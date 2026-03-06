Abia instalat în funcție, Mihai Dimian este deja tratat ironic de puternicele sindicate din învățământ. Cu o carieră universitară prolifică și neafiliat politic, succesorul lui Daniel David a atras aluziile liderilor din educație cum că nu ar fi suficient de cooperant.

Astfel, liderii sindiciali se întreabă retoric: Avem ministru nou? Dacă aveam, noul ministru ne-ar fi invitat la o discuție, ținând cont de tensiunile existente.

Sindicatele sunt nemulțumite că Dimian le ignoră

Noul ministru al Educației și Cercetării nu a invitat încă sindicatele profesorilor la discuții, au declarat pentru Edupedu.ro liderii sindicali Marius Nistor și Simion Hăncescu.

”Dacă aveam ministru nou, presupun că noul ministru ne-ar fi invitat la o discuție, ținând cont de tensiunile existente în sistem”, a punctat Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”.

La rândul său, Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), a confirmat pentru sursa citată că reprezentanții profesorilor nu au primit încă o invitație din partea ministrului Mihai Dimian: ”Deocamdată așteptăm și noi. Nu avem nicio invitație”.

Profesorii vor boicota simulările examenelor naționale 2026, anunță liderul sindical Marius Nistor

Mandatul lui MIhai Dimian începe pe fondul unor tensiuni semnificative în educație. Profesorii vor boicota simulările examenelor naționale 2026, a anunțat Marius Nistor. Din datele centralizate până acum rezultă că marea majoritate a cadrelor didactice înclină către neparticipare la simulări.

Șeful Inspectoratului Școlar Județean Suceava, Ciprian Anton, apreciază că primul lucru pe care ar trebui să îl facă noul ministru al Educației și Cercetării, Mihai Dimian, este să discute cu sindicatele pe tema participării profesorilor la simulările examenelor naționale.

„Primul lucru pe care trebuie să îl facă este să cheme sindicatele la dialog și să mergem înainte pe graficul care este stabilit nu acum, ci de la începutul anului școlar. Să sperăm că aceste simulări vor avea loc”, a declarat șeful ISJ Suceava, județ de unde provine Mihai Dimian, care a condus Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava până la preluarea mandatului de ministru.

