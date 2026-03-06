Prima pagină » Video » Daniela Bădiță, Product and Services Development Manager Clinicile Affidea: „Inteligența artificială contribuie la creșterea preciziei și eficienței investigațiilor, însă diagnosticul rămâne responsabilitatea medicului”

Daniela Bădiță, Product and Services Development Manager Clinicile Affidea: „Inteligența artificială contribuie la creșterea preciziei și eficienței investigațiilor, însă diagnosticul rămâne responsabilitatea medicului”

Inteligența artificială devine un instrument tot mai important în domeniul medical, în special prin capacitatea de a procesa rapid volume mari de date și de a contribui la eficientizarea fluxurilor medicale. Totuși, tehnologia nu poate înlocui rolul esențial al medicului în stabilirea diagnosticului și în relația directă cu pacientul, a subliniat Daniela Bădiță, Product and Services Development Manager Clinicile Affidea, în cadrul Conferinței „HR Power Players – Strategii, Legislație și Transformarea Experienței Angajaților”.

În imagistica medicală, inteligența artificială susține analiza informațiilor și automatizarea unor procese, contribuind la creșterea vitezei și acurateței investigațiilor. Cu toate acestea, componenta umană rămâne esențială:AI nu poate gestiona emoțiile pacientului și nici nu își poate asuma responsabilitatea unui diagnostic medical.

Clinicile Affidea România dețin cea mai mare flotă de echipamente de imagistică medicală la nivel național, dotate cu tehnologii de ultimă generație, inclusiv soluții bazate pe inteligență artificială. Integrate cu expertiza medicilor de top ai Clinicilor Affidea, aceste tehnologii contribuie la realizarea unor investigații de înaltă precizie și la furnizarea unor rezultate medicale la cele mai înalte standarde.

