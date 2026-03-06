Prima pagină » Actualitate » „Uniţi pentru România” iniţiază moţiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan:”Vom continua să punem presiune politică și parlamentară”

„Uniţi pentru România” iniţiază moţiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan:”Vom continua să punem presiune politică și parlamentară”

Luiza Dobrescu
06 mart. 2026, 11:15, Actualitate

Grupul Parlamentar „Uniți pentru România” anunţă vineri că lansează inițiativa unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan”.  Deputatul, care este şi liderul grupului, Răzvan Chiriţă, dă asigurări că demersul nu este motivat de „orgolii politice sau din dorința de a răsturna cu orice preț un guvern”. 

„Începând de săptămâna viitoare vom invita la discuții deschise toți parlamentarii” transmite liderul „Uniţi pentru România”, care adaugă că formaţiunea pe care o reprezintă „refuză să accepte ca România să fie condusă de o gașcă, care își demonstrează zilnic incompetența pe spinarea poporului român.”

 „În fiecare zi, vedem cum guvernarea actuală demonstrează o combinație periculoasă de incompetență, lipsă de viziune și prioritizare greșită a intereselor.

Nu contează din ce partid provii sau cu cine ai simpatizat până ieri. Astăzi vorbim despre România noastră. Vorbim despre siguranța cetățenilor, despre un buget ascuns și negociat în spatele ușilor închise, despre lupte interne care pun pe primul loc interese obscure și vendete personale”, transmite grupul parlamentar, prin vocea lui Mirel Chiriţă.

Argumentele aduse de cei 20 de deputaţi şi 4 senatori din grup sunt acelea că „am văzut ce poate face USR începând cu gestionarea pandemiei: îndatorare masivă, decizii haotice, contracte controversate și o criză sanitară transformată în criză economică profundă”, se mai arată în comunicat.

„Facem un apel deschis către toți colegii din opoziție si către toti parlamentarii, indiferent din ce partid provin: haideți să punem România înaintea diferențelor noastre politice.

  Începând de săptămâna viitoare vom invita la discuții deschise toți parlamentarii care
consideră că actuala guvernare nu mai poate continua în forma actuală.

 Suntem deschiși dialogului. Suntem deschiși soluțiilor”.

În cazul în care moţiunea lor nu va trece, parlamentarii spun, prin vocea lui Mirel Chiriţă, că vor „continua dialogul cu ceilalți parlamentari și vom continua să punem presiune politică și parlamentară pentru corectarea direcției actualei guvernări.”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

20 de deputaţi şi 4 senatori vor să-l schimbe pe Ilie Bolojan şi să scoată USR de la guvernare: „Suntem gata să susținem în Parlament”

Sondaj lansat de Sorin Grindeanu: Ar trebui demis prim-ministrul Ilie Bolojan imediat după aprobarea bugetului? Care sunt rezultatele

Recomandarea video

Citește și

EDUCAȚIE Sindicatele din educație l-au luat deja în vizor pe Mihai Dimian. ”Avem ministru nou? Dacă aveam, noul ministru ne-ar fi invitat la o discuție”
11:49
Sindicatele din educație l-au luat deja în vizor pe Mihai Dimian. ”Avem ministru nou? Dacă aveam, noul ministru ne-ar fi invitat la o discuție”
ULTIMA ORĂ Surse Gândul: Irina Ponta a ajuns în această dimineață în țară. Fiica fostului premier a prins o cursă comercială
11:38
Surse Gândul: Irina Ponta a ajuns în această dimineață în țară. Fiica fostului premier a prins o cursă comercială
FLASH NEWS Șefii Vămii Constanța Sud, prinși în flagrant. Interceptări DNA: „Mi-a trimis 2.200… ăștia-s numai pe ianuarie”
11:32
Șefii Vămii Constanța Sud, prinși în flagrant. Interceptări DNA: „Mi-a trimis 2.200… ăștia-s numai pe ianuarie”
CONTROVERSĂ Combustibilul din Bulgaria, mult mai ieftin decât în România. Diferența este de aproape 3 lei în minus pentru vecinii de la sud
11:03
Combustibilul din Bulgaria, mult mai ieftin decât în România. Diferența este de aproape 3 lei în minus pentru vecinii de la sud
ACTUALITATE Hartmann: „Khamenei este considerat un martir. Conducerea asigurată de fiul său ar fi un semnal pentru europeni care vor să-l aducă pe fiul Șahului”
11:00
Hartmann: „Khamenei este considerat un martir. Conducerea asigurată de fiul său ar fi un semnal pentru europeni care vor să-l aducă pe fiul Șahului”
NEWS ALERT Eugen Teodorovici, în cărți pentru șefia Curții de Conturi. Fostul PSD-ist și-a depus azi candidatura la Parlament. Teodorovici ar urma să ocupe locul lăsat liber de Mihai Busuioc, plecat la CCR
10:58
Eugen Teodorovici, în cărți pentru șefia Curții de Conturi. Fostul PSD-ist și-a depus azi candidatura la Parlament. Teodorovici ar urma să ocupe locul lăsat liber de Mihai Busuioc, plecat la CCR
Mediafax
O anchetă americană indică o posibilă responsabilitate a SUA în atacul asupra unei școli de fete din Iran
Digi24
Cât timp poate Iranul să continue războiul. „Teheranul va vrea să câștige timp. Se pregătesc de mult pentru asta”
Cancan.ro
DUBLĂ tragedie în familia lui Mario Berinde. Din păcate, este vorba despre mama lui
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Prețul carburanților, umflat nejustificat în România. Transportatorii economisesc 3.000 de lei la un plin făcut în Bulgaria
Mediafax
Nicușor Dan: România va avea un buget în luna martie. O spun cu responsabilitate
Click
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Digi24
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută de premierul spaniol
Cancan.ro
A băgat divorț de soție și a fugit la Insula Iubirii 2026! Vedeta a publicat primele imagini din Thailanda: 'Sezonul X'
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare cu Gabriela Cristea după ce a slăbit ENORM! Și-a etalat silueta într-o ținută mulată / FOTO
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Dacia lansează un nou crossover... dar va fi MADE IN TURCIA. Cum se va numi acesta?
Descopera.ro
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Un medicament neașteptat ar putea deveni tratament pentru Alzheimer
VIDEO EXCLUSIV Daniela Bădiță, Product and Services Development Manager Clinicile Affidea: „Inteligența artificială contribuie la creșterea preciziei și eficienței investigațiilor, însă diagnosticul rămâne responsabilitatea medicului”
12:12
Daniela Bădiță, Product and Services Development Manager Clinicile Affidea: „Inteligența artificială contribuie la creșterea preciziei și eficienței investigațiilor, însă diagnosticul rămâne responsabilitatea medicului”
CONTROVERSĂ Europa, divizată în privința războiului lui Trump împotriva Iranului. Seful NATO spune că „există sprijin”, dar realitatea de la Bruxelles e alta
11:53
Europa, divizată în privința războiului lui Trump împotriva Iranului. Seful NATO spune că „există sprijin”, dar realitatea de la Bruxelles e alta
ACTUALITATE Carnea de miel se scumpește de Paște 2026: kilogramul poate ajunge la 70 de lei în supermarketuri
11:50
Carnea de miel se scumpește de Paște 2026: kilogramul poate ajunge la 70 de lei în supermarketuri
ACTUALITATE Adrian Severin: „Victoria și înfrângerea reprezintă altceva pentru popoarele religioase”
11:30
Adrian Severin: „Victoria și înfrângerea reprezintă altceva pentru popoarele religioase”
ACTUALITATE Vremea până în aprilie 2026. ANM anunță temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei, în România
11:27
Vremea până în aprilie 2026. ANM anunță temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei, în România
VIDEO Ion Cristoiu: Premieră în Istoria României: Nicușor Dan și-a proclamat tovarășa de viață Prima Doamnă
11:01
Ion Cristoiu: Premieră în Istoria României: Nicușor Dan și-a proclamat tovarășa de viață Prima Doamnă

Cele mai noi

Trimite acest link pe