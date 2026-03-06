Ion Cristoiu: Premieră în Istoria României: Nicușor Dan și-a proclamat tovarășa de viață Prima Doamnă

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a susținut că „Nicușor Dan și-a proclamat tovarășa de viață Prima Doamnă”. A făcut referire la declarațiile din cadrul conferinței de presă care a avut loc după vizita în Polonia.

„La încheierea vizitei în Polonia, președintele Nicușor Dan a susținut o conferință de presă. Potrivit regulilor, conferința de presă are un statement, o declarație în care vorbitorul, autorul sintetizează ceea ce vrea să comunice poporului și apoi urmează întrebările. Mare lucru n-am aflat în chestiuni fundamentale privind poziția României în marile evenimente planetare. Nu știm, încă, dacă România acceptă sau nu acceptă umbreluța nucleară a Franței. Pentru că față de umbrela nucleară a Americii, Franța are o umbreluță.

(…) N-am aflat nimic dacă România ia vreo măsură în actuala criză internațională, dacă este atentă, dacă e preocupată. Nici măcar în chestiunea războiului dintre PSD și premierul Ilie Bolojan. Însă, am aflat și, iată, merită felicitări pentru asta, Nicușor Dan a luat, în sfârșit, o decizie. A proclamat-o pe tovarășa de viață, unii îi spun concubină, Mirabela Grădinaru, drept Prima Doamnă. Chiar în declarația de presă, în statementul în care a prezentat rezultatele vizitei în Polonia, la loc de frunte s-au situat acțiunile Primei Doamne”, a spus Ion Cristoiu.

„(…) Nu știm dacă România a înregistrat vreun succes prin această vizită, dar sigur Prima Doamnă. Vă anunț că este o premieră. Nu a existat în istoria România funcția de Primă Doamnă. Ar fi putut fi Elena Cuza, dar ea n-a fost proclamată, am avut regine și în cazul lui Nicolae Ceaușescu, Tovarășă. Toți președinții de până acum nu au proclamat instituția Primei Doamne. (…) Sărmana Românie, are un președinte care a avut o singură preocupare până acum, să își pună tovarășa de viață Primă Doamnă. Și, sigur, dacă ne gândim la cine va fi procuror general, să le aranjeze și pe consătencele Primei Doamne”, a mai spus publicistul.

