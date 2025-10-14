Prima pagină » Actualitate » Ce se întâmplă, de fapt, cu strategia națională de apărare? Nicușor Dan spune că urmează să meargă la avizare. Orban spune că documentul nu este gata

Luiza Dobrescu
14 oct. 2025, 17:03, Actualitate
Ce se întâmplă, de fapt, cu strategia națională de apărare? Nicușor Dan spune că urmează să meargă la avizare. Orban spune că documentul nu este gata

Securitatea națională și corupția sunt două teme majore ale mandatului prezidențial al lui Nicușor Dan, susține acesta în cadrul unui interviu acordat pentru stirileprotv.ro. Acesta spune că a elaborat un document care va schimba strategia națională de apărare prin două direcții esențiale. 

La șase luni de la învestirea sa în funcție, pe 26 noiembrie, va fi adoptat respectivul document în care au fost inserate două măsuri importante care urmează să fie supuse aprobării Consiliului Suprem de Apărare a Țării, după o verificare prealabilă, mai spune  Nicușor Dan, la ProTv.

”Consilierul pentru securitate națională, domnul Diaconescu, a făcut o corespondență cu toate instituțiile care au atribuții pe securitatea națională. S-au strâns două dosare de corespondență și din toate opiniile, care bineînțeles că unele dintre ele se suprapuneau, a elaborat un document prealabil pentru moment, la care ne mai uităm încă o dată cu toții, după care el va fi trecut prin CSAT și după aceea trimis Parlamentului. Deci, termenul 26 noiembrie, când sunt cele șase luni de la învestirea mea ca președinte, va fi respectat.”

Nicușor Dan a subliniat că noua strategie de apărare a țării se va axa pe maniera de apărare în fața atacurilor hibride din partea Federației Ruse iar cea de-a doua vizează combaterea fenomenului corupției, în România.

 ”Sunt două schimbări majore. Unu, că trebuie să ne uităm cu mult mai multă atenție la ceea ce se numește război hibrid, adică atacuri cibernetice, proceduri de dezinformare sistematică, influența în spațiul rețelelor sociale, al Federației Ruse, ca să spunem exact cu cuvintele astea. Deci asta este o parte. Și a 2-a pe care mi-o doresc foarte mult și la care multe din instituții au trimis observații, atacarea frontală a fenomenului corupției. Cu toate precauțiile, pentru că am avut o lungă discuție în societate despre interferența Serviciului Român de Informații în procesul de … să-i spunem activitatea Parchetului. Toate discuția pe care am avut-o în spațiul public. Vrem să, pe de o parte, vrem ca fenomenul corupției să fie o preocupare a Serviciului Român de Informații. Pe de altă parte, vrem ca mecanismele în care Serviciul Român de Informații se preocupă de acest fenomen să fie absolut constituționale și de demarcația între Servicii de Informații și Parchet să fie foarte bine făcut”, spune preșdintele la ProTv. 

Nicușor Dan cere ajutorul SRI în combaterea fenomenului corupției, care poate „să producă informații cât mai consistente„.

Tocmai asta spuneam, ceea ce cred. Și mecanismele trebuie definite foarte bine, juridic vreau să spun. În esență, rolul Serviciului de Informații este să producă informații cât mai consistente, astfel încât din momentul în care o informație este transmisă către Parchet, Serviciul de Informații să nu mai aibă de-a face cu respectiva chestiune și Parchetul să înceapă să cerceteze presupusa infracțiune de corupție.”

Președintele a detaliat și cum poate contribui Serviciul Român de Informații la combaterea fenomenului corupției, fie la cererea parchetului, fie din proprie inițiativă.

SRI-ul este o instituție care are foarte multe competențe în zona de informații, competențe practice, nu atribuții, că atribuții știm că are. Sunt oameni care cunosc foarte bine mediul social, politic, economic și care pot să … prin natura meseriei lor, pot să cunoască, să acceadă la zone de corupție, pe care să le transfere Parchetului.

Și din proprie inițiativă. Și din propria inițiativă, pentru că – și sunt foarte optimist că asta va fi în strategia de securitate națională – corupția va fi o preocupare care afectează, care poate să afecteze securitatea națională.”

Referitor la noua strategie de apărare pe care o are în vedere șeful statului, noul consilier pe probleme de politică internă de la Cotroceni, Ludovic Orban, a declarat, pentru Gândul:

„Sigur va exista o discuție pe tema aceasta. Strategia națională de apărare implică mai multe instituții. Nu pot să comentez pe marginea unui document care nu e gata.” 

