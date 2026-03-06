Prima pagină » Economic » Carnea de miel se scumpește de Paște 2026: kilogramul poate ajunge la 70 de lei în supermarketuri

Carnea de miel se scumpește de Paște 2026: kilogramul poate ajunge la 70 de lei în supermarketuri

06 mart. 2026, 11:50, Economic
Paștele din 2026 aduce prețuri mai mari pentru carnea de miel, un produs esențial pe mesele românilor. În unele magazine, kilogramul cu os se vinde deja cu până la 70 de lei, iar fermierii avertizează că scumpirile ar putea continua, afectând atât piețele, cât și supermarketurile.

Creștere de preț vizibilă în magazine și piețe

Carnea de miel urmează și în acest an o tendință de scumpire, observată în numeroase orașe din România. Bucățile cu os sau carcasele se vând între 50 și 70 de lei pe kilogram, în funcție de magazin și regiune.

În supermarketuri, diferențele de preț sunt vizibile: în unele lanțuri, carnea cu os ajunge la 70 de lei/kg, în timp ce alte magazine o vând cu 48–60 de lei/kg. Părțile mai puțin solicitate, precum organele, se vând mai ieftin, între 25 și 40 de lei/kg.

Diferențe regionale de preț

În marile orașe, variațiile sunt moderate, influențate de cerere, transport și producători locali:

  • București–Ilfov: mielul în viu se vinde cu 25-28 lei/kg, carcasa între 55-65 lei/kg.
  • Constanța și Iași: miel în viu 22-25 lei/kg, carcasa 50-55 lei/kg.
  • Craiova: printre cele mai accesibile prețuri, carcasa poate coborî până la 45 lei/kg.
  • Timișoara și Cluj-Napoca: carnea de miel depășește media națională, cu valori de peste 60 lei/kg pentru carcasă în apropierea sărbătorilor, conform Capital.

Fermierii explică scumpirile

Reprezentanții agricultorilor avertizează că sectorul zootehnic se confruntă cu presiuni care influențează direct costul produselor.

Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR) a transmis în ianuarie:

„2026 trebuie abordat cu responsabilitate, dar şi cu determinare. Avem nevoie de politici coerente, stabilitate legislativă, finanţare previzibilă şi o viziune naţională care să aşeze agricultura în centrul dezvoltării României”.

Un păstor a explicat situația sezonului:

„Seceta din vara trecută şi iarna geroasă din acest an le-au dat peste cap planurile crescătorilor… carnea de miel s-ar putea scumpi cu cel puţin 10% de Paşte”.

Alți crescători rămân însă optimiști în privința ofertei:

„Eu consider că vor fi miei suficienţi de buni pentru buzunarele românilor. Ei au suferit tăieri la salarii. Nu ştiu câţi îşi vor mai permite să cumpere un miel mare”.

