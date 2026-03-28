Ce soluții are primarul Ciprian Ciucu pentru a limita traficul din București. Anunț despre benzi unice, la interviurile G4Media

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a prezentat la interviurile G4Media care sunt soluțiile sale pentru limitarea traficului rutier din București. Edilul Capitalei spune, printre altele, că se vor amenaja în continuare benzi unice pentru transportul public.

„Vom insista mai departe pe transportul public în comun, adică vom continua investițiile și vom începe investiții noi pe linia de tramvai, pentru că tramvaiele au cea mai bună capacitate de transport. Vom face în continuare linii dedicate pentru transportul în comun, benzi unice dedicate”, a declarat Ciprian Ciucu la interviurile G4Media.

Edilul Capitalei mai spune că în București se va elimina parcatul gratis „la bordură”.

Ciprian Ciucu: Avem în plan să facem și parcări subterane

Vom continua să reformăm STB pentru ca serviciul de transport să fie și mai eficient, dar și de mai bună calitate. Vom elimina treptat mașinile de pe trotuare. Vom elimina parcatul gratis la bordură în zona centrală, ca în orice Capitală. Mergeți pe străduțele din inelul central, sunt foarte multe locuri. Evident, avem în plan să facem și parcări subterane. Am discutat despre concesiuni cu firme private care să-și asume astfel de proiecte, pentru că în acest moment nu avem buget, iar alții au o capacitate mai bună. Sunt firme private specializate în parcări subterane. Se poate concesiona serviciul pentru un număr de 20, 25, 30 de ani, dar să-și asume și investiția. La Universitate, singura parcare e făcută prin concesiune, o politică corectă, de altfel. Adică trebuie să ai și capacitate de ajunge cu mașina în centru, ceea ce nu trebuie să se întâmple e să mai fie mașini parcate peste tot și lăsate la întâmplare pe trotuare”, a mai precizat Ciprian Ciucu la interviurile G4Media.

