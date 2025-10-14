CNA îi cere președintelui Nicușor Dan includerea educației media în Strategia Națională de Securitate

Consiliul Naţional al Audiovizualului i-a transmis o solicitare oficială preşedintelui României, Nicuşor Dan, prin care cere includerea educaţiei media ca pilon în viitoarea Strategie Naţională de Securitate.

CNA, prin solicitarea trimisă președintelui, avertizează că România se confruntă cu un nivel foarte ridicat de dezinformare și vulnerabilități informaționale.

„Gravitatea şi amploarea riscurilor asociate proliferării dezinformării în spaţiul digital impun tratarea educaţiei media ca prioritate de securitate naţională”, se arată în documentul adoptat de CNA în şedinţa publică din 14 octombrie.

Ce propun membrii CNA

„CNA în ansamblu propune ca de această data să fie mai amplu prevăzute nişte elemente care ţin de educaţie media, alfabetizare, dezvoltarea competenţelor de gândire critică, astfel încât populaţia să fie mai bine pregătită în privinţa acestor aspecte. E adevărat, şi în actuala Strategie de Apărare a Țării, adoptată de preşedintele Iohannis, există acest concept, dar având în vedere ultimele evoluţii, noi considerăm că ar trebui să dezvoltăm acest subiect şi să introducem inclusiv elementele ce ţin de susţinerea financiară şi nominalizarea instituţiilor care ar trebui să facă acest lucru.”, spune Valeriu Jucan, vicepreședintele CNA.

10 voturi „pentru” și unul „împotrivă”

Documentul propus de Jucan a fost aprobat cu 10 voturi „pentru” şi unul „împotrivă”.

Georgică Severin, membru CNA, a fost cel care s-a opus, argumentând că acest gen de „probleme” nu trebuie să ajungă la nivelul CSAT, iar CNA este un organism care se subordonează Parlamentului.

„România, ţintă a campaniilor hibride în alegerile din 2024”

Consiliul subliniază în documentul trimis că potrivit Parchetului General, România a fost ţinta unor „campanii hibride de amploare” în timpul alegerilor din 2024, orchestrate din exterior şi desfăşurate inclusiv cu ajutorul Inteligenţei Artificiale. Scopul acestora: influenţarea opiniei publice, destabilizarea instituţiilor şi erodarea încrederii în stat.

„Ne aflăm în plin război hibrid, în care armele nu sunt tancurile, ci ştirile false, propaganda online şi atacurile cibernetice menite să ne slăbească din interior”, avertizează CNA, care citează din concluziile Parchetului General.

