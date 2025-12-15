Prima pagină » Actualitate » Ce se întâmplă în corpul tău dacă iei pastile cu suc, lapte sau alcool. Avertismentul medicului nutriționist Mihaela Bilic

Ce se întâmplă în corpul tău dacă iei pastile cu suc, lapte sau alcool. Avertismentul medicului nutriționist Mihaela Bilic

15 dec. 2025, 22:53, Actualitate
Ce se întâmplă în corpul tău dacă iei pastile cu suc, lapte sau alcool. Avertismentul medicului nutriționist Mihaela Bilic
Galerie Foto 2
Mihaela Bilic (FOTO - Facebook.com/mihaela.bilic)

Medicul nutriționist Mihaela Bilic explică ce se întâmplă atunci când oamenii iau pastilele cu suc, alcool sau lapte. Prin intermediul unui mesaj publicat pe rețelele de socializare, ea a dezvăluit motivul pentru care oamenii nu trebuie să mai ia medicamente cu alcool.

„Alcoolul scade metabolizarea substanțelor active și intensifică efectul medicamentelor, mai ales dacă este asociat cu analgezice, tranchilizante, antidepresive, antialergice. Consumul simultan de alcool și antibiotice nu afectează eficacitatea medicamentelor, însă dublează efectele negative ale alcoolului; veți avea senzația că ați băut de două ori mai mult. În combinație cu paracetamol, alcoolul crește efectul toxic asupra ficatului, iar asocierea cu aspirina și ibuprofenul crește riscul de sângerări digestive”, a explicat Mihaela Bilic pe rețelele de socializare.

Ce se întâmplă dacă iei pastilele cu suc sau lapte

Însă, nu doar băuturile alcoolice sunt nerecomandate, ci și anumite sucuri precum cel de grapefruit, deoarece este influențat negativ efectul a peste 20 de tipuri de medicamente. De asemenea, există anumite „riscuri” și atunci când pastilele sunt luate cu lapte.

FOTO – Facebook.com/mihaela.bilic

„Sucul de grapefruit influențează negativ efectul a peste 20 de tipuri de medicamente: antihipertensive, anticoagulante, antihistaminice, antivirale, sedative, hormoni, statine. El blochează enzimele hepatice responsabile de metabolizarea medicamentelor, substanțele active se vor acumula în organism și pot ajunge la un nivel toxic sau supradozaj, cu tulburări de ritm cardiac și crampe musculare. Laptele și produsele lactate conțin mult calciu, care poate forma compuși insolubili cu anumite substanțe active din medicamente. Asocierea lapte–medicamente poate da iritație gastrică și reflux; laptele determină dizolvarea mai rapidă a peliculei protectoare a multor pilule. De evitat combinația dintre lapte și tetracicline, suplimente cu fier, hormoni pentru tiroidă, medicamente cu litiu, antivirale”, a concluzionat Mihaela Bilic.

Recomandarea video

Citește și

SHOWBIZ Îl mai ţii minte pe Alex din „Singur Acasă 3”? Cum arată acum actorul Alex D. Linz
22:53
Îl mai ţii minte pe Alex din „Singur Acasă 3”? Cum arată acum actorul Alex D. Linz
EXTERNE Mesajul criptic al lui Rob Reiner în ultimul interviu acordat CNN. Și-a prevestit starul hollywoodian moartea?
22:25
Mesajul criptic al lui Rob Reiner în ultimul interviu acordat CNN. Și-a prevestit starul hollywoodian moartea?
ULTIMA ORĂ Liderul UDMR recunoaște criza din justiție: „E clar că sunt probleme, dar să nu chemați oamenii politici să le rezolve”
22:04
Liderul UDMR recunoaște criza din justiție: „E clar că sunt probleme, dar să nu chemați oamenii politici să le rezolve”
VIDEO Marius Tucă Show începe marți, 16 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 16 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
ULTIMA ORĂ Prima reacție a lui Sorin Grindeanu în criza justiției: „Cei de la USR au dosare și vorbesc despre schimbarea legilor”
21:50
Prima reacție a lui Sorin Grindeanu în criza justiției: „Cei de la USR au dosare și vorbesc despre schimbarea legilor”
Mediafax
Cel mai lung pod feroviar și rutier din lume a devenit o atracție turistică. Podul supraetajat care leagă cinci insule pare că „se înalță spre cer”
Digi24
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing Europa spre un război cu Rusia
Cancan.ro
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns boschetar: ”N-are casă, doarme pe străzi”
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Adevarul
Trump ar fi dispus să ofere Ucrainei o „garanție de securitate NATO”. Expert: „Un precedent relevant este cazul Suediei și Finlandei”
Mediafax
Trei români au virat câte peste 200.000 de lei la Pilonul 2 într-o singură lună. Care este cea mai mare contribuție într-un cont de pensie obligatorie administrată privat
Click
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
Digi24
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la INML la cerea procurorilor
Cancan.ro
Cuplul finalului de an în România! Vedeta Antena 1 l-a cuplat, fără să-i pese că e ÎNSURAT
Ce se întâmplă doctore
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu! Nu o mai recunoști! Cum arată acum, la 45 de ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Decembrie: Începe o nouă sesiune Rabla 2025. Câți bani primești pentru o mașină nouă
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Descopera.ro
S-A LANSAT ARCMEDIA, CEL MAI MARE GRUP DE PUBLISHING DIN ROMÂNIA
FLASH NEWS Inundațiile din Sumatra au provocat 1.030 de morți și strămutatea multor familii. Președintele indonezian: Nu am toiagul lui Moise
21:43
Inundațiile din Sumatra au provocat 1.030 de morți și strămutatea multor familii. Președintele indonezian: Nu am toiagul lui Moise
ULTIMA ORĂ Președintele UDMR acuză PSD că a încălcat protocolul de coaliție după votul de azi, de la moțiunea împotriva Dianei Buzoianu
21:18
Președintele UDMR acuză PSD că a încălcat protocolul de coaliție după votul de azi, de la moțiunea împotriva Dianei Buzoianu
VIDEO Cel mai scump Crăciun, cu prețuri explodate. Masa de sărbători, mai săracă și mai scumpă
20:35
Cel mai scump Crăciun, cu prețuri explodate. Masa de sărbători, mai săracă și mai scumpă
SCANDAL Instigatorul de la Alba Iulia a „recidivat” A arborat un mesaj peste râul Dâmbovița, în fața Curții de Apel. Puțin a lipsit ca fanii lui Georgescu să se arunce în apă, enervați de mesaj
20:30
Instigatorul de la Alba Iulia a „recidivat” A arborat un mesaj peste râul Dâmbovița, în fața Curții de Apel. Puțin a lipsit ca fanii lui Georgescu să se arunce în apă, enervați de mesaj

Cele mai noi