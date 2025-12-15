Ce se întâmplă în corpul tău dacă iei pastile cu suc, lapte sau alcool. Avertismentul medicului nutriționist Mihaela Bilic

Medicul nutriționist Mihaela Bilic explică ce se întâmplă atunci când oamenii iau pastilele cu suc, alcool sau lapte. Prin intermediul unui mesaj publicat pe rețelele de socializare, ea a dezvăluit motivul pentru care oamenii nu trebuie să mai ia medicamente cu alcool.

„Alcoolul scade metabolizarea substanțelor active și intensifică efectul medicamentelor, mai ales dacă este asociat cu analgezice, tranchilizante, antidepresive, antialergice. Consumul simultan de alcool și antibiotice nu afectează eficacitatea medicamentelor, însă dublează efectele negative ale alcoolului; veți avea senzația că ați băut de două ori mai mult. În combinație cu paracetamol, alcoolul crește efectul toxic asupra ficatului, iar asocierea cu aspirina și ibuprofenul crește riscul de sângerări digestive”, a explicat Mihaela Bilic pe rețelele de socializare.

Ce se întâmplă dacă iei pastilele cu suc sau lapte

Însă, nu doar băuturile alcoolice sunt nerecomandate, ci și anumite sucuri precum cel de grapefruit, deoarece este influențat negativ efectul a peste 20 de tipuri de medicamente. De asemenea, există anumite „riscuri” și atunci când pastilele sunt luate cu lapte.