacău-Pașcani, de altfel, fiind înainte de august 2026, a șaptelea, deci a stat foarte bine și odată ce deblocăm fluxurile financiare, nu există motive de îngrijorare adițională”, spune Pîslaru.

Ministrul a precizat că, pentru segmentele eliminare din PNRR, capetele A8 și alte elemente ale autostrăzii Unirii, se caută soluții prin programul SAFE. În ceea ce privește proiectele rămase de infrastructură feroviară și rutieră vor fi finanțate prin programul de transport din Coeziune, în așteptarea răspunsului Comisiei Europene.