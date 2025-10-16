Iată ce se întâmplă, de fapt, cu locul de muncă al celor care aleg să participe la programul de instruire militară. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat detaliile noii inițiative și a oferit clarificări importante despre ce se întâmplă cu locul de muncă al celor care aleg să participe la programul de instruire militară.

Conform oficialului, scopul principal al proiectului este refacerea rezervei Armatei Române, care, în prezent, este considerată prea îmbătrânitî pentru nevoile actuale de apărare.

„Proiectul pentru serviciul militar voluntar are ca scop să avem o rezervă a armatei mai mare, mai pregătită și mai tânără”, a declarat Moșteanu luna trecută.

Totodată, ministrul a explicat că serviciul militar obligatoriu a fost suspendat în România la data de 1 ianuarie 2007, fapt care înseamnă că ultima generație care a făcut armata are acum cel puțin 18 ani de la terminarea stagiului.

„Ca pași, e o modificare a legii pregătirii populației pentru apărare. E un proiect mai vechi, s-a mai încercat avizarea, dar în anii trecuți responsabilii politici au fugit de orice temă legată de război, de Ucraina, de armată. Fiind alegeri, au preferat să nu discute”, a mai precizat oficialul.

Ministrul a spus că, în actualul context internațional, România trebuie să se pregătească mai bine să ofere tinerilor șansa să facă parte dintr-o rezervă militară activă.

Dar ce se întâmplă cu locurile de muncă ale celor care participă la instruirea militară?

Moșteanu a dat următoarele explicații:

„O să aibă un soi de concediu, o să poată să plece de la muncă și apoi să revină. Cu siguranță e un principiu la care ținem foarte mult și dacă nu e articulat în draft acum va fi după ce trece din comisiile din Parlament. În 2026, în România va exista stagiul militar voluntar”, a precizat ministrul Apărării la Antena 3 CNN.

Prin urmare, aceia care aleg să participe la acest program vor beneficia de protecția locului de muncă, într-un mod similar concediilor legale, iar perioada de instruire militară va fi tratată ca o întrerupere temporară a activității profesionale, fără pierderea statutului de angajat.

