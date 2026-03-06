„Uniţi pentru România” iniţiază moţiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan:”Vom continua să punem presiune politică și parlamentară”

Grupul Parlamentar „Uniți pentru România” anunţă vineri că lansează inițiativa unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan”. Deputatul, care este şi liderul grupului, Răzvan Chiriţă, dă asigurări că demersul nu este motivat de „orgolii politice sau din dorința de a răsturna cu orice preț un guvern”.

„Începând de săptămâna viitoare vom invita la discuții deschise toți parlamentarii” transmite liderul „Uniţi pentru România”, care adaugă că formaţiunea pe care o reprezintă „refuză să accepte ca România să fie condusă de o gașcă, care își demonstrează zilnic incompetența pe spinarea poporului român.”

„În fiecare zi, vedem cum guvernarea actuală demonstrează o combinație periculoasă de incompetență, lipsă de viziune și prioritizare greșită a intereselor. Nu contează din ce partid provii sau cu cine ai simpatizat până ieri. Astăzi vorbim despre România noastră. Vorbim despre siguranța cetățenilor, despre un buget ascuns și negociat în spatele ușilor închise, despre lupte interne care pun pe primul loc interese obscure și vendete personale”, transmite grupul parlamentar, prin vocea lui Mirel Chiriţă.

Argumentele aduse de cei 20 de deputaţi şi 4 senatori din grup sunt acelea că „am văzut ce poate face USR începând cu gestionarea pandemiei: îndatorare masivă, decizii haotice, contracte controversate și o criză sanitară transformată în criză economică profundă”, se mai arată în comunicat.

„Facem un apel deschis către toți colegii din opoziție si către toti parlamentarii, indiferent din ce partid provin: haideți să punem România înaintea diferențelor noastre politice. Începând de săptămâna viitoare vom invita la discuții deschise toți parlamentarii care

consideră că actuala guvernare nu mai poate continua în forma actuală. Suntem deschiși dialogului. Suntem deschiși soluțiilor”.

În cazul în care moţiunea lor nu va trece, parlamentarii spun, prin vocea lui Mirel Chiriţă, că vor „continua dialogul cu ceilalți parlamentari și vom continua să punem presiune politică și parlamentară pentru corectarea direcției actualei guvernări.”

