Câte calorii conțin 100 de grame de șorici și ce beneficii oferă organismului, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic

Consumi șorici de Crăciun și Revelion? Este unul dintre aperitivele des întâlnite pe mesele multor cetățeni români, însă puțini știu ce beneficii poate oferi organismului acest aliment. Iată mai jos, în articol, câte calorii conțin 100 de grame de șorici și ce are în compoziție acest produs.

Șoriciul, toba, piftia sau jumările sunt câteva dintre produsele des întâlnite pe mesele românilor, în preajma sărbătorilor de iarnă. Medicul nutriționist Mihaela Bilic a adus în atenție, de exemplu, ce conține șoriciul și ce beneficii poate să ofere organismului uman. Potrivit nutriționistei, șoriciul este o sursă de colagen.

„Aperitivul de sezon de care trebuie profitat? Șoriciul! Da, e pielea porcului care se pârlește și se curăță bine de grăsime, se dă cu sare și se taie în șuvițe subțiri. Este o sursă concentrată de colagen perfect compatibil cu organismul uman!”, a notat medicul nutriționist pe Facebook.

Șoriciul este o sursă bogată de colagen

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a menționat că 100 de grame de șorici conțin 160 de calorii. De asemenea, alimentul ar fi potrivit și în diverse diete, având sub 10% grăsime și 20% proteine. A mai precizat că este „o gustare de iarnă potrivită și pentru siluetă, și pentru sănătate”.

„Merge de minune cu vinul sau țuica fiartă, se potrivește în dietele proteice sau Ketogenice, are sub 10% grăsime și 20% proteine, adică colagen. Dă consistență tuturor preparatelor tradiționale din porc, de la tobă și lebăr, până la piftie. Cu numai 160cal/100g e o gustare de iarnă potrivită și pentru siluetă și pentru sănătate!”, a mai notat Mihaela Bilic, pe Facebook.

Pe de altă parte, alte date arată că valorile calorice ar putea fi mai mari, pentru o porție de 100 de grame de șorici. Ar putea depinde de grăsimea pe care o conține produsul, precum și de modul în care se prepară. O sută de grame de șorici ar putea avea și puțin peste 500 kcal, arată Romaniatv.net.

Sursă foto: Mediafax Foto / Alexandru Dobre / Alexandra Pandrea